"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО - 08.11.2024 Украина.ру
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"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО
"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО - 08.11.2024 Украина.ру
"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО
Россия имеет опыт скрытной переброски тысяч военнослужащих в нужный район, что немаловажно в нынешней интриге вокруг солдат КНДР в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2024-11-08T05:10
2024-11-08T05:10
новости
кндр
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энтони блинкен
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"Информация о северокорейских войсках уже исходит не только с Запада, но и из российских источников. Доказательств их отправки на СВО до сих пор нет", - констатировал эксперт.По его мнению, достойны высочайшей похвалы те, кто сможет скрытно перебросить северокорейских военнослужащих в Курскую область."Потому что сегодня очень трудно незаметно провезти через всю Россию 10-15 тысяч человек с другой внешностью и другим языком", - пояснил эксперт.Он также отметил, что подобный опыт в России имеется. В частности, он указал на успешное сосредоточение российских войск под Авдеевкой, которой противник не заметил.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
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новости, кндр, россия, запад, пётр скоробогатый, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, КНДР, Россия, Запад, Пётр Скоробогатый, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО

05:10 08.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Россия имеет опыт скрытной переброски тысяч военнослужащих в нужный район, что немаловажно в нынешней интриге вокруг солдат КНДР в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
"Информация о северокорейских войсках уже исходит не только с Запада, но и из российских источников. Доказательств их отправки на СВО до сих пор нет", - констатировал эксперт.
По его мнению, достойны высочайшей похвалы те, кто сможет скрытно перебросить северокорейских военнослужащих в Курскую область.
"Потому что сегодня очень трудно незаметно провезти через всю Россию 10-15 тысяч человек с другой внешностью и другим языком", - пояснил эксперт.
Он также отметил, что подобный опыт в России имеется. В частности, он указал на успешное сосредоточение российских войск под Авдеевкой, которой противник не заметил.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их
Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
 
НовостиКНДРРоссияЗападПётр СкоробогатыйЭнтони БлинкенДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
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