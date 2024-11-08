Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Группировку ВСУ в Харьковской области российские бойцы атакуют с севера, со стороны Белгородской области. Войска также заходят и со стороны ЛНР, они идут на Купянск, не штурмуя его напрямую, но обходя с севера и с юга, сообщил эксперт.
Нельзя исключать и рассекающий удар по всей купянской группировке ВСУ в районе Купянского-Узлового. Чтобы потом, сомкнув северные и южные ударные группировки, разбить противника на два котла, уточнил политолог.
"Но почему мы с Белгородской области не заходим в тыл, не идем на Изюм? Возможно, хотя маловероятно, не хватает сил и средств. Я думаю, что здесь есть момент, связанный с политическими нормами, которыми мы сами себя ограничиваем", — сказал Самойлов.
Но фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Либо это будет диверсионная террористическая акция, как в Курской области, но уже не такая массовая, отметил он.
"Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Наши объявляют потери [украинской армии] около 29 тысяч, это колоссальная цифра", — заключил собеседник издания.
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