"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье - 08.11.2024 Украина.ру
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"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье
"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье - 08.11.2024 Украина.ру
"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье
Если ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Тем более уже сошел лиственный покров. Поэтому непонятно, что может произойти в Брянской или в Белгородской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-08T05:00
2024-11-08T05:00
новости
россия
белгородская область
самойлов
всу
брянская область
лес
курская область
нападение
детали
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Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Если ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров засечет даже российская малая авиация. Тем более сейчас сошел лиственный покров, отметил эксперт.А ВС РФ очень аккуратно действуют, чтобы не повредить свои газопроводы и газораспределительную станцию. По своим населенным пунктам оружие тоже применяется очень осторожно, указал политолог.Цель для ВСУ — это захват какого-то значимого объекта. Город, атомная станция, крупный логистический центр, осложнение жизни для населения и попытка выдвинуть свои условия. Поэтому мало понятно, что может произойти в Брянской или в Белгородской области, отметил эксперт."Вопрос в том, насколько они готовы скрытно перебросить большие воинские контингенты к границе. Мы это увидим. Тем более спасибо "Форбсу", предупредил", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, что происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру
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белгородская область
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новости, россия, белгородская область, самойлов, всу, брянская область, лес, курская область, нападение, детали, сво, спецоперация, спецслужба
Новости, Россия, Белгородская область, Самойлов, ВСУ, Брянская область, Лес, Курская область, нападение, детали, СВО, Спецоперация, спецслужба

"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье

05:00 08.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
Если ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Тем более уже сошел лиственный покров. Поэтому непонятно, что может произойти в Брянской или в Белгородской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
Если ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров засечет даже российская малая авиация. Тем более сейчас сошел лиственный покров, отметил эксперт.
"Сколько они просидят в этом лесу? Неделю-две? Логистика подвоза боеприпасов и эвакуации раненых будет мгновенно вскрыта. Лес для них это смерть. Почему они сидят в Курской области? Они смогли захватить населенные пункты и закрепиться там", — подчеркнул Самойлов.
А ВС РФ очень аккуратно действуют, чтобы не повредить свои газопроводы и газораспределительную станцию. По своим населенным пунктам оружие тоже применяется очень осторожно, указал политолог.
Цель для ВСУ — это захват какого-то значимого объекта. Город, атомная станция, крупный логистический центр, осложнение жизни для населения и попытка выдвинуть свои условия. Поэтому мало понятно, что может произойти в Брянской или в Белгородской области, отметил эксперт.
"Вопрос в том, насколько они готовы скрытно перебросить большие воинские контингенты к границе. Мы это увидим. Тем более спасибо "Форбсу", предупредил", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
О том, что происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Вчера, 17:55
Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияБелгородская областьСамойловВСУБрянская областьЛесКурская областьнападениедеталиСВОСпецоперацияспецслужба
 
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