Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения украинского руководства. Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за грядущей смены руководства в США, сообщил эксперт.
Хотя Дональду Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может случится революция или гражданская война, отметил политолог.
"Второе. Пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана. Выпады [депутата Верховной Рады Марьяны] Безуглой, а это рупор [руководителя Офиса президент Украины] Андрея Ермака, говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние", — подчеркнул Самойлов.
Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. И Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского, сказал он.
"Залужный тоже почувствовал вкус власти и заручился поддержкой британских групп. Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему. Теперь уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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