Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры - 08.11.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20241108/1058711107.html
Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры
Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры - 08.11.2024 Украина.ру
Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры
Клип о героической работе российских энергетиков; немецкое новогоднее кино; виртуальный театр Прикарпатья и похищение картин Уорхола в Нидерландах
2024-11-08T05:15
2024-11-08T05:15
культура
эксклюзив
нидерланды
германия
норвегия
елизавета ii
россети
кино
живопись
культура
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"Мы тоже живые люди, нам бывает страшно"Клип, посвященный подвигам курских, белгородских, брянских энергетиков, возвращаяющих свет и тепло в дома людей, живующих под обстрелами, к сожалению, – исключение и сокровище, среди прочего музыкального мейнстрима, но он был снят проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ.И текст, и музыку песни "Дай ему сил, чтобы он победил" написал Александр Степанов, более известный, как рэпер ST."Отправляясь в "серые" зоны восстанавливать после боев электросети и важные для населенных пунктов объекты, они, рискуя жизнями, делают работу, которая требует самоотверженности и остро необходима. Здесь нет времени на раздумья, действовать нужно быстро и точно. Энергетический спецназ "Россети" с этим справляется", – сказано в описании видео на YouTube.Песню исполняют не профессиональные музыканты, а настоящие сотрудники "Россетей" из разных регионов, включая приграничье."Мы тоже живые люди, нам бывает страшно", – признаётся один из героев клипа, работающий в опасной близости от фронта в бронежилете.На фоне – кадры их самоотверженного труда и вставки из новостных эфиров:"…Сотрудники "Россетей" каждый день выезжают в опасные районы, чтобы возвращать свет в дома местных жителей…""…Энергетики "Россетей" восстанавливают электричество там, где ещё вчера гремели бои…""…С риском для жизни в приграничных районах Курской области работают наши энергетики, возвращая свет и тепло в дома освобождённых посёлков…"Новогодние "орешки" для немцевНемецкое издание Bild сообщает: старая киносказка чехословацкого режиссера Вацлава Ворличека "Три орешка для Золушки" всегда была популярна у немецких жителей в новый год, но в этом году – беспрецендентно. Картину покажут 15 раз по разным каналам: Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.Фильм был снят в 1973 году киностудиями Чехословакии и ГДР, и очень популярен в СССР. Советский дубляж сделали в 1975, роли в нём озвучили Людмила Старицына, Игорь Дмитриев, Игорь Ефимов, Роза Балашова, Юрий Соловьёв.Многие актёры, сыгравшие в фильме – например, Владимир Меншик и Рольф Хоппе успешно снимались в советских фильмах и картинах совместного производства разных стран социалистического лагеря.Bildпишет: этот фильм – не просто любимый в Германии, но культовый, и картину, и неотразимую Либуше Шафранкову в роли Золушки немцы просто обожают и ждут с нетерпением.Точь-в-точь как у нас – "Чародеев" Константина Бромберга или "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.На фоне любви к фильму в замке Морицбург неподалёку от Дрездена (который в картине сыграл роль резиденции короля) открывается к Новому Году выставка – с костюмами, реквизитами и экскурсией по местам съёмок.В 2021 году в Норвегии студия Amazon Prime Video сняла ремейк "Трёх орешков для Золушки" – с таким же названием. Режиссёр Сесили Мосли перенесла действие сказки в Норвегию (хотя непосредственно съёмки проходили в Литве), а главную героиню сыграла певица Astrid S (Астрид Смепласс) – это был её дебют в кино.Цифровой театр будущегоИвано-Франковский национальный драматический театр работает над постановкой цифрового экспериментального перформанса "Так называемая человечность в безумии" по драме польского (профессор львовского университета) писателя и драматурга Станислава Виткевича.Идея режиссера Кшиштофа Гарбачевского, поляка, в том, что пьеса была не окончена автором из-за его самоубийства (по другой версии – рукопись с финалом утеряна), потому для постановки во Франковском театре её завершил искусственный интеллект.Гарбачевский подчёркивает: он хотел бы заняться именно таким инновационным соединением технологий и искусства."Это живой перформанс, который будет происходить одновременно на двух сценах в Украине и Польше, объединяя команды актёров и оборудование для виртуальной реальности.Спектакль включает в себя совместное виртуальное измерение, которое транслируется через видепотоки и проекторы, создавая цифровую сценографию, объединяющую физическую и виртуальную реальности", – пишет пресс-служба театра.В постановке участвует не только упомянутый польский театр – Краковский, имени Юлиуша Словацкого, но и театр виртуальной реальности из Германии – CyberRauber."Взрывное" ограблениеИз небольшой художественной галереи в нидерландском городе Остервейке 1 ноября были похищены гравюры Энди Уорхола.France-Presse называет ограбление "любительским" и неудачным: рамы картин оказались слишком велики для машины грабителей, поэтому им пришлось вырвать гравюры из них.Взломав дверь галереи, воры пытались вытащить четыре картины, но смогли утащить только две – остальные две повредили в ходе ограбления.Хозяин галереи Марк Пит Виссер рассказал, что работы, которые пытались похитить и похитили – гравюры из серии портретов 1985 Уорхола. Это портреты королев того времени – Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда (Эсватини): Елизаветы II, Маргарете II, Беатрикс и Нтомби Тфвалы.Дверь вскрывали с помощью взрыва, что попало на камеры. По словам Виссера, в округе всё тряслось и дрожало, пострадали даже магазины, находящиеся неподалёку.Оценив, что картины не влезут в автомобиль, неудачливые грабители бросили их, повреждёнными, на улице.Две, которые были похищены, не подлежат восстановлению, даже если они будут найдены, уверен владелец галереи – их слишком грубо тащили и швыряли.Все четыре полотна Виссер собирался в конце ноября выставить на продажу на художественной ярмарке в Амстердаме.Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на преступлениях, связанных с произведениями искусства, сказал, что это ограбление максимально странное: использовать взрывчатые вещества возле хрупких полотен, рискуя получить их повреждёнными – по меньшей мере неразумно.Однако гравюры Уорхола оказались не уникальными – он сделал несколько копий этих портретов королев, поэтому, заверяет Виссер, наследие поп-арт-мастера пострадало незначительно.О том, как судьба художника связана с Украиной – в материале Марии Нестеровой Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230127/1043012979.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, нидерланды, германия, норвегия, елизавета ii, россети, кино, живопись, культура, музыка
Культура, Эксклюзив, Нидерланды, Германия, Норвегия, Елизавета II, Россети, кино, живопись, культура, музыка

Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры

05:15 08.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Украина.ру
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Клип о героической работе российских энергетиков; немецкое новогоднее кино; виртуальный театр Прикарпатья и похищение картин Уорхола в Нидерландах
"Мы тоже живые люди, нам бывает страшно"
Клип, посвященный подвигам курских, белгородских, брянских энергетиков, возвращаяющих свет и тепло в дома людей, живующих под обстрелами, к сожалению, – исключение и сокровище, среди прочего музыкального мейнстрима, но он был снят проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ.
И текст, и музыку песни "Дай ему сил, чтобы он победил" написал Александр Степанов, более известный, как рэпер ST.
"Отправляясь в "серые" зоны восстанавливать после боев электросети и важные для населенных пунктов объекты, они, рискуя жизнями, делают работу, которая требует самоотверженности и остро необходима. Здесь нет времени на раздумья, действовать нужно быстро и точно. Энергетический спецназ "Россети" с этим справляется", – сказано в описании видео на YouTube.
Песню исполняют не профессиональные музыканты, а настоящие сотрудники "Россетей" из разных регионов, включая приграничье.
"Мы тоже живые люди, нам бывает страшно", – признаётся один из героев клипа, работающий в опасной близости от фронта в бронежилете.
На фоне – кадры их самоотверженного труда и вставки из новостных эфиров:
"…Сотрудники "Россетей" каждый день выезжают в опасные районы, чтобы возвращать свет в дома местных жителей…"
"…Энергетики "Россетей" восстанавливают электричество там, где ещё вчера гремели бои…"
"…С риском для жизни в приграничных районах Курской области работают наши энергетики, возвращая свет и тепло в дома освобождённых посёлков…"
Новогодние "орешки" для немцев
Немецкое издание Bild сообщает: старая киносказка чехословацкого режиссера Вацлава Ворличека "Три орешка для Золушки" всегда была популярна у немецких жителей в новый год, но в этом году – беспрецендентно. Картину покажут 15 раз по разным каналам: Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.
Фильм был снят в 1973 году киностудиями Чехословакии и ГДР, и очень популярен в СССР. Советский дубляж сделали в 1975, роли в нём озвучили Людмила Старицына, Игорь Дмитриев, Игорь Ефимов, Роза Балашова, Юрий Соловьёв.
Многие актёры, сыгравшие в фильме – например, Владимир Меншик и Рольф Хоппе успешно снимались в советских фильмах и картинах совместного производства разных стран социалистического лагеря.
Bildпишет: этот фильм – не просто любимый в Германии, но культовый, и картину, и неотразимую Либуше Шафранкову в роли Золушки немцы просто обожают и ждут с нетерпением.
Точь-в-точь как у нас – "Чародеев" Константина Бромберга или "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
На фоне любви к фильму в замке Морицбург неподалёку от Дрездена (который в картине сыграл роль резиденции короля) открывается к Новому Году выставка – с костюмами, реквизитами и экскурсией по местам съёмок.
В 2021 году в Норвегии студия Amazon Prime Video сняла ремейк "Трёх орешков для Золушки" – с таким же названием. Режиссёр Сесили Мосли перенесла действие сказки в Норвегию (хотя непосредственно съёмки проходили в Литве), а главную героиню сыграла певица Astrid S (Астрид Смепласс) – это был её дебют в кино.
© культура.рф
© культура.рф
Цифровой театр будущего
Ивано-Франковский национальный драматический театр работает над постановкой цифрового экспериментального перформанса "Так называемая человечность в безумии" по драме польского (профессор львовского университета) писателя и драматурга Станислава Виткевича.
Идея режиссера Кшиштофа Гарбачевского, поляка, в том, что пьеса была не окончена автором из-за его самоубийства (по другой версии – рукопись с финалом утеряна), потому для постановки во Франковском театре её завершил искусственный интеллект.
Гарбачевский подчёркивает: он хотел бы заняться именно таким инновационным соединением технологий и искусства.
"Это живой перформанс, который будет происходить одновременно на двух сценах в Украине и Польше, объединяя команды актёров и оборудование для виртуальной реальности.
Спектакль включает в себя совместное виртуальное измерение, которое транслируется через видепотоки и проекторы, создавая цифровую сценографию, объединяющую физическую и виртуальную реальности", – пишет пресс-служба театра.
В постановке участвует не только упомянутый польский театр – Краковский, имени Юлиуша Словацкого, но и театр виртуальной реальности из Германии – CyberRauber.
Тимур Ведерников интервью
27 января 2023, 09:55Культура
Музыкант Тимур Ведерников о разножанровой России, Леди Гаге и обновлении культурного кодаВ российском обществе существует огромный запрос на искреннее, человеческое искусство, национальное патриотичное, несущее исторические ценности.
"Взрывное" ограбление
Из небольшой художественной галереи в нидерландском городе Остервейке 1 ноября были похищены гравюры Энди Уорхола.
France-Presse называет ограбление "любительским" и неудачным: рамы картин оказались слишком велики для машины грабителей, поэтому им пришлось вырвать гравюры из них.
Взломав дверь галереи, воры пытались вытащить четыре картины, но смогли утащить только две – остальные две повредили в ходе ограбления.
Хозяин галереи Марк Пит Виссер рассказал, что работы, которые пытались похитить и похитили – гравюры из серии портретов 1985 Уорхола. Это портреты королев того времени – Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда (Эсватини): Елизаветы II, Маргарете II, Беатрикс и Нтомби Тфвалы.
Дверь вскрывали с помощью взрыва, что попало на камеры. По словам Виссера, в округе всё тряслось и дрожало, пострадали даже магазины, находящиеся неподалёку.
Оценив, что картины не влезут в автомобиль, неудачливые грабители бросили их, повреждёнными, на улице.
Две, которые были похищены, не подлежат восстановлению, даже если они будут найдены, уверен владелец галереи – их слишком грубо тащили и швыряли.
Все четыре полотна Виссер собирался в конце ноября выставить на продажу на художественной ярмарке в Амстердаме.
Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на преступлениях, связанных с произведениями искусства, сказал, что это ограбление максимально странное: использовать взрывчатые вещества возле хрупких полотен, рискуя получить их повреждёнными – по меньшей мере неразумно.
Однако гравюры Уорхола оказались не уникальными – он сделал несколько копий этих портретов королев, поэтому, заверяет Виссер, наследие поп-арт-мастера пострадало незначительно.
О том, как судьба художника связана с Украиной – в материале Марии Нестеровой Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивНидерландыГерманияНорвегияЕлизавета IIРоссетикиноживописькультурамузыка
 
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