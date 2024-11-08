https://ukraina.ru/20241108/1058701989.html
"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО
"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО - 08.11.2024 Украина.ру
"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО
Россия имеет опыт скрытной переброски тысяч военнослужащих в нужный район, что немаловажно в нынешней интриге вокруг солдат КНДР в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2024-11-08T05:10
2024-11-08T05:10
2024-11-08T05:10
новости
кндр
россия
запад
пётр скоробогатый
энтони блинкен
дмитрий песков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058665855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1a3dc7e0ab262a2145383962fa0346a.jpg
"Информация о северокорейских войсках уже исходит не только с Запада, но и из российских источников. Доказательств их отправки на СВО до сих пор нет", - констатировал эксперт.По его мнению, достойны высочайшей похвалы те, кто сможет скрытно перебросить северокорейских военнослужащих в Курскую область."Потому что сегодня очень трудно незаметно провезти через всю Россию 10-15 тысяч человек с другой внешностью и другим языком", - пояснил эксперт.Он также отметил, что подобный опыт в России имеется. В частности, он указал на успешное сосредоточение российских войск под Авдеевкой, которой противник не заметил.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
кндр
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058665855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_967b6496bc90438377add7e704d4df41.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, запад, пётр скоробогатый, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, КНДР, Россия, Запад, Пётр Скоробогатый, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО
Россия имеет опыт скрытной переброски тысяч военнослужащих в нужный район, что немаловажно в нынешней интриге вокруг солдат КНДР в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый