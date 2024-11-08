"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ
Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. В армии России в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сезонный фактор безусловно повлияет на наступление российских войск. Только не надо придавать этому глобальное значение. Потому что некоторые СМИ пишут, что с приходом распутицы военные действия якобы остановятся, сказал эксперт.
Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. И сейчас на фронтах СВО наступила пересменка между твердой землей летом и твердой землей зимой, отметил политолог.
"По боям в Курской области мы увидели, что влияние погоды в большой степени обусловлено системами вооружений, потому что для провокационного наскока, который устроил киевский режим, им нужны были скорости. Поэтому подавляющее большинство техники у них колесное", — подчеркнул Казаков.
В Вооруженных Силах РФ в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Говорят, танки грязи не боятся. Хотя чернозема боится любая техника, там утонет все, заключил собеседник издания.
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