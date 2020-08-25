Празднование Дня независимости Украины обернулось рядом скандалов для президента страны Владимира Зеленского. Масла в огонь подлило и непрофессиональное поведение Офиса президента

В понедельник, 24 августа, певец Александр Положинский отказался от государственной награды, которой он был удостоен указом президента Украины Владимира Зеленского.

Положинского наградили орденом «За заслуги» ΙΙΙ степени. Однако он заявил, что награда президента ему не нужна, и отметил, что ему важна премия имени Василия Стуса, которую музыканту вручил покойный Евгений Сверстюк.

Положинский подчеркнул, что ценит те награды, которые ему вручали офицеры и боевые командиры во время концертов группы «Тартак» для украинских военных.

Также певец подчеркнул, что государственных наград заслуживают другие люди.

«Сегодня мы шли в колонне и вспоминали о людях, которых безосновательно обвиняют в убийстве. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь (подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. — Ред.). Вот эти люди действительно заслуживают награды. Хотя бы за то, что уже почти год страдают от беззакония», — заявил Положинский.

Тем самым он дал громкую пощечину не только Зеленскому, но и его администрации. Ведь колонна, о которой говорил Положинский, — это колонна сторонников пятого президента Украины Петра Порошенко и, соответственно, противников Зеленского. На Украине выпустили документальный фильм об убийстве Шеремета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Далеко не первый

Отказ от высшей государственной награды не является чем-то из ряда вон выходящим на Украине. Предшественнику Зеленского Петру Порошенко тоже приходилось мириться с тем, что люди не всегда были готовы принять от него награды.

Так, 12 марта 2018 года девять участников «АТО» в Коломые отказались от медалей и наград президента «За участие в антитеррористической операции». Так они протестовали против разгона «МихоМайдана» в марте 2018 года. Один из них — «атошник» Василий Кузьмин заявил, что участники войны в Донбассе протестуют против разгона палаточного городка и того, что волонтёров и «атошников» в нём побили полицейские. Также «атошники» раскритиковали власть за отсутствие реформ.

«Коррупция есть и сегодня, за четыре года ничего не изменилось. Полиция коррумпирована, нечего изменить не может. На тебя не смотрят как на человека», — заявил «атошник» Игорь Варщук.

При этом тогда же возникла следующая коллизия: медали военные получали в военкомате. А вот куда их вернуть — неясно. Поэтому они обратились и в районный совет, и в райгосадминистрацию.

И это был не первый случай. За три года до этого, в августе 2015-го, известный украинский телеведущий и волонтер Алексей Мочанов заявил, что вернёт Порошенко орден Богдана Хмельницкого, которым тот наградил его в 2014 году.

«Пете 24.08 (на День независимости Украины. — Ред.) орден Богдана Хмельницкого отправлю обратно новой почтой. Мне не нужны побрякушки от этого трепливого пи***ола (лжеца. — Ред.), развесившего ко Дню независимости плакаты типа «Правда и перемога», — написал Мочанов.

Мочанов обвинил власти в бездействии в деле освобождения пленных.

В общем, Положинский — не первый. Единственное, чем он выделяется, — скорость реакции. Он отказался от награды в тот день, когда ему её вручили. При этом он выходец из того же «цеха», что и Зеленский. На Украине изменят герб страны © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Когда что-то пошло не так

Зеленскому часто пеняют его прошлым шоумена. Мол, украинский президент не понимает сути политики. Однако, как показала история с отмечанием Дня независимости, Зеленский позабыл и о том, как мыслят творческие люди.

В понедельник 24 августа на ряд украинских шоуменов пролился золотой дождь из наград. Так, орденом «За заслуги» ΙΙ степени наградили Николая Баграева — президента общества «Таврические игры», этим же орденом, но ΙΙΙ степени наградили не только Положинского, но и театрального режиссёра Владислава Троицкого, кинорежиссёра Вячеслава Криштофовича, а также главу правления Украинского женского фонда Марту Коломиец (посмертно).

Кроме того, артист академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Кирилюк стал заслуженным артистом, как и белорусский музыкант, лидер ряда групп Сергей Михалок, а журналист Дмитрий Комаров и блогер Антон Птушкин стали заслуженными журналистами.

Также режиссера Романа Балаяна наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Это были не единственные награжденные. В указе Зеленского говорится о десятках людей.

До этого — в июне — Зеленский осыпал наградами многих других медиаменеджеров. Впрочем, популярности ему это не прибавило. А в День независимости многие и вовсе возмутились музыкой, которая использовалась на торжественном мероприятии с участием Зеленского.

Так, представители групп «Бумбокс» и «Океан Эльзы» заявили, что не давали разрешения использовать свои композиции на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню независимости. Война в Донбассе: люди хотят мира, Зеленский хвастается самым большим военным бюджетом © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«По вопросам использования песни «Океана Эльзы» сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались», — заявила представительница «Океана Эльзы» Виктория Хоменко.

При этом эксперты отмечают, что использование музыки в целом не противоречило законам Украины.

«Тут выяснилось, что великий реформатор (совесть и т. д.) Вакарчук даже не знает украинского законодательства об авторском праве — действующего закона об авторском праве и смежных правах. Где все отрегулировано. И все разрешения на использование музыкальных произведений унормированы (ст. 21 и ее ряд пунктов). А ведь у него и его "Голоса" целые пакеты «реформ» во всех сферах. А мы удивляется, что на 29-м году страна в такой ситуации», — отметил политолог Алексей Якубин.

Однако это не уменьшило скандальности произошедшего. При этом песню «Там, де нас нема», исполнение которой и вызвало вопросы, исполнял бывший лидер «Голоса» Святослав Вакарчук. Это один из первых хитов «Океана Эльзы». То есть в Офисе президента задумали провести мероприятие заведомо скандальное, такое, что вызвало бы обвинения в воровстве.

Примечательно, что и Положинский возмутился использованием песен своей группы.

«Я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Все свои важные награды я уже получил, а это похоже на какое-то издевательство. Еще и песню взяли в какое-то попурри, меня не спросив. Есть какая-то процедура официального отказа?» — написал он в Facebook еще до своего видеообращения.

Справедливости ради стоит отметить, что были среди награжденных Зеленским и те, кто не отказался от наград. Среди таких — Сергей Притула, которому орден «За заслуги» III степени вручили 18 августа (указ о награждении Притулы был аж в декабре 2019 года). Однако это вручение Притула использовал, чтобы призвать своих читателей в соцсетях прийти на марш противников Зеленского.

При этом он подчеркнул, что орден —это признание государством заслуг волонтёров.

Вишенка на торте: Притула — конкурент Ирины Верещук, представительницы партии Зеленского на выборах мэра Киева.

В общем, Зеленский и его окружение в попытке неуклюжего подкупа своих противников умудрилось лишь обозлить их и получить скандал, что весьма красноречиво свидетельствует об уровне профессионализма Офиса президента Украины.