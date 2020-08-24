Экс-командир «Азова», руководитель «Национального корпуса» Андрей Билецкий выступил с критикой в адрес главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua»

«Много людей в форме сегодня тут, потому что они требует от Зеленского принять закон про коллаборантов. Мы видим, что в стране происходят ужасные вещи. Мы снова слышим сопли про разведение войск, а в реальности это сдача территорий. Мы уже слышим про прогибы — они уже хотят выборы на Донбассе проводить, пока там российские войска», — сказал Билецкий.

Зеленский включил Фокина в состав украинской делегации ТКГ по Донбассу © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, не хотел видеть Кравчука и Фокина в составе украинской делегации в ТКГ.

«Зеленский хочет поставить на колени всю страну с откровенными коллаборантами и вантиками — Фокин тоже должен попасть под закон о коллаборантах. Илюша Кива создает сепарские войска. Мы требуем посадок [Виктора] Медведчука, Фокина…» — добавил Билецкий.

Президент, по его мнению, добивается мира любой ценой и готов «вымаливать его на коленях», вместо того чтобы заниматься армией и экономикой.

Ранее стало известно, что часть участников Марша защитников Украины в Киеве, прорвав кордон полиции, двинулась с Майдана Независимости к Офису президента, где устроили акцию протеста с требованием освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.