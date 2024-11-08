https://ukraina.ru/20241108/1058718939.html

Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла

Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла - 08.11.2024 Украина.ру

Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла

Фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-08T04:30

2024-11-08T04:30

2024-11-08T04:30

новости

россия

купянск

белгородская область

самойлов

вс рф

харьковская область

наступление

купянское направление

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_73c93bb91d629da8f678b85346b2436a.jpg.webp

Группировку ВСУ в Харьковской области российские бойцы атакуют с севера, со стороны Белгородской области. Войска также заходят и со стороны ЛНР, они идут на Купянск, не штурмуя его напрямую, но обходя с севера и с юга, сообщил эксперт.Нельзя исключать и рассекающий удар по всей купянской группировке ВСУ в районе Купянского-Узлового. Чтобы потом, сомкнув северные и южные ударные группировки, разбить противника на два котла, уточнил политолог.Но фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Либо это будет диверсионная террористическая акция, как в Курской области, но уже не такая массовая, отметил он."Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Наши объявляют потери [украинской армии] около 29 тысяч, это колоссальная цифра", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058695984.html

россия

купянск

белгородская область

харьковская область

купянское направление

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, белгородская область, самойлов, вс рф, харьковская область, наступление, купянское направление, сво, спецоперация, детали, херсон