С Днем независимости Украины всех жителей страны поздравили в посольстве США. В этом году его работники записали для украинцев два видеопоздравления, первую музыкальную открытку опубликовали на странице ведомства в Facebook 23 августа

Google поздравил Украину с Днем независимости и посвятил ей свой «дудл»

«По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого Summertime!» — рассказали в посольстве.

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Посольство обещает опубликовать второе видео с поздравлением, на этот раз уже от временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин.

Акт провозглашения независимости Украины был принят Верховным советом УССР 24 августа 1991 года, что и принято считать датой образования государства.