"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ - 08.11.2024 Украина.ру
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"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ
"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ - 08.11.2024 Украина.ру
"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ
Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. В армии России в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-11-08T03:15
2024-11-08T03:15
новости
россия
курская область
техника
военная техника
танки
вс рф
сво
погода
запад
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Сезонный фактор безусловно повлияет на наступление российских войск. Только не надо придавать этому глобальное значение. Потому что некоторые СМИ пишут, что с приходом распутицы военные действия якобы остановятся, сказал эксперт.Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. И сейчас на фронтах СВО наступила пересменка между твердой землей летом и твердой землей зимой, отметил политолог.В Вооруженных Силах РФ в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Говорят, танки грязи не боятся. Хотя чернозема боится любая техника, там утонет все, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.руО том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, техника, военная техника, танки, вс рф, сво, погода, запад, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, техника, военная техника, танки, ВС РФ, СВО, погода, Запад, детали, Спецоперация

"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ

03:15 08.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. В армии России в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сезонный фактор безусловно повлияет на наступление российских войск. Только не надо придавать этому глобальное значение. Потому что некоторые СМИ пишут, что с приходом распутицы военные действия якобы остановятся, сказал эксперт.
Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. И сейчас на фронтах СВО наступила пересменка между твердой землей летом и твердой землей зимой, отметил политолог.
"По боям в Курской области мы увидели, что влияние погоды в большой степени обусловлено системами вооружений, потому что для провокационного наскока, который устроил киевский режим, им нужны были скорости. Поэтому подавляющее большинство техники у них колесное", — подчеркнул Казаков.
В Вооруженных Силах РФ в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Говорят, танки грязи не боятся. Хотя чернозема боится любая техника, там утонет все, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.ру
О том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью
Вчера, 06:36
Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУЧто касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление.
 
НовостиРоссияКурская областьтехникавоенная техникатанкиВС РФСВОпогодаЗападдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово
05:35Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко
05:30"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину
05:20Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
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