Военкор Линин: ВСУ нужно срочно уходить из Курахово, либо оставить там одну из бригад на верную гибель
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей, сообщил военкор.
Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Но сейчас у них нет возможности что-то откуда-то перебросить для нового нападения на приграничье, констатировал эксперт.
"На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — подчеркнул Линин.
Он отметил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, сказал журналист.
"Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру
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