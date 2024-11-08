"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину
© Public domain
© Public domain
Президент Чехии Павел подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины, речь идет о кадровых военных. При этом Словакия отказалась принимать аналогичное решение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
СМИ не обратили внимание на сообщение, что президент Чехии Петр Павел официально подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины против России. Это не отставники и не наемники, подчеркнул эксперт.
По словам политолога, речь идет о чешских кадровых военнослужащих. Неважно, сколько их будет всего: 20, 60 или 5000. Важно, что это решение подписано президентом. При этом Словакия отказалась принимать аналогичное решение, добавил он.
"Не знаю. Петр Павел производит впечатление умного генерала на президентском посту. Может быть, они берега потеряли и вообще не понимают, что делают. Может быть, им просто дают какие-то документы, а они их по инерции подписывают", — подчеркнул Казаков.
"Окинава" - это американская база, не натовская. Это – не международные войска. Это войска одной страны на территории другой страны. Позиционные районы ПРО в Польше и в Румынии – это не натовские объекты", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.ру
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