Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
В ближайшее время на Кураховском направлении возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию для ВСУ на Донецком направлении как критическую, потому что темп продвижения российских войск очень высокий, сообщил эксперт.
"В первую очередь, это Кураховское направление. В ближайшее время там возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны", — подчеркнул политолог.
Одно дело, когда ВСУ заходили на Суджу, Коренево, Рыльск или Курчатов, там была логистика, стратегический план, подготовленные мобильные группы. Но это сработало наполовину, так как до Коренево они не дошли, сказал эксперт.
"Когда ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров даже наша малая авиация это засечет. Тем более лиственный покров сошел", — заключил собеседник издания.
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