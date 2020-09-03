Курс доллара падает на протяжении последних трёх месяцев - по отношению к евро он подешевел почти на 10%. Ситуация навела экономистов на размышления о причинах происходящего и дальнейшей судьбе американской валюты

На положение доллара, как пишет в статье для польского издания Forsal Павел Ковалевский, негативно повлияла эпидемия коронавируса. Если государства-члены ЕС, мнение которых часто расходится по тем или иным вопросам, сумели прийти к компромиссу и выработать стратегию действий для снижения негативного влияния карантина на экономику, то США охватил политический паралич, и стремление людей, торгующих валютой в больших масштабах, понятно. Эксперт сказал, что произойдёт с мировой экономикой, если отказаться от доллара как от мировой валюты © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

«До начала пандемии коронавируса ситуация с долларом была очень интересной. Казалось, что он значительно вырос по отношению к другим валютам, включая евро. В этой связи доллар был очень восприимчив, а как потом выяснилось, и уязвим, к изменениям в состоянии экономики США и еврозоны.

Сейчас, когда Федеральный резерв перешел к особенно затратной валютной политике и снизил реальные процентные ставки, снижение курса доллара неизбежно. Я согласен с теми, кто считает, что политика США создала условия для длительного периода слабости доллара. Европа, Китай и большая часть остальной Азии лучше справляются с COVID-19, чем США. Их цикличное восстановление после пандемии продолжит приносить сюрпризы США», — пишет бывший управляющий активами инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил в статье для издания Chatham House.

Свою роль в ослаблении доллара сыграла и энергетическая политика США. В течение 20 лет американцы вкладывали деньги в добычу сланцевой нефти, а теперь инвестиции перенаправляются в другие отрасли.

Ситуацию осложнило и падение нефтяных котировок, которое произошло весной. Тогда президент США Дональд Трамп активно координировал с президентом РФ Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом действия по сокращению добычи нефти, чтобы стабилизировать цены. Несмотря на успешное проведение этой сделки, отношения Саудовской Аравии и Штатов оставляют желать лучшего. Более того, они переживают самый серьёзный за всю историю кризис, что может подтолкнуть Эр-Рияд пойти на сближение с Китаем — крупнейшим мировым импортёром нефти — и продавать ему топливо в национальной валюте, а не в долларах.

Это, безусловно, негативно скажется на Америке.

«Один из важнейших (если не самый важный) козырь США — это их рынок государственных облигаций. Рынок давал возможность «эвакуироваться» при любых обстоятельствах, однако, как пишет сейчас The Financial Times и другие источники, вера в нерушимость рынка американских облигаций в первые дни пандемии коронавируса серьёзно пошатнулась.

Не всем, кому понадобились свободные средства, удавалось быстро сбросить эти активы. Другое дело, что ожидания рынка в отношении гособлигаций США были настолько раздуты, что сбыться они могли только чудом. В марте не все смогли их продать. Проблемы возникли в особенности с облигациями, выпущенными некоторое время назад: маркетмейкеры просто их не котировали», — отмечает Ковалевский.

По его словам, падение доллара в течение последних трёх месяцев может спровоцировать сокращение его использования. Однако отсутствие альтернатив даёт американским властям время на решение многочисленных проблем, с которыми столкнулась крупнейшая экономика мира. Экономист объяснил, почему от доллара скоро откажутся сами американцы © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Джим О'Нил согласен, что одним из возможных сценариев развития ситуации будет отход от доллара. Оно происходит уже сейчас — решение властей США использовать господствующее положение своей валюты для наказания других стран привело к тому, что эти страны стали реже им пользоваться, — в частности, Россия. Есть свидетельства того, что Китай движется в том же направлении.

«Однако верным может оказаться и противоположное. В конечном итоге доллар не может бесконечно перевешивать спад в экономике США, происходящий в последние 20 лет. В какой-то момент он будет заменён чем-то иным. Это может быть юань, евро, биткойн, а может, и золото вернётся. Всё это может произойти, а может, происходит уже сейчас, — предполагает экономист.