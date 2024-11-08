https://ukraina.ru/20241108/1058701480.html

Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе

Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе - 08.11.2024 Украина.ру

Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе

Страны G-7 хотят нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться военные из Северной Кореи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-11-08T03:45

2024-11-08T03:45

2024-11-08T03:45

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Ранее страны G-7 на фоне сообщений о якобы передислокации северокорейских военнослужащих на территорию России захотели принять меры против Москвы и Пхеньяна.Иными словами, страны G-7 хотят нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться северокорейские военные. России нужно отзеркалить эту историю, сказал политолог.Эксперт отметил, что все они находятся там на основании публичных договоров на законном основании. Поэтому войска США в Европе ничем не будут отличаться от военнослужащих КНДР в РФ, добавил он."Запад пытается предпринять против нас какие-то действия за то, что мы, как суверенное государство, подписали договор с другим суверенным государством, в соответствии с которым мы можем пригласить на свою территорию войска нашего союзника", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.руО том, почему Украина сделала ставку на города-крепости — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058695984.html

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