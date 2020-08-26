Соединённые Штаты, которые проиграли гонки по разработке первой в мире вакцины от нового типа коронавируса и которые занимают первое место в мире по смертности от него, не могут признать своё поражение и прибегают к излюбленному приёму - санкциям

Министерство торговли США объявило о введении санкций по подозрению в работе над химическим и биологическим оружием против пяти российских научно-исследовательских институтов:

33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института

48-го Центрального научно-исследовательского института в Кирове

48-го Центрального научно-исследовательского института в Сергиевом Посаде

48-го Центрального научно-исследовательского института в Екатеринбурге

Государственного НИИ органической химии и технологии

Это означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.

Оружие, говорите?

Версия о химическом и биологическом оружии выглядит крайне несостоятельной, если посмотреть на деятельность перечисленных институтов.

48-й ЦНИИ Минобороны России участвовал в разработке вакцины от COVID-19. Именно там в июне проводились испытания противокоронавирусной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Работу сотрудников института глава НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал качественной и очень плодотворной. «Пока думают, что она безопасна, нужно успеть испытать на людях» - нобелевский лауреат о тестировании вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Есть существенный повод полагать, что 33-й научно-исследовательский испытательный институт является объектом Министерства обороны, связанным с российской химической программой и полигоном испытаний химического оружия, а Государственный НИИ органической химии и технологии является объектом российского Министерства обороны, связанным с российской программой химического оружия», — говорится в сообщении на сайте Министерства торговли США.

А этот институт, как указано на сайте Министерства обороны РФ, — ведущая научно-исследовательская организация в области радиационной, химической и биологической защиты.

Наконец, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который подчиняется Министерству промышленности и торговли РФ, выполняет весь цикл работ от фундаментальных и прикладных исследований до разработки технологий, оборудования, организации опытных установок и многотоннажных производств, выпуска уникальной химической продукции, а также проектной и нормативно-методической документации. Институт также был головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, ранее использовавшихся на российских объектах по уничтожению химического оружия.

Когда не в силах сдержать зависть

Очевидно, что санкции против российских научных институтов США ввели от безысходности. Пока американский президент только обещает в случае переизбрания на второй срок разработать вакцину от коронавируса к концу 2020 года, Россия её уже разработала. Первая в мире.

«Я не исключаю, что очередные американские рестрикции могли стать своеобразным проявлением досады на первенство России в вопросах создания вакцины от коронавируса. Низко и цинично Вашингтон пытается вставлять нам палки в колеса по всем направлениям. США не скрывают, что их главной целью является сдерживание России. Но это не может в реальности повлиять на развитие нашей страны», — заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия — ответственный участник международной конвенции о запрете химического оружия, она никогда не вела и не ведёт никаких скрытых разработок в этой области.

«Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает своё поражение санкциями, а с другой — голый расчёт, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины. Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована независимо от санкций», — заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Действительно, за российской вакциной уже выстроилась очередь. Как сообщила двумя часами ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства, на сегодняшний день 27 государств выразили желание приобрести «Спутник V». Но первой страной, которая получит российскую вакцину, станет Белоруссия, об этом президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились 24 августа. Тысячи мексиканцев протестируют на себе российскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

О том, чтобы обеспечить вакциной собственного производства весь мир да ещё и в большом количестве, ещё совсем недавно, в конце июля, мечтал американский лидер Дональд Трамп, но российские разработчики его мечту разрушили.

Сами США, которые на протяжении нескольких месяцев удерживают лидерство в мире по количеству заболевших коронавирусом (5 964 877 человек) и умерших от него (182 763 человека), принципиально не хотят покупать спасительную пилюлю у России. Сегодня руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью Politico, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания, заявил: «Мы не будем принимать результаты иностранных испытаний от России. У нас есть протоколы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которых мы будем придерживаться. Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. Вы не можете идти в обход правил. Российские испытания, я бы не стал принимать эту вакцину».

По его словам, у Вашингтона есть несколько вакцин, и сейчас проводится третий этап испытаний, цель которого — удостовериться в их эффективности и безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако Вашингтон отказался, потому что не готов к такому сотрудничеству из-за взаимного недоверия между государствами, в то же время некоторые американские фармацевтические компании заинтересованы в том, чтобы больше узнать о российской вакцине. Как уточняется, Москва могла бы поделиться с американской стороной имеющимися данными о вакцине и разрешить производить препарат в США.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, на фоне успехов России в разработке вакцины от COVID-19 для США есть угроза больших финансовых потерь, по крайней мере, и это главный мотив введения санкций, тем более что он вполне вписывается в общий настрой американской государственной политической элиты по профилактике любых возможностей развития РФ.

«Чистой воды циничным образом санкционная политика в данном случае используется для решения коммерческих задач. Мы уже не раз видим, что все крупные американские госкорпорации используют свои лоббистские возможности в органах государственной власти, чтобы продавить те или иные решения и создать себе максимально комфортную среду для решения коммерческих вопросов. А максимально комфортная среда в данном случае — это среда минимально конкурентная», — подчеркнул депутат в комментарии РИА Новости. Рар сказал, смогут ли США остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Как отмечает Олег Морозов, новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США.

«Но эта «болезнь» по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против «Северного потока-2» дурно пахнут американским сланцевым газом», — пояснил сенатор.

Американские чиновники и не скрывают, что вводят ограничительные меры против участников строительства газопровода для того, чтобы вытеснить дешёвый трубопроводный российский газ с европейского рынка и заставить ЕС покупать свой дорогой сжиженный. Те страны, которые претендуют на статус ключевых партнёров Вашингтона уже так и сделали, они платят втридорога, лишь бы выслужиться перед заокеанскими друзьями.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчёркивает, что американские санкции, которые практически без исключения служат инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий, явно нарушают и нормы международного права, и обязательства США перед ВТО.

«ВТО ставит США в равные с конкурентами условия, но на равных американцы конкурировать уже не в состоянии. И тогда право силы приходит на замену силе права. И это лишний раз и совершено наглядно подтверждается тем, что на этот раз санкциям подвергнут институт, работающий над вакциной, а значит, в интересах всего человечества. Для США интересы человечества — ничто в сравнении с их собственными», — заявил он.

Эпидемия неизвестного ранее вируса могла бы способствовать сближению стран и заставить их хотя бы на время забыть о политических разногласиях, так сказать, объединиться перед лицом общего врага, но нет, вышло всё с точностью да наоборот: США спускают всех собак на Китай, который лишь зафиксировал вспышку COVID-19, которая, как доказали учёные, намного раньше появилась в Европе, а покупать вакцину, способную остановить смерть американских граждан, отказываются только из-за того, чтобы Белый дом вновь не обвинили в связях с Кремлём. Печально, но факт.