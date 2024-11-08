https://ukraina.ru/20241108/1058719118.html

Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области

Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области - 08.11.2024 Украина.ру

Зеленского будут валить: Самойлов раскрыл, почему Киеву нет смысла держать войска в Курской области

Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-08T06:00

2024-11-08T06:00

2024-11-08T06:00

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Есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения украинского руководства. Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за грядущей смены руководства в США, сообщил эксперт.Хотя Дональду Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может случится революция или гражданская война, отметил политолог.Генералитет, который находится у руководства ВСУ, подвергается огромному давлению. И Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского, сказал он.Это группа экс-президента Украины Петра Порошенко* и группа бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Но они вряд ли объединят свои усилия, каждый из них индивидуалист, указал эксперт."Залужный тоже почувствовал вкус власти и заручился поддержкой британских групп. Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему. Теперь уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру*Признан террористом и экстремистом

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новости, сша, россия, киев, самойлов, владимир зеленский, всу, валерий залужный, андрей ермак, марьяна безуглая, офис, курская область, петр порошенко, детали, сво, спецоперация