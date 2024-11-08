Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ - 08.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241108/1058718583.html
Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ
Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ - 08.11.2024 Украина.ру
Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ
В ближайшее время на Кураховском направлении возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-08T04:45
2024-11-08T04:45
новости
курахово
россия
самойлов
всу
суджа
курская область
днепр
оборона
донецкое направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058662647_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_bf69109bf53be6ec5ab2431ce3d6dd5b.jpg
Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию для ВСУ на Донецком направлении как критическую, потому что темп продвижения российских войск очень высокий, сообщил эксперт.Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Держать оборону там сложно. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть высотки и промышленные здания, отметил Самойлов.Одно дело, когда ВСУ заходили на Суджу, Коренево, Рыльск или Курчатов, там была логистика, стратегический план, подготовленные мобильные группы. Но это сработало наполовину, так как до Коренево они не дошли, сказал эксперт."Когда ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров даже наша малая авиация это засечет. Тем более лиственный покров сошел", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241104/1058568173.html
курахово
россия
суджа
курская область
днепр
донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058662647_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_f479b5d424011a27594f415690325dd9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, самойлов, всу, суджа, курская область, днепр, оборона, донецкое направление, наступление, детали, сво, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Самойлов, ВСУ, Суджа, Курская область, Днепр, оборона, Донецкое направление, наступление, детали, СВО, Спецоперация

Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ

04:45 08.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В ближайшее время на Кураховском направлении возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию для ВСУ на Донецком направлении как критическую, потому что темп продвижения российских войск очень высокий, сообщил эксперт.

"В первую очередь, это Кураховское направление. В ближайшее время там возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны", — подчеркнул политолог.

Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Держать оборону там сложно. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть высотки и промышленные здания, отметил Самойлов.
Одно дело, когда ВСУ заходили на Суджу, Коренево, Рыльск или Курчатов, там была логистика, стратегический план, подготовленные мобильные группы. Но это сработало наполовину, так как до Коренево они не дошли, сказал эксперт.
"Когда ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров даже наша малая авиация это засечет. Тем более лиственный покров сошел", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
О том, что сейчас происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
4 ноября, 07:00
Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для РоссииВ США есть люди, которые пытаются перенести центр тяжести военных действий в Тихий океан. Но я не знаю, что для нас лучше. Потому что война в Тихом океане тоже нас будет касаться, но там она примет явно большие масштабы. И я не знаю, прекратятся ли боевые действия на западном направлении, если США перенесут основные свои усилия в Тихий океан.
 
НовостиКураховоРоссияСамойловВСУСуджаКурская областьДнепроборонаДонецкое направлениенаступлениедеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово
05:35Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко
05:30"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину
05:20Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
05:15Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры
05:10"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВО
05:00"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье
04:53Почётного мира не будет, будет - похабный. Украинские эксперты с грустью вспоминают стамбульский договор
04:45Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ
04:41Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты
04:30Самойлов: ВС РФ идут на Купянск с севера и юга, рассекающий удар в центре может разбить ВСУ на два котла
04:25Бенефис Зеленского в Будапеште закончился полным провалом
04:15Скоробогатый о боях за южный Донбасс: "Спешить мы не будем и не можем".
04:00Военкор Линин: ВСУ нужно срочно уходить из Курахово, либо оставить там одну из бригад на верную гибель
03:45Казаков: Если в Россию прибудут солдаты из КНДР, они ничем не будут отличаться от войск США в Европе
03:30Ресурс для попытки прорыва есть: Самойлов о том, могут ли ВСУ совершить новую "авантюру" на приграничье
03:15"Танки грязи не боятся": политолог о том, влияет ли перемена погоды и распутица на наступление ВС РФ
03:00Казаков: Если против России предпримут действия за союз с КНДР, то ей надо отвечать ударом на удар
23:16Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"
19:26"Мы еще очень далеко до финала": Скоробогатый оценил перспективы СВО
Лента новостейМолния