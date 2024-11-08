Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла - 08.11.2024 Украина.ру
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Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла
Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла - 08.11.2024 Украина.ру
Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла
Фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-08T04:30
2024-11-08T04:30
новости
россия
купянск
белгородская область
самойлов
вс рф
харьковская область
наступление
купянское направление
сво
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Группировку ВСУ в Харьковской области российские бойцы атакуют с севера, со стороны Белгородской области. Войска также заходят и со стороны ЛНР, они идут на Купянск, не штурмуя его напрямую, но обходя с севера и с юга, сообщил эксперт.Нельзя исключать и рассекающий удар по всей купянской группировке ВСУ в районе Купянского-Узлового. Чтобы потом, сомкнув северные и южные ударные группировки, разбить противника на два котла, уточнил политолог.Но фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Либо это будет диверсионная террористическая акция, как в Курской области, но уже не такая массовая, отметил он."Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Наши объявляют потери [украинской армии] около 29 тысяч, это колоссальная цифра", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241107/1058695984.html
россия
купянск
белгородская область
харьковская область
купянское направление
херсон
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Новости
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новости, россия, купянск, белгородская область, самойлов, вс рф, харьковская область, наступление, купянское направление, сво, спецоперация, детали, херсон
Новости, Россия, Купянск, Белгородская область, Самойлов, ВС РФ, Харьковская область, наступление, Купянское направление, СВО, Спецоперация, детали, Херсон

Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла

04:30 08.11.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Группировку ВСУ в Харьковской области российские бойцы атакуют с севера, со стороны Белгородской области. Войска также заходят и со стороны ЛНР, они идут на Купянск, не штурмуя его напрямую, но обходя с севера и с юга, сообщил эксперт.
Нельзя исключать и рассекающий удар по всей купянской группировке ВСУ в районе Купянского-Узлового. Чтобы потом, сомкнув северные и южные ударные группировки, разбить противника на два котла, уточнил политолог.
"Но почему мы с Белгородской области не заходим в тыл, не идем на Изюм? Возможно, хотя маловероятно, не хватает сил и средств. Я думаю, что здесь есть момент, связанный с политическими нормами, которыми мы сами себя ограничиваем", — сказал Самойлов.
Но фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Либо это будет диверсионная террористическая акция, как в Курской области, но уже не такая массовая, отметил он.
"Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Наши объявляют потери [украинской армии] около 29 тысяч, это колоссальная цифра", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
О том, что сейчас происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияКупянскБелгородская областьСамойловВС РФХарьковская областьнаступлениеКупянское направлениеСВОСпецоперациядеталиХерсон
 
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