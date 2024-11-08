Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье - 08.11.2024 Украина.ру
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Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье
Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье - 08.11.2024 Украина.ру
Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье
Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-08T03:30
2024-11-08T03:30
новости
украина
россия
самойлов
граница
курская область
белгородская область
брянская область
forbes
нападение
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Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.По мнению эксперта, попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Была информация, что в распоряжении Зеленского находятся от 13 до 18 бригад, добавил он.Попытка отвлечь Россию от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как это пытались сделать после курской авантюры, возможна. Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но неизвестно, хватит ли его для того, чтобы захватить серьезные объекты, указал политолог."Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
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новости, украина, россия, самойлов, граница, курская область, белгородская область, брянская область, forbes, нападение, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Самойлов, граница, Курская область, Белгородская область, Брянская область, Forbes, нападение, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье

03:30 08.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
По мнению эксперта, попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Была информация, что в распоряжении Зеленского находятся от 13 до 18 бригад, добавил он.

"Если взять среднюю численность в 4500 человек, то это от 40 до 80 тысяч военнослужащих. Почему "Форбс" об этом сообщает, раскрывая планы ВСУ, объяснить трудно. Это может быть дезинформация", — предупредил Самойлов.

Попытка отвлечь Россию от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как это пытались сделать после курской авантюры, возможна. Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но неизвестно, хватит ли его для того, чтобы захватить серьезные объекты, указал политолог.
"Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
О планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
Виталий Волков интервью
Вчера, 16:40
Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнегоПока в Германии у власти нынешний мейнстрим, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, которые были сделаны на Зеленского.
 
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