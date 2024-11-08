https://ukraina.ru/20241108/1058711107.html

Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры

Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры - 08.11.2024 Украина.ру

Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры

Клип о героической работе российских энергетиков; немецкое новогоднее кино; виртуальный театр Прикарпатья и похищение картин Уорхола в Нидерландах

2024-11-08T05:15

2024-11-08T05:15

2024-11-08T05:15

культура

эксклюзив

нидерланды

германия

норвегия

елизавета ii

россети

кино

живопись

культура

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"Мы тоже живые люди, нам бывает страшно"Клип, посвященный подвигам курских, белгородских, брянских энергетиков, возвращаяющих свет и тепло в дома людей, живующих под обстрелами, к сожалению, – исключение и сокровище, среди прочего музыкального мейнстрима, но он был снят проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ.И текст, и музыку песни "Дай ему сил, чтобы он победил" написал Александр Степанов, более известный, как рэпер ST."Отправляясь в "серые" зоны восстанавливать после боев электросети и важные для населенных пунктов объекты, они, рискуя жизнями, делают работу, которая требует самоотверженности и остро необходима. Здесь нет времени на раздумья, действовать нужно быстро и точно. Энергетический спецназ "Россети" с этим справляется", – сказано в описании видео на YouTube.Песню исполняют не профессиональные музыканты, а настоящие сотрудники "Россетей" из разных регионов, включая приграничье."Мы тоже живые люди, нам бывает страшно", – признаётся один из героев клипа, работающий в опасной близости от фронта в бронежилете.На фоне – кадры их самоотверженного труда и вставки из новостных эфиров:"…Сотрудники "Россетей" каждый день выезжают в опасные районы, чтобы возвращать свет в дома местных жителей…""…Энергетики "Россетей" восстанавливают электричество там, где ещё вчера гремели бои…""…С риском для жизни в приграничных районах Курской области работают наши энергетики, возвращая свет и тепло в дома освобождённых посёлков…"Новогодние "орешки" для немцевНемецкое издание Bild сообщает: старая киносказка чехословацкого режиссера Вацлава Ворличека "Три орешка для Золушки" всегда была популярна у немецких жителей в новый год, но в этом году – беспрецендентно. Картину покажут 15 раз по разным каналам: Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.Фильм был снят в 1973 году киностудиями Чехословакии и ГДР, и очень популярен в СССР. Советский дубляж сделали в 1975, роли в нём озвучили Людмила Старицына, Игорь Дмитриев, Игорь Ефимов, Роза Балашова, Юрий Соловьёв.Многие актёры, сыгравшие в фильме – например, Владимир Меншик и Рольф Хоппе успешно снимались в советских фильмах и картинах совместного производства разных стран социалистического лагеря.Bildпишет: этот фильм – не просто любимый в Германии, но культовый, и картину, и неотразимую Либуше Шафранкову в роли Золушки немцы просто обожают и ждут с нетерпением.Точь-в-точь как у нас – "Чародеев" Константина Бромберга или "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.На фоне любви к фильму в замке Морицбург неподалёку от Дрездена (который в картине сыграл роль резиденции короля) открывается к Новому Году выставка – с костюмами, реквизитами и экскурсией по местам съёмок.В 2021 году в Норвегии студия Amazon Prime Video сняла ремейк "Трёх орешков для Золушки" – с таким же названием. Режиссёр Сесили Мосли перенесла действие сказки в Норвегию (хотя непосредственно съёмки проходили в Литве), а главную героиню сыграла певица Astrid S (Астрид Смепласс) – это был её дебют в кино.Цифровой театр будущегоИвано-Франковский национальный драматический театр работает над постановкой цифрового экспериментального перформанса "Так называемая человечность в безумии" по драме польского (профессор львовского университета) писателя и драматурга Станислава Виткевича.Идея режиссера Кшиштофа Гарбачевского, поляка, в том, что пьеса была не окончена автором из-за его самоубийства (по другой версии – рукопись с финалом утеряна), потому для постановки во Франковском театре её завершил искусственный интеллект.Гарбачевский подчёркивает: он хотел бы заняться именно таким инновационным соединением технологий и искусства."Это живой перформанс, который будет происходить одновременно на двух сценах в Украине и Польше, объединяя команды актёров и оборудование для виртуальной реальности.Спектакль включает в себя совместное виртуальное измерение, которое транслируется через видепотоки и проекторы, создавая цифровую сценографию, объединяющую физическую и виртуальную реальности", – пишет пресс-служба театра.В постановке участвует не только упомянутый польский театр – Краковский, имени Юлиуша Словацкого, но и театр виртуальной реальности из Германии – CyberRauber."Взрывное" ограблениеИз небольшой художественной галереи в нидерландском городе Остервейке 1 ноября были похищены гравюры Энди Уорхола.France-Presse называет ограбление "любительским" и неудачным: рамы картин оказались слишком велики для машины грабителей, поэтому им пришлось вырвать гравюры из них.Взломав дверь галереи, воры пытались вытащить четыре картины, но смогли утащить только две – остальные две повредили в ходе ограбления.Хозяин галереи Марк Пит Виссер рассказал, что работы, которые пытались похитить и похитили – гравюры из серии портретов 1985 Уорхола. Это портреты королев того времени – Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда (Эсватини): Елизаветы II, Маргарете II, Беатрикс и Нтомби Тфвалы.Дверь вскрывали с помощью взрыва, что попало на камеры. По словам Виссера, в округе всё тряслось и дрожало, пострадали даже магазины, находящиеся неподалёку.Оценив, что картины не влезут в автомобиль, неудачливые грабители бросили их, повреждёнными, на улице.Две, которые были похищены, не подлежат восстановлению, даже если они будут найдены, уверен владелец галереи – их слишком грубо тащили и швыряли.Все четыре полотна Виссер собирался в конце ноября выставить на продажу на художественной ярмарке в Амстердаме.Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на преступлениях, связанных с произведениями искусства, сказал, что это ограбление максимально странное: использовать взрывчатые вещества возле хрупких полотен, рискуя получить их повреждёнными – по меньшей мере неразумно.Однако гравюры Уорхола оказались не уникальными – он сделал несколько копий этих портретов королев, поэтому, заверяет Виссер, наследие поп-арт-мастера пострадало незначительно.О том, как судьба художника связана с Украиной – в материале Марии Нестеровой Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230127/1043012979.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, нидерланды, германия, норвегия, елизавета ii, россети, кино, живопись, культура, музыка