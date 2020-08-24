В этом году американцы решили сделать два отдельных видеопоздравления. Первое уже выложено на сайте ведомства, в нем дипломаты объяснили, что находятся на карантине, поэтому каждый из них записал свою музыкальную партию видеооткрытки. В целом получилось исполнение украинской народной песни «Ой, ходить сон».
«По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого Summertime!» — рассказали в посольстве.
Посольство обещает опубликовать второе видео с поздравлением, на этот раз уже от временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин.
Акт провозглашения независимости Украины был принят Верховным советом УССР 24 августа 1991 года, что и принято считать датой образования государства.