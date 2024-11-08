https://ukraina.ru/20241108/1058721620.html

Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты

Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты - 08.11.2024 Украина.ру

Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты

Еще чернила не высохли на избирательных бюллетенях в США, как в Европе начались политические катаклизмы. Первой жертвой победы Трампа стала Германия. Там распалась коалиция и назревают новые выборы.

2024-11-08T04:41

2024-11-08T04:41

2024-11-08T04:43

эксклюзив

германия

европа

украина

дональд трамп

олаф шольц

эммануэль макрон

ес

минфин

хдс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057639729_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f379c5e99de26af30caf368a99d2c7e3.png

Крепнут позиции Виктора Орбана, который неоднократно посещал мероприятия республиканцев и имеет хорошие личные отношения с Трампом. Ждет ли передел влияния в ЕС и формирование новой внутренней и внешней повестке после прихода к власти Трампа – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРазвал "светофорной" коалиции Шольца — шанс для России.Пока все наблюдали за выборами в США, в Германии случилось не менее звонкое событие. Сначала Шольц убрал из правительства лидера одной из коалиционных партий (СвДП) и министра финансов Линднера, а затем из правительства вышли и сопартийцы последнего. Поводом стали разногласия по преодолению стагнации в экономике ФРГ. Линднер требовал сокращения налогов и дерегулирования для поддержки экономики. Однако коалиционные партнёры — СДПГ и "зелёные" — не согласились, особенно в части сокращения соцрасходов, и настояли на увеличении бюджетных трат. Точнее, наращивании долгов. Вслед за Линднером посты покинули глава Минюста Марко Бушман, министр образования Беттина Штарк-Ватцингер и министр транспорта Фолькер Виссинг. Их места заняли представители "зелёных". В частности, Минфин вместо Линднера временно возглавил вице-канцлер Роберт Хабек. Поскольку как раз Хабек отвечал за экономику, которую успешно за три года развалил, это назначение самое весёлое. Голосование за вотум доверия скорректированному правительству назначено на 15 января, и если оно провалится, то в марте в ФРГ пройдут новые выборы. Однако Шольц уже анонсировал переговоры с лидером оппозиционного блока ХДС/ХСС Мерцем, чтобы избежать такого сценария — ведь партия Шольца выборы точно продует с треском. Поскольку Мерц известен предложениями шантажировать Россию угрозой ударов дальнобойными ракетами, то с политической точки зрения правительственный кризис в ФРГ может породить новую "ястребиную" по отношению к России коалицию. Но есть три проблемы: 1) нехватка денег (их потребуется много, а ведь именно из-за финансов развалилась недавняя коалиция), 2) победа Трампа, подвесившая позицию Вашингтона по украинскому направлению, и 3) рост популярности "мирного" лагеря немецкого политикума — СвДП, "Альтернативы для Германии", "Альянса Сары Вагенкнехт" и СДПГ, которую вместо Шольца недавно возглавил соратник Герхарда Шрёдера Мирш. Таким образом, на ближайшие три месяца в двух ключевых странах по части финансирования и лоббизма Украины синхронно возник вакуум власти. Этот момент России стоит использовать для максимального продвижения позиций на украинском направлении.Осталось добавить, что отдельным германским вопросом теперь будет принятие бюджета на 2025 год. Как его принять, если финансовые проблемы развалили правящую коалицию, совершенно непонятно.Политолог Малек ДудаковВторой день подряд в европейских столицах царит настоящая паника. Для них победа Трампа опять стала неожиданностью, хотя в этот раз многие её предсказывали. В Германии сходу перешёл в острую фазу правительственный кризис. То ли ещё будет после инаугурации Трампа. Кандидат в госсекретари у Трампа - Ричард Гренелл - является давним сторонником евроскептиков в целом и Альтернативы для Германии в частности. Так что Берлину с ним придётся тяжело. Зато на коне теперь Виктор Орбан - не зря он ездил в Мар-а-Лаго вести переговоры с Трампом. С таким союзником ему будет гораздо проще вести войну с евробюрократией. У разбитого корыта оказался и Кир Стармер. Лейбористы сделали роковую ставку на Харрис, отправив ей на помощь свой десант политтехнологов. Республиканцы теперь грозят повторить 1776 год и наказать Лондон за иностранное вмешательство в американские выборы. Ну а Стармер отчаянно названивает в Мар-а-Лаго и пытается замириться с Трампом. Главным британским “решальщиком” в отношениях с Белым домом становится Найджел Фарадж – близкий друг Трампа. Он же будет получать помощь из США, в том числе от республиканских спонсоров, для расшатывания двухпартийной системы Британии, чем Фарадж и занимается. Главным рычагом давления на Европу станут тарифы в 15-20%, которые Трамп введёт на импорт в США. Тому же немецкому автопрому, который и так в кризисе, останется только посочувствовать. Ну а центробежные процессы в Евросоюзе будут и дальше ускоряться - ведь победа Трампа только усилит позиции несистемных правых сил уже и в самой Европе.Украинский политический аналитик Максим ГольдарбНебольшой экскурс в современную Европу, а то все слишком окунулись в Америку. От ЕС тоже кое-что зависит, между прочим. Итак, вчера распалась правящая немецкая коалиция, так называемая "светофор" (die Ampel). Она состоит из нелюбимых немцами партий соцдемократов, свободных демократов и "зеленых". Шольц призвал готовиться к выборам и выносит через месяц на рассмотрение немецкого парламента вопрос о доверии его правительству. Уже сейчас министры из кабинета Шольца стали подавать в отставку. Бешеными темпами набирают голоса правая "Альтернатива для Германии", левая "Блок Сары Вагенкнехт" и консервативная ХДС. То есть нынешнего канцлера очень скоро не станет. Как канцлера. Вообще, поддержка Шольца в Германии - 14%, как и у Макрона во Франции. Задумайтесь: крупнейшими европейскими странами правили и пока что правят люди, которых подавляющее большинство населения не поддерживает! Макрон проиграл недавно парламентские выборы, его кое-как склеенное лоскутное правительство вместо управления страной занимается склоками и разборками. Не за горами - переход власти к "Национальному фронту" Ле Пен и "Непокоренной Франции" Меланшона. Несомненно, испанская оппозиция по полной программе использует недавнюю стихийную катастрофу и гибель сотен людей, чтобы победить нынешнего премьера Санчеса, который, кстати, также проиграл парламентские выборы, но смог удержаться у власти благодаря коалиционным соглашениям с бывшими недругами. В Голландии, Италии, Норвегии, Польше, Болгарии, Австрии, Швейцарии все большую силу набирают политики, имеющие или нейтральную, невмешательскую, или критическую позицию по отношению к войне в Украине. Резюме: те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта. То есть, думаю, очень скоро, политика Запада в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами. Отсутствие первого ударит по армии, что уже очевидно происходит; отсутствие второго - по государственным и социальным институтам. Кто не в курсе, поясню, что почти все выплаты украинским бюджетникам, военным и пенсионерам - это деньги Запада. Их не станет - не станет ничего, собственно. Сюда добавьте победу Трампа и окружающих его "за мирных" политиков. Итог: очень скоро Зеленскому или кому-то другому придется договариваться, причем на тех условиях, которые выдвинут визави. Вопрос: для чего, зачем, ради кого или чего нужно было разрушить Украину и повести на гибель сотни тысяч людей, чтобы в итоге прийти к такому результату? Я знаю ответ. Думаю, вы, как люди умные, его тоже знаете. Архиважно, чтобы эти слова и мысли породили действия, ответственность, память.Политолог Вадим ТрухачёвРаспаду правящей коалиции в Германии я бы радовался ограниченно. Для России есть не очень хорошие варианты. Дело в том, что ХДС/ХСС, который выиграет досрочные выборы, настроен к России хуже, чем СДПГ. А лично лидер первых Мерц - хуже, чем лично Шольц. Что может увеличить немецкую помощь Украине даже в ущерб экономике. Но дальше начинаются варианты... Болеть надо за то, чтобы развалившие правящую коалицию русофобы из Свободных демократов не попали в Бундестаг. Тогда у Мерца не будет шансов на совсем русофобскую коалицию с ними и "зелёными". Более всего удобные нам АдГ и Партия Вагенкнехт вырастут, но в правительство ни ту, ни другую не позовут. Им пойдут навстречу по ужесточению миграционной политики, но не по России. Болеть за "Альтернативу" и Вагенкнехт надо, но умеренно. Если они наберут слишком много, то будет коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и "зелёных". И она будет ничем не лучше нынешней. А если АдГ и Вагенкнехт наберут много, но "в рамках", то будет "большая коалиция" ХДС/ХСС с главой МИД от социал-демократов. И она будет менее отмороженной, чем нынешняя. Во всяком случае, хуже не будет точно. Уменьшение военной помощи Украине со стороны Германии - в интересах России. Если в правительстве не будет ни "зелёных", ни СвДП, шанс на это довольно велик.Публицист Андрей ПерлаНу вот, Трамп еще до Белого дома не дошел и в этом году не дойдет, а в Германии уже парламентский кризис, коалиция распалась и досрочные выборы в марте предрешены. Это называется "проблемы трансатлантического сотрудничества", если вежливо. А если открытым текстом то это сыплется клиентелла демпартии США.Политолог и философ Александр ДугинТеперь о Европе. А с Европой надо что-то делать. Там все испортилось. У нас есть 4 года, чтобы с ней разобраться. Речь конечно не о войне. Речь о том, что такая глобалистская антитрадиционная сатанинская Европа как сейчас нас как великую державу не устраивает. Нам нужная иная Европа, умственно полноценная и суверенная. Пока у евроатлантистов убрали вашингтонскую крышу, нам надо действовать. Совместно с Трампом. Давайте приведем к власти в главных европейских странах Орбанов. Больше Орбанов хороших и разных. Когда-то СССР обладал отличной сетью влияния в Европе. Надо вспомнить как это делается. Только теперь идеология должна быть другой: консервативной, традиционалистской, суверенистской, геополитически континенталистской. Но… ведь и Трамп заинтересован ровно в том же самом. Зачем ему ублюдочный французский петух или лысый германский маразматик, все больше напоминающий Байдена. Марин в Париже, АфД в Германии. Шваб в могиле, Сорос в тюряге, Макрон в больнице.Политический обозреватель Алексей ВасильевНе совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии. Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались. А это крайне важно, ибо в Европе основную долю нагрузки на поддержание Киева, несла как раз Германия. И по сути объявления недееспособности правительства и коалиция в этот момент, означает что Германия умывает руки, и не рассматривает вариант "пока США ведут переговоры с Москвой, Европа продолжает содержать Киев". То бишь это означает, что ситуация в ближайшее время начнёт изменяться галопирующими темпами. Ведь формально, давить на Москву Трампу сейчас не с руки, если мы не пойдём на заморозку по ЛБС, а мы на неё не пойдём, Трампу придётся повышать ставки, что противоречит его планам. В то же время, закручивание краника поддержки Киеву, приведёт к быстрому продвижения наших войск. Поэтому после новой конфигурации ЛБС к времени инаугурации, обсуждение границы по ЛБС может быть заменено на обсуждение зон введения миротворцев, всеми странами соседями несостоявшегося крайне коррумпированного государства Украина. До 20го января не так уж много времени, так что если события начнут развиваться очень быстро, то данная гипотеза вполне может оказаться верной.О сценариях развития правительственного кризиса в Германии - в статье Игоря Сердюкова "Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа"

германия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, германия, европа, украина, дональд трамп, олаф шольц, эммануэль макрон, ес, минфин, хдс