Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе - 08.11.2024 Украина.ру
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Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе
Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе - 08.11.2024 Украина.ру
Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе
Страны G-7 хотят нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться военные из Северной Кореи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-11-08T03:45
2024-11-08T03:45
новости
россия
кндр
сша
александр казаков
европа
g7
детали
сво
нато
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Ранее страны G-7 на фоне сообщений о якобы передислокации северокорейских военнослужащих на территорию России захотели принять меры против Москвы и Пхеньяна.Иными словами, страны G-7 хотят нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться северокорейские военные. России нужно отзеркалить эту историю, сказал политолог.Эксперт отметил, что все они находятся там на основании публичных договоров на законном основании. Поэтому войска США в Европе ничем не будут отличаться от военнослужащих КНДР в РФ, добавил он."Запад пытается предпринять против нас какие-то действия за то, что мы, как суверенное государство, подписали договор с другим суверенным государством, в соответствии с которым мы можем пригласить на свою территорию войска нашего союзника", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.руО том, почему Украина сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
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россия
кндр
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, сша, александр казаков, европа, g7, детали, сво, нато, северная корея, договор
Новости, Россия, КНДР, США, Александр Казаков, Европа, G7, детали, СВО, НАТО, Северная Корея, договор

Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе

03:45 08.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Страны G-7 хотят нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться военные из Северной Кореи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Ранее страны G-7 на фоне сообщений о якобы передислокации северокорейских военнослужащих на территорию России захотели принять меры против Москвы и Пхеньяна.
Иными словами, страны G-7 хотят нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться северокорейские военные. России нужно отзеркалить эту историю, сказал политолог.
"Зашибись. А ничего, что на территории Германии и Польши расположены войска США? А ничего, что позиционные районы ПРО в Польше и в Румынии не натовские, а непосредственно американские?" — указал Казаков.
Эксперт отметил, что все они находятся там на основании публичных договоров на законном основании. Поэтому войска США в Европе ничем не будут отличаться от военнослужащих КНДР в РФ, добавил он.
"Запад пытается предпринять против нас какие-то действия за то, что мы, как суверенное государство, подписали договор с другим суверенным государством, в соответствии с которым мы можем пригласить на свою территорию войска нашего союзника", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.ру
О том, почему Украина сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияКНДРСШААлександр КазаковЕвропаG7деталиСВОНАТОСеверная Кореядоговор
 
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