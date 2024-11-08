Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области - 08.11.2024 Украина.ру
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Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области
Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области - 08.11.2024 Украина.ру
Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области
Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-08T06:00
2024-11-08T06:00
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Есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения украинского руководства. Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за грядущей смены руководства в США, сообщил эксперт.Хотя Дональду Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может случится революция или гражданская война, отметил политолог.Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. И Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского, сказал он.Это группа экс-президента Украины Петра Порошенко* и группа бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Но они вряд ли объединят свои усилия, каждый из них индивидуалист, указал эксперт."Залужный тоже почувствовал вкус власти и заручился поддержкой британских групп. Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему. Теперь уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру*Признан террористом и экстремистом
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новости, сша, россия, киев, самойлов, владимир зеленский, всу, валерий залужный, андрей ермак, марьяна безуглая, офис, курская область, петр порошенко, детали, сво, спецоперация
Новости, США, Россия, Киев, Самойлов, Владимир Зеленский, ВСУ, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Марьяна Безуглая, офис, Курская область, Петр Порошенко, детали, СВО, Спецоперация

Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области

06:00 08.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения украинского руководства. Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за грядущей смены руководства в США, сообщил эксперт.
Хотя Дональду Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может случится революция или гражданская война, отметил политолог.
"Второе. Пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана. Выпады [депутата Верховной Рады Марьяны] Безуглой, а это рупор [руководителя Офиса президент Украины] Андрея Ермака, говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние", — подчеркнул Самойлов.
Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. И Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского, сказал он.
Это группа экс-президента Украины Петра Порошенко* и группа бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Но они вряд ли объединят свои усилия, каждый из них индивидуалист, указал эксперт.
"Залужный тоже почувствовал вкус власти и заручился поддержкой британских групп. Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему. Теперь уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
О том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру
*Признан террористом и экстремистом
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