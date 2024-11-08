https://ukraina.ru/20241108/1058703856.html

"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину

"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину - 08.11.2024 Украина.ру

"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину

Президент Чехии Павел подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины, речь идет о кадровых военных. При этом Словакия отказалась принимать аналогичное решение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-11-08T05:30

2024-11-08T05:30

2024-11-08T05:30

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СМИ не обратили внимание на сообщение, что президент Чехии Петр Павел официально подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины против России. Это не отставники и не наемники, подчеркнул эксперт.По словам политолога, речь идет о чешских кадровых военнослужащих. Неважно, сколько их будет всего: 20, 60 или 5000. Важно, что это решение подписано президентом. При этом Словакия отказалась принимать аналогичное решение, добавил он.На эту историю Россия зеркально ответить не может. Она можем ответить только в других регионах. И может принять конкретные рестрикции в отношении Германии, Польши, Румынии и Японии, отметил эксперт."Окинава" - это американская база, не натовская. Это – не международные войска. Это войска одной страны на территории другой страны. Позиционные районы ПРО в Польше и в Румынии – это не натовские объекты", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.руО том, почему Украина сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058699299.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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