Украина в понедельник, 24 августа, отмечает 29-ю годовщину независимости. В этот день 29 лет назад Верховная Рада УССР одобрила Акт провозглашения независимости Украины, реализовав таким образом результаты Всеукраинского референдума, проведённого в декабре 1991 года

Тогда за независимость Украины высказались 90,32% граждан.

Накануне украинскому руководству начали поступать поздравления с Днём Независимости из-за рубежа — от президента США Дональда Трампа, президента Французской Республики Эммануэля Макрона, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, Папы Римского Франциска и других.

Сотрудники посольства США в Украине даже записали для украинцев два видеопоздравления, в том числе и музыкальное.

А Госсекретарь США Майкл Помпео в обнародованном 24 августа поздравлении с Днем независимости Украины вспомнил про Крым, заявив, что Соединенные Штаты «отвергают его аннексию», и так будет до тех пор, пока Россия не вернет Украине ее территории. «Это не независимость, а очевидные признаки её полной потери»: соцсети о Дне независимости Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По информации МВД, в связи с запланированными мероприятиями усилены меры безопасности. И не зря. В Киеве празднование началось с ЧП: из-за анонимного звонка о минировании была закрыта станция метро «Крещатик».

В этом году главные торжества проводятся не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Так, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в памятной церемонии по погибшим украинским военным на площади у Михайловского собора. Президент объявил минуту молчания, а затем произнёс речь, в которой отметил отсутствие потерь в связи с дополнительными мерами обеспечения режима тишины на Донбассе.

«Перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней как на востоке Украины у нас нет боевых потерь, 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев, 29 дней как не плачут мамы, 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные, скоро вернусь домой», - сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что «за радостным СМС от Генерального штаба (об отсутствии потерь — Ред.) будет не менее радостное от министра здравоохранения: "За прошедшие сутки в Украине заболевших ноль, умерших ноль».

Украинские СМИ отмечают, что уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня Независимости проходят без традиционного военного парада в Киеве.

В этом году отсутствие парада можно объяснить карантинными ограничениями в связи с пандемией. Как раз ко Дню Независимости ситуация с заболеваемостью COVID-19 серьёзно осложнилась, президент 21 августа даже заявил, что если такой уровень заболеваемости сохранится и дальше, то это может полностью остановить медицину страны. «Бумбокс» и «Океан Эльзы» не давали разрешения использовать свои песни на концерте в День независимости © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Впрочем, Зеленский пообещал, что в будущем парад обязательно будет.

«Когда на нашей земле будет прочный мир — мы сделаем большой парад всех наших войск и техники, парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — сказал президент, не углубляясь в тему, кто именно является главным нарушителем мира на украинской земле.

Каждый украинец может ответить на этот вопрос сам, учитывая тот факт, что пока вместо парада состоялось шествие ветеранов АТО. Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли от Национального университета им. Т.Г.Шевченко к Европейской площади под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!», «Украина превыше всего».

В колонне марширующих — «Азов», «Центурии», участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Часть участников марша прошли к Офису президента, где обвинили представителей Украины в ТКГ Леонида Кравчука и Витольда Фокина в том, что они будто бы вымаливают мир «на коленях», и потребовали принять закон о коллаборантах.

Сам Порошенко на митинге после марша заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул: «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Зеленский призвал не забывать, что Украине есть, кем и чем гордиться, у страны «много сокровищ, особенно научных». По словам президента, он направил в правительство письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения — Государственную премию имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства — Государственную премию имени Мирослава Скорика.

Впрочем, уже и с музыкой в Украине дела обстоят не совсем благополучно — вспомним травлю 12-летнего Максима Ткачука за исполнение «Смуглянки». А о достижениях в науке приходится говорить уже в прошедшем времени. Будет ли кому вручать премию Патона? День независимости: киевляне рассказали о своем отношении к празднику — видео

Как отметил глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, подводя итоги 29 лет независимости Украины, в стране происходит деинтеллектуализация. С одной стороны, идёт масштабный процесс утечки мозгов, с другой стороны — «бестолковая и ущербная система образования, нулевая поддержка науки (вместо 1,7% ВВП, как предусмотрено действующим законодательством, на науку направляется только около 0,26%), ликвидация системы профессионально-технической подготовки кадров».

«Этот процесс деинтеллектуализации усугубляется многими разрушительными законами, которые должны быть отменены или радикально изменены. Речь идет о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации», — заявил политик.

Медведчук привёл много других примеров, свидетельствующих о деградации страны. Достаточно сказать, что Украина за годы независимости лишилась миллионов своих граждан, части территории, стала самой бедной страной Европы. Словом, «совершенно очевидно, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались».

Отсюда и отношение украинцев к самому Дню Независимости: согласно результатам соцопроса RTS, только 47,1% опрошенных считают этот день праздником.