Хотя уходящая неделя началась Днём Независимости, а закончилась празднованием Дня города в Тернополе и Ровно, для Западной Украины она была отмечена усилением карантина, что вызвало протесты населения и властей

В большинстве областей Западной Украины празднование Дня Независимости прошло 24 августа традиционно: шествия, возложения цветов к различным монументам, среди которых главное место отводилось памятникам, героизирующим войну на Донбассе. Были также торжественные собрания с концертами — самое большое из них прошло во Львовском театре оперы и балета. На таких мероприятиях вручали государственные награды и звания, которые к этой дате сотнями раздаёт президент. В основном среди лауреатов были деятели культуры, науки и здравоохранения, но случались и награждения вполне в советском духе: так, звание заслуженного работника сельского хозяйства получил смотритель скота хозяйства «Рать» Волынской области Анатолий Костюк.

На Прикарпатье и Закарпатье в ходе празднования Дня Независимости использовали особенности рельефа. Так, актеры Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко на нескольких площадках здания бывшей обсерватории на горе Поп Иван (2022 метров) сыграли спектакль «Нация» по одноименной книге Марии Матиос. Зрители смогли посмотреть его только онлайн, поскольку подняться на гору им помешала погода. Военные одного из батальонов воздушного командования «Запад», находящегося на территории Ивано-Франковской области, 24 августа покорили самую высокую вершину украинской части Карпат — гору Говерла (2061 м). А пограничники Чопского отряда в День Независимости поднялись на гору Кончик Буковский (1251 м) на границе с Польшей, где установили флаги и спели гимн Украины.

А вот в Черновцах 24 августа никаких массовых акций по случаю Дня Независимости не было. Дело в том, что как раз с этого дня город стал единственным областным центром, попавшим в «красную» карантинную зону. Лишь небольшие группы военных и полицейских возложили цветы к памятникам Шевченко в центре Черновцов и военному мемориалу не городском кладбище. А уже на следующий день в Черновцах начался конфликт между городскими и центральными властями, который не утихает до сих пор.

Сначала несколько сотен местных предпринимателей пикетировали Черновицкий городской совет и Черновицкую областную государственную администрацию (ОГА) с требованием отменить «голодный карантин». В середине дня 25 августа горсовет подавляющим большинством голосов принял решение, отменяющее запрет на работу общественного транспорта, непродовольственных магазинов и рынков, а также детских садов и учебных учреждений. Губернатор Буковины Сергей Осачук прокомментировал это решение расплывчато — мол, во время войны не нужно спекулировать на жизни и здоровье людей. Однако когда 26 августа в Черновцах на линии вышли троллейбусы и маршрутки, полиция начала их останавливать, заставлять высаживать пассажиров и угрожать штрафами водителям. Кроме того, по всему городу сотрудники полиции проводили «разъяснительную работу» с собственниками предприятий торговли и общественного питания.

Примечательно, что самый громкий инцидент с попыткой полицейских оштрафовать водителя троллейбуса произошёл рядом с одним из самых больших на Западной Украине «Калиновским рынком». Этот непродовольственный рынок по решению Киева тоже должен быть закрыт, но работал на основании решения горсовета. Однако на рынок правоохранители не сунулись — то ли побоялись, что предприниматели не будут столь толерантны, как водители, то ли их начальство получило от торговцев «на лапу».

Поэтому с 27 августа троллейбусы в Черновцах работают исключительно в специальном режиме, перевозя только медиков, сотрудников структур жизнеобеспечения города и тех же полицейских. При этом и. о. мэра Черновцов, секретарь горсовета Василий Продан, публично осудил действия подчинённых Арсена Авакова и выступил за создание в городе некой «муниципальной полиции» — что, конечно, не более чем благое пожелание, ибо разрешение на деятельность подобных структур даёт опять же… Национальная полиция Украины. А её управление в Черновицкой области 27 августа открыло уголовное дело против депутатов Черновицкого горсовета, поскольку их действия, говорят правоохранители, могут «повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв». Само же решение горсовета от 25 августа названо «противоречащим Конституции», так что не исключено подключение и СБУ.

Пока же дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, за что грозит до восьми лет лишения свободы. Также в полиции обратились к политикам с просьбой «не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях». При этом в Нацполиции заявляют, что они «понимают обеспокоенность черновчан из-за финансовых убытков, связанных с карантинными ограничениями».

Пока в Черновицком горсовете сделали шаг назад по вопросу начала нового учебного года. Поначалу депутаты и городские чиновники разрешили возобновление занятий в школах. Но после заявления вице-губернатора Ирины Исопенко о том, что директоров учебных заведений в «красной» зоне, которые не прислушаются к требованиям Киева, привлекут к ответственности, позиция черновицких властей изменилась. Как сообщил вице-мэр города Александр Паскарь, все школы Черновцов 1 сентября начнут обучение в дистанционном режиме. Однако это явно не конец конфликта, поскольку, как отметил в комментарии Украина.ру политолог и ведущий одного из черновицких телеканалов Святослав Вышинский, если учебный процесс в школах города не начнётся, то разъяренные родители «вынесут» и губернатора, и депутатов. «Ведь если в школы и детские сады не пойдут дети — то их родители, в том числе медики, тоже не смогут выйти на работу» — подчёркивает Вышинский.

Против жёсткого карантина выступают местные власти и в районах Черновицкой области, которые отнесены к «красной» зоне. Так, 27 августа Кицманский районный совет решил, что на территории района разрешается работа общественного транспорта, предприятий сферы торговли и услуг. Учитывая тот факт, что с 31 августа к «красной» зоне отнесены не только Черновцы, Кицманский и Заставновский районы, но также Новоселицкий, Вижницкий и Новоселицкий районы Черновицкой области, подобные решения могут быть приняты и там. При этом карантинные ограничения в Черновцах не распространяются на «патриотов». Так, 29 августа в городе состоится массовый забег «Уважаю воинов, бегу за Украину», вследствие чего на три часа весь центр Черновцов будет закрыт для автотранспорта. В мероприятии планируют принять участие несколько сотен человек, и вряд ли они будут в масках.

Со следующего понедельника в «красной» зоне будет ещё один областной центр Западной Украины — Ивано-Франковск. Его мэр Руслан Марцинкив поступил хитрее, чем его черновицкий коллега. С одной стороны, городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение, что с 31 августа общественный транспорт будет двигаться в режиме спецрейсов (хотя и по обычным маршрутам), а все школы и детсады будут закрыты. С другой — Марцинкив опубликовал очень резкое обращение к центральным властям, в котором решение отнести Ивано-Франковск к «красной» зоне назвал «политическим», и призвал президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его. По словам Марцинкива, больницы города принимают пациентов со всей области и справляются с нагрузкой: загруженность койко-мест для пациентов с подтвержденным COVID-19 — на уровне 32-34%.

Марцинкив также заявил, что община Ивано-Франковска должна «показать свою позицию». «Это единственное, что может заставить киевскую власть пересмотреть свое решение», — написал городской голова Ивано-Франковска. Как именно показать — пока непонятно, поскольку массовые протесты предпринимателей прикапатского города Коломыя, который попал в «красную» зону неделей раньше, ни к чему не привели, как и аналогичные протесты в Остроге на Ровенщине.

Соседний Львов находится в «оранжевой» зоне, где ограничения не столь жёсткие, как в красной — хотя во Львовской области загруженность больниц, где лечат пациентов с COVID-19, превышает 50%. В этом городе представители отельно-ресторанного бизнеса, а также Львовская ОГА и горсовет Львова официально обратились к киевским властям с просьбой отменить полный запрет на въезд иностранцев на территорию Украины, который введён с 29 августа. Вице-губернатор Львовской области Юрий Холод считает, что такой запрет негативно повлияет на туристическую отрасль региона. А вице-мэр Львова Андрей Москаленко отметил, что в городе под угрозой срыва две международные конференции, и началась массовая отмена бронирования гостиниц, причём не только на сентябрь-октябрь, но и до конца года.

Сам же Львов сотрясают скандалы, прямо связанные с грядущими местными выборами. Не успел Андрей Садовый, который в четвёртый раз баллотируется на пост мэра Львова, пообещать львовянам мусороперерабатывающий завод (Садовый обещает это с 2006 года), как очередное судебное решение строительство такого завода в городе отложило. Кроме того, 27 августа в местном пресс-клубе состоялась дискуссия относительно переработки мусора во Львове, на которой эксперты и чиновники ОГА высказались против проекта завода, который продвигает мэр города. Кроме мусорного, во Львове нарастает и «еврейский» скандал: в городе продолжается строительство частного роддома на территории бывшего еврейского кладбища, причём разрешение на это дал Львовский горсовет вопреки позиции Министерства культуры Украины.

Несмотря на все эти скандалы, шансы Андрея Садового на сохранение мэрского кресла весьма высоки. Как и предполагалось, кандидаты от «Слуги народа» (СН) на пост городского головы Львова будут комфортными для действующего мэра. Ныне президентская партия объявила «праймериз», причём среди кандидатов — два бывших соратника Садового, избранных депутатами Львовского горсовета по спискам партии «Самопомощь». Это многолетний директор «Львовавтодора» Олег Береза и военный врач Тарас Кльофа. Третий потенциальный кандидат от СН — вице-губернатор Львовщины Юрий Холод.

Тернополь также входит в «оранжевую» зону, однако с 28 по 30 августа тут будут отмечать День города — ему исполняется 480 лет. Накануне город получил подарок от киевских властей: Тернопольский национальный экономический университет получил название Западноукраинского национального и стал классическим университетом. Однако в свой праздник Тернополь гордится вовсе не научными достижениями: в качестве «городского рекорда» представлена выставка из 18 вышитых картин с видами Тернополя, а на местной «Аллее звёзд» появилась звезда шоумена Сергея Притулы — который ныне баллотируется на пост мэра Киева.

В Ровно день города будут отмечать 30 августа, но, как заявил мэр города Владимир Хомко, празднование будет сведено к минимуму. Хомко пригрозил, что если во время праздничных мероприятий люди не будут соблюдать социальную дистанцию, «извинимся и прекратим концерт, чтобы не угрожать безопасности людей». В воскресенье в Ровно также планируют установить городской рекорд — собрать наибольшее количество отпечатков детских ладоней на стеле с названием города. Инициатором мероприятия выступает конкурент Хомко в борьбе за место мэра Ровно, бывший депутат Верховной Рады Юрий Вознюк.

Накануне православного праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечался 28 августа, в Хмельницкой и Тернопольской областях состоялся традиционный крестный ход от Каменца-Подольского до Почаевской Лавры. В паломничестве приняли участие более 5 тысяч верующих Украинской православной церкви. Крестный ход из Каменца в Почаев проходит ежегодно вот уже больше 200 лет, но в этом году его организаторам, двум священникам из Хмельницкой и Винницкой областей, угрожает штраф в 34 тысячи гривен. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет во время брифинга 26 августа. Примечательно, что во время прохождения колонны по территории Тернопольской области, где большинство населения является греко-католиками, рядом с ней регулярно появлялась полиция, которая через мегафоны требовала соблюдать социальную дистанцию, а жители местных сёл не позволяли паломникам останавливаться на ночлег в близлежащих лесах. Возможно, такие страхи связаны с тем, что вот уже несколько дней губернатор Тернопольской области Владимир Труш лечится от COVID-19.