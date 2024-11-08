https://ukraina.ru/20241108/1058719314.html

"Продвигаемся по трупам противника": эксперт о том, почему наступление на Донбассе идет по лекалам ПМВ

"Продвигаемся по трупам противника": эксперт о том, почему наступление на Донбассе идет по лекалам ПМВ - 08.11.2024 Украина.ру

"Продвигаемся по трупам противника": эксперт о том, почему наступление на Донбассе идет по лекалам ПМВ

Сейчас продвижение в Донбассе не дотягивает даже до одного из ударов в ходе Стодневного наступления. Пока что это – лишь одна из наступательных операций 1917 года (Камбре или Верден). Это не стратегическое наступление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов

2024-11-08T06:10

2024-11-08T06:10

2024-11-08T06:10

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запорожье

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Сейчас российские войска на участке фронта от Великой Новоселки до Покровска (Красноармейска) проводят чуть более скромную копию Стодневного наступления союзников времен Первой мировой, рассказал эксперт.Он напомнил, что стодневное наступление союзников шло на участке шириной в 400 километров и с зонами прорыва в 20-30 километров силами разных армий (Франция, США, Бельгия, Британия). И то, что оно пока развивается успешно для ВС РФ, тоже происходит по лекалам ПМВ. "Мы уничтожаем противника, продвигаясь вперед по его трупам", констатировал историк, отметив, что огневое превосходство тут играет большую роль, чем маневрирование с попытками глубоких охватов."В текущих условиях с текущими ресурсами это гораздо эффективнее, чем рисование стрелочек на карте, когда одна большая стрела идет с Харькова, другая – с Запорожья, а потом они пересекаются в Днепропетровске", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления на сайте Украина.руО том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058686517.html

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харьков

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