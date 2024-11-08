https://ukraina.ru/20241108/1058718583.html

Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ

Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ - 08.11.2024 Украина.ру

Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ

В ближайшее время на Кураховском направлении возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-08T04:45

2024-11-08T04:45

2024-11-08T04:45

новости

курахово

россия

самойлов

всу

суджа

курская область

днепр

оборона

донецкое направление

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Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию для ВСУ на Донецком направлении как критическую, потому что темп продвижения российских войск очень высокий, сообщил эксперт.Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Держать оборону там сложно. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть высотки и промышленные здания, отметил Самойлов.Одно дело, когда ВСУ заходили на Суджу, Коренево, Рыльск или Курчатов, там была логистика, стратегический план, подготовленные мобильные группы. Но это сработало наполовину, так как до Коренево они не дошли, сказал эксперт."Когда ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров даже наша малая авиация это засечет. Тем более лиственный покров сошел", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит на разных направлениях фронта и каковы дальнейшие перспективы СВО — в интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241104/1058568173.html

курахово

россия

суджа

курская область

днепр

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