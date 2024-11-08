https://ukraina.ru/20241108/1058720868.html

Военкор Линин: ВСУ нужно срочно уходить из Курахово, либо оставить там одну из бригад на верную гибель

Военкор Линин: ВСУ нужно срочно уходить из Курахово, либо оставить там одну из бригад на верную гибель - 08.11.2024 Украина.ру

Военкор Линин: ВСУ нужно срочно уходить из Курахово, либо оставить там одну из бригад на верную гибель

В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-08T04:00

2024-11-08T04:00

2024-11-08T04:00

новости

курахово

курская область

брянская область

донбасс

наступление

южно-донецкое направление

отступление

угледар

всу

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В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей, сообщил военкор.Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Но сейчас у них нет возможности что-то откуда-то перебросить для нового нападения на приграничье, констатировал эксперт.Он отметил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, сказал журналист."Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.руО том, почему Украина осознанно сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058699299.html

курахово

курская область

брянская область

донбасс

южно-донецкое направление

угледар

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новости, курахово, курская область, брянская область, донбасс, наступление, южно-донецкое направление, отступление, угледар, всу, вс рф, сво, спецоперация, детали