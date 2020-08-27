У Порошенко есть огромное желание взять реванш за разгром на выборах, однако Запад и украинские олигархи не заинтересованы в смене власти в стране, говорят политические эксперты

В понедельник, 24 августа, Украина отметила День Независимости. Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в памятной церемонии по погибшим украинским военным на площади у Михайловского собора.

В своей речи президент говорил, в основном, о мире. При этом торжественные мероприятия второй год подряд при Зеленском прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Сила улицы

Иное настроение было в этот день у украинской «партии войны». Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли по центру Киева под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!», «Украина превыше всего». Националисты, легионеры, ветераны АТО: по Киеву прошел марш ко Дню независимости Украины ©

В колонне марширующих — «Азов», «Центурии», участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Присутствовавший на марше Порошенко публично заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул: «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Примечательно, что до Дня Независимости на Украине ходили слухи чуть ли не о возможной попытке захвата власти со стороны Порошенко и близких ему организаций. Ничего подобного не было, однако пятый президент точно не откажется от попыток вернуть власть.

Каковы шансы Порошенко, а также насколько Зеленский реально контролирует ситуацию в стране, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«У Порошенко нет шансов вернуться к власти на выборах»

На Украине никто и никогда не контролировал власть полностью, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. В то же время думать, что Порошенко завтра вернется к власти — это большая иллюзия, убеждён эксперт. Владимир Фесенко: Порошенко примазался к маршу защитников на День независимости, и он не лидер оппозиции © glavred.info

«Порошенко, как в прошлом году, так и сейчас, поддерживают меньше 20% населения. Вернее, не населения, а тех, кто ходит на выборы. К тому же он имеет один из самых высоких антирейтингов в стране, и у него нет шансов вернуться к власти на выборах», — пояснил Фесенко.

Также он призывает не путать сторонников Порошенко и праворадикальный лагерь. Да, часть сторонников праворадикального лагеря действительно поддерживает Порошенко, но далеко не все.

«Есть участники этой акции [Марша на День Независимости], ветераны, которые демонстрируют сегодня единство. Среди участников этой акции немало противников Порошенко. И уже после акции, когда Порошенко пытался показать, что он во главе колонны, это вызвало большой скандал, протесты, критику, опровержение», — подчеркнул политолог.

«Порошенко не является лидером оппозиции»

По мнению Фесенко, в целом нет оснований говорить о том, что сейчас перед Зеленским стоит какая-то страшная опасность, в результате которой он может потерять власть. Радикалы ждут ошибок Зеленского, чтобы вернуться во власть – политолог Бортник © REUTERS, Gleb Garanich

«Проблемы есть. Есть снижение рейтинга. Это то, что происходило всегда у всех президентов Украины. Пока что рейтинг Зеленского на втором году президентства выше, чем был у кого-либо из его предшественников.

Есть риск, связанный с отношениями с местной властью, есть определенное ослабление центральной власти, к сожалению. Но говорить о том, что мы оказались в какой-то критической ситуации, было бы сильным преувеличением», — сообщил политолог.

Он также подчеркнул, что есть и проявление оппозиционности у разных политических сил, но Порошенко не является лидером оппозиции — «не произошло какое-то объединение оппозиции против Зеленского».

Запад и олигархи не заинтересованы в смене власти на Украине

Планы реванша у Порошенко есть, уверен руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв Более того, есть агрессивное меньшинство, которое готово любой ценой навязать свою волю пассивному большинству. Андрей Золотарев о планах Порошенко на «реванш»: Собака, которая лает, но не кусает © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Однако, отмечает эксперт, «как говорят в народе, собака, которая лает, не кусает».

«Поэтому то, что «зелень опадает осенью», можно трактовать по-разному. Это можно трактовать и как грядущее поражение «Слуги народа» на выборах (хотя на фоне тех результатов, которые покажет «Европейская солидарность», это будет скорее победа).

Другое дело, что появление таких персонажей, как [бывший врио президента Украины Александр] Турчинов, в окружении Порошенко, склонных к прикладной конспирологии, то, действительно, я бы на месте команды Зеленского все-таки бы поднасторожился и держал руку на пульсе. Поскольку любые действия и вокруг минского процесса могут трактоваться как велика зрада (укр. велика измена. — Ред.) и так далее. То есть могут попытаться отмайданить», — сказал Золотарёв.

Но надо учитывать то, что сегодня Запад не заинтересован в эскалации ситуации в Украине, в каких-то политических катаклизмах, добавил эксперт. Не заинтересованы и олигархи, которые не хотят возвращения Порошенко.

Зеленскому придётся опираться на Авакова

На данный момент поддержать Порошенко могут осколки «Народного фронта», говорит Золотарёв, а также радикальные националисты, вроде «Правого сектора» (запрещен в РФ). Кость Бондаренко: Порошенко надеется, что Байден назначит его «любимой женой» после победы на выборах в США © РИА Новости, Нина Зотина

«Хотя мы видели конфликтную ситуацию, которую сторонний наблюдатель не заметил на «Марше защитников», когда те же представители так называемых добровольческих формирований категорически выступали против присутствия там Порошенко. Поэтому часть примкнет, но не все», — сказал политолог.

Основная же проблема Зеленского, по словам эксперта, заключается в том, что он не контролирует силовой ресурс, что делает его заложником ситуации. Зеленскому придётся опираться на главу МВД Арсена Авакова. При этом сам Аваков будет бороться за сохранение статус-кво, поскольку у него есть место под солнцем.

«В случае победы Порошенко у него этого места не будет», — заявил Золотарёв.

Местные выборы и «антизеленская коалиция»

Еще одной точкой напряжения для Зеленского и центральных властей будут намеченные на 25 октября местные выборы.

Алексей Попов: Против неформальных контактов власти с жителями Донбасса выступает "партия войны" © sobityadnya.ru Алексей Попов.

«Если будут какие-то резонансные действия власти по Донбассу, которые могут возмутить ту же партию власти и его сторонников, тогда, конечно, будет неспокойная атмосфера, и участники протестов будут рассчитывать, что это повлияет на результаты местных выборах», — пояснил политолог.

Говорить же об «антизеленской коалиции» в национальном масштабе нет смысла, считает Попов: в каждом регионе будет своя коалиция.

«Зеленскому и «слугам народа» предпочтительнее иметь коалицию с сугубо местными проектами и «мэрскими партиями», так как это не повлечет за собой каких-то общенациональных обязательств, как это было бы в случае с партиями, которые имеют фракцию в Верховной Раде», — уверен эксперт.