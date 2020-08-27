Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к диалогу с представителями оппозиции, но «не на улице». Об этом глава государства заявил в четверг, 27 августа, на совещании в Минске

В Белоруссии продолжаются протесты, поводом к которым стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%).

«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы, я уже об этом говорил. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог…

Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — сказал Лукашенко, чьи слова приводит БелТА. Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Ситуация на промышленных предприятиях стабилизировалась, они работают в штатном режиме, все конвейеры запущены, а продукция реализовывается по заключенным контрактам, стачек нет. Об этом сообщил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

«Социально-психологическая обстановка за последнюю неделю нормализовалась и оценивается как удовлетворительная. Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют. С коллективами постоянно ведется разъяснительная работа. Экономические причины для возможных забастовочных мероприятий отсутствуют», — сказал министр.

Экономических причин нет, но есть политические: ранее оппозиция сделала ставку на общенациональную забастовку. Хотя общенационального масштаба стачечное движение не приобрело, но на некоторых предприятиях работу останавливали.

Александр Лукашенко отметил, что «стабильная работа промышленности, особенно наших крупнейших предприятий, — краеугольный камень экономики страны».

«Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объёме», — сказал президент Белоруссии.

Он напомнил, что недавно принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов. На встрече с ними было проанализировано положение дел в кредитно-финансовой системе, рассмотрены вопросы наполняемости бюджета.

Как заявил глава государства, «мы, проанализировав бюджет, не видим проблем с финансированием основных социальных мероприятий на этот год, в том числе и по заработной плате».

«Главное для нас — экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку», — подчеркнул Лукашенко.

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«Это же силища — три миллиона человек», — подчеркнул Лукашенко. И добавил: «Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

Президент призвал всех «жить спокойно, заниматься каждому своим делом». По его словам, своим делом будут заниматься и он сам, и правоохранительные органы — «исключительно по закону».

«Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты.

Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать», — заявил глава государства.

Напомним, после закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители в первые дни действовали жестко, были задержаны около семи тысяч человек.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. Затем протестные акции приобрели более спокойный и мирный характер.