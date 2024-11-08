"Продвигаемся по трупам противника": эксперт о том, почему наступление на Донбассе идет по лекалам ПМВ
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Сейчас продвижение в Донбассе не дотягивает даже до одного из ударов в ходе Стодневного наступления. Пока что это – лишь одна из наступательных операций 1917 года (Камбре или Верден). Это не стратегическое наступление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов
Сейчас российские войска на участке фронта от Великой Новоселки до Покровска (Красноармейска) проводят чуть более скромную копию Стодневного наступления союзников времен Первой мировой, рассказал эксперт.
"Там были десятки тысяч орудий, миллионы солдат и тысячи танков. А сейчас наше продвижение не дотягивает даже до одного из ударов в ходе Стодневного наступления. Пока что это – лишь одна из наступательных операций 1917 года (Камбре или Верден). Это не стратегическое наступление. Это – наступление в армейской полосе", — подчеркнул Копылов.
И то, что оно пока развивается успешно для ВС РФ, тоже происходит по лекалам ПМВ. "Мы уничтожаем противника, продвигаясь вперед по его трупам", констатировал историк, отметив, что огневое превосходство тут играет большую роль, чем маневрирование с попытками глубоких охватов.
"В текущих условиях с текущими ресурсами это гораздо эффективнее, чем рисование стрелочек на карте, когда одна большая стрела идет с Харькова, другая – с Запорожья, а потом они пересекаются в Днепропетровске", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления на сайте Украина.ру
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