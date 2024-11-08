https://ukraina.ru/20241108/1058707730.html

"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ

"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ - 08.11.2024 Украина.ру

"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ

Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. В армии России в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-11-08T03:15

2024-11-08T03:15

2024-11-08T03:15

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Сезонный фактор безусловно повлияет на наступление российских войск. Только не надо придавать этому глобальное значение. Потому что некоторые СМИ пишут, что с приходом распутицы военные действия якобы остановятся, сказал эксперт.Погода безусловно оказывает локальное воздействие на ход боевых действий. И сейчас на фронтах СВО наступила пересменка между твердой землей летом и твердой землей зимой, отметил политолог.В Вооруженных Силах РФ в основном используется гусеничная техника. Западная колесная буксует и сваливается в кювет, а российская — едет. Говорят, танки грязи не боятся. Хотя чернозема боится любая техника, там утонет все, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.руО том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058690002.html

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