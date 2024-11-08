Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
По мнению эксперта, попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Была информация, что в распоряжении Зеленского находятся от 13 до 18 бригад, добавил он.
"Если взять среднюю численность в 4500 человек, то это от 40 до 80 тысяч военнослужащих. Почему "Форбс" об этом сообщает, раскрывая планы ВСУ, объяснить трудно. Это может быть дезинформация", — предупредил Самойлов.
Попытка отвлечь Россию от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как это пытались сделать после курской авантюры, возможна. Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но неизвестно, хватит ли его для того, чтобы захватить серьезные объекты, указал политолог.
"Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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