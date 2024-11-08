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"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО

"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО - 08.11.2024 Украина.ру

"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО

Россия имеет опыт скрытной переброски тысяч военнослужащих в нужный район, что немаловажно в нынешней интриге вокруг солдат КНДР в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2024-11-08T05:10

2024-11-08T05:10

2024-11-08T05:10

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"Информация о северокорейских войсках уже исходит не только с Запада, но и из российских источников. Доказательств их отправки на СВО до сих пор нет", - констатировал эксперт.По его мнению, достойны высочайшей похвалы те, кто сможет скрытно перебросить северокорейских военнослужащих в Курскую область."Потому что сегодня очень трудно незаметно провезти через всю Россию 10-15 тысяч человек с другой внешностью и другим языком", - пояснил эксперт.Он также отметил, что подобный опыт в России имеется. В частности, он указал на успешное сосредоточение российских войск под Авдеевкой, которой противник не заметил.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО

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новости, кндр, россия, запад, пётр скоробогатый, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы украины