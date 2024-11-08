https://ukraina.ru/20241108/1058721379.html

Бенефис Зеленского в Будапеште закончился полным провалом

Бенефис Зеленского в Будапеште закончился полным провалом - 08.11.2024 Украина.ру

Бенефис Зеленского в Будапеште закончился полным провалом

Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского политического сообщества в столице Венгрии обернулось для фронтмена киевского режима отсутствием конкретных результатов и публичным унижением.

2024-11-08T04:25

2024-11-08T04:25

2024-11-08T04:25

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Приезд Владимира Зеленского в Будапешт был под вопросом практически до самого начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), назначенного на 7 ноября. Всем ведь известны непростые отношения украинского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно критиковал киевские власти и призывал к мирным переговорам с Россией.Лишь накануне саммита ЕПС Зеленский подтвердил своё участие в нём, что большинство аналитиков связало с победой Дональда Трампа на выборах президента США. А поскольку хозяин саммита Виктор Орбан является одним из немногих европейских политиков, близким к новому старому главе Белого дома, то в Киеве пришлось забыть обиды на Будапешт.Однако перед началом пленарного заседания саммита украинской делегации в офисе венгерского премьера сообщили, что официальной встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского не будет, а их общение ограничится протокольным приветствием и рукопожатием. Всё дело в том, что Зеленский хотел поднять на ней вопрос о поддержке Венгрией вступления Украины в НАТО – этот пункт Киев требует включить в новый "двусторонний документ", о начале подготовки которого было заявлено после визита Орбана на Украину в июле.Причём подобные требования прозвучали несмотря на то, что не далее как 1 ноября представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в новом соглашении "не обсуждается". Кроме того, венгерский дипломат тогда отметил, что в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины" на Украине. Не исключено, что это требование Будапешта также сыграло свою роль в срыве официальных переговоров Орбана и Зеленского.Таким образом, своё выступление на саммите ЕПС Владимир Зеленский начал в дурном настроении. Издание Украина.ру достаточно подробно разбирало его содержание, отмечу только, что лейтмотивом речи было нагнетание военной истерии ("нам нужно достаточное количество оружия, а не помощь в переговорах") и критика европейских лидеров, которые призывают к мирным переговорам с Россией (правда, без называния фамилий).Стоит отметить, что Владимир Зеленский выступал вторым, после хозяина саммита Виктора Орбана и перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которому принадлежит сама идея создания Европейского политического сообщества. Но при этом Зеленского ждало публичное унижение: выступления Орбана и Макрона транслировали и выложили отдельно онлайн, а вот речь киевского гостя организаторы не транслировали и не публиковали.Представитель организаторов саммита сказал журналистам, что выступление Зеленского якобы "не было публичным", однако видео передали его команде. В свою очередь, представители украинской делегации назвали это утверждение ложным. "Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", – говорится в комментарии, который привело "Радио Свобода"*.Не добившись переговоров с Орбаном, Зеленский решил компенсировать их встречами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. По сообщению пресс-службы президента Украины, со всеми троими он обсуждал "усиление дальнобойных возможностей", но никаких обещаний по этому поводу не получил.И хотя Марк Рютте публично призвал "рассматривать Украину как проблему не только Европы", однако украинская проблема на саммите ЕПС отошла на второй план. Выступая перед небольшой группой журналистов в Будапеште, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что результаты выборов в США "изменили статус-кво" в отношении Украины.В основном присутствующие обсуждали выступление Эмманюэла Макрона, который заявил, что Европа после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США больше не может быть "травоядным" этого мира, вместо этого ей нужно стать "всеядной"."Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то плотоядные победят, и мы станем для них кормом. Я думаю, что мы, по крайней мере, должны стать всеядными. Я не хочу быть агрессивным, просто мы знаем, как защитить себя по всем этим пунктам", – заявил президент Франции на открытии саммита.Один дипломат ЕС в Будапеште сказал в комментарии европейской редакции портала Politico, что избрание Трампа может дать французскому лидеру новый "raison d’être" (смысл существования – прим.) как главному ярому стороннику более смелого, более независимого Европейского Союза, особенно когда речь идёт о торговле и безопасности. Вот только Украина тут является проблемой, а не решением.Потому неудивительно, что на пресс-конференцию по окончанию саммита в Будапеште Владимир Зеленский вышел весьма раздражённым. Он заявил, что "прекращение огня – подготовка к продолжению оккупации Украины и разрушение нашей независимости и суверенитета". Когда же журналисты напомнили ему, что гипотетический "мирный план Трампа" предусматривает именно прекращение огня, Остапа, что, называется, понесло."Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно ли нам взять принадлежащие нам 300 миллиардов долларов… Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно ли мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно ли никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" – сказал Зеленский, подразумевая замороженные на Западе российские резервы.К тому времени Виктор Орбан уже заявил, что помощь Украине со стороны США и Европы в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов), которая уже была согласована 26 октября лидерами стран G7, является "открытым вопросом" после победы Дональда Трампа на выборах. Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги, сказал Орбан журналистам после саммита. По его словам, после победы Трампа страны ЕС "также движутся в направлении более четкого определения своих обязательств и целей на Украине".Неудивительно, что пассаж про "принадлежащие нам 300 миллиардов долларов" на официальном сайте Зеленского опубликован не был.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, будапешт, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, нато, ес, украина.ру, эксклюзив