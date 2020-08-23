После недельной передышки оппозиция снова вывела своих сторонников на улицы белорусских городов. Главные события развернулись в Минске, где протестующие попробовали подступиться к Дворцу Независимости, где располагается резиденция президента Александра Лукашенко

Все последние дни акции противников президента Лукашенко имели локальный характер. В основном оппозиция сфокусировалась на попытках развить забастовки и протесты на крупных предприятиях страны. На воскресенье были намечены массовые демонстрации в разных городах, объединенные общим названием — «Марш новой Беларуси». Корнилов: Наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Мирные прогулки

Как и неделю назад, оппоненты власти решили привлечь к своим шествиям как можно большее число рядовых белорусов, всячески подчеркивая мирный характер предстоящих акций.

Различные по числу участников марши прошли в нескольких городах, в том числе в Гродно, Бресте, Жодино и других. Протестующие несли бело-красно-белые флаги и выкрикивали уже ставшие традиционные лозунги: «Жыве Беларусь», «Уходи» и прочие. Все эти акции прошли под наблюдением сотрудников правоохранительных органов, однако они не вмешивались в происходящее. О каких-либо задержаниях на настоящий момент не сообщают ни МВД, ни аффилированные с оппозицией СМИ и Telegram-каналы.

Наибольшее внимание журналистов в этот день было приковано к столице Белоруссии, где должно было пройти наиболее массовое шествие. Сбор его участников был назначен на 14.00 по местному времени (совпадает с мск).

Незадолго до этого представители властей сделали несколько важных сообщений. Так руководство минской милиции заявило о готовящихся провокациях на акции оппозиции, а министр обороны Виктор Хренин пригрозил применить против протестующих армию, если они снова будут собираться на территории памятников и мемориалов жертвам Великой Отечественной войны. Он напомнил, что флаги нынешних противников Лукашенко использовались белорусскими коллаборационистами во время ВОВ.

К этому времени к проспекту Независимости в Минске стали подтягиваться многочисленные протестующие. Среди символики снова преобладали бело-красно-белые флаги, не изменился и набор лозунгов.

Какие-либо данные о численности участников марша пока не приводятся. В интернете гуляют полярные оценки: от 20 до 200 тыс. собравшихся. Ряд комментаторов в интернете сошлись во мнении, что участников акции было много, но не так, как на аналогичном мероприятии неделю назад. Свою роль сыграла и погода — обещанный синоптиками дождь так и не случился, поэтому организаторы вправе были расчитывать на высокую посещаемость акции.

Смена пункта назначения

После того, как на месте сбора собралось достаточное количество людей, демонстранты двинулись по проспекту Независимости. Стоит отметить, что как и в предыдущий раз, какого-либо четкого плана у оппозиции не было, шествие больше смахивало на прогулку. Как и в других городах, силовики не вмешивались в происходящее, лишь напоминая в громкоговорители об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

После блужданий по проспекту Независимости было объявлено, что координаторы акции приняли решение двигаться в сторону стелы «Минск — город-герой», а конкретно к примыкающей ей площади у гостиницы «Планета». Это и должно было стать конечным пунктом маршрута оппозиции. К этому времени, в соответствии с заявлением министра обороны Хренина, место у стелы взяли под оцепление силовики, растянув там даже колючую проволоку.

НАТО уже подтягивает войска к границам Белоруссии - Лукашенко © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Каких-либо провокаций у стелы не произошло. На тот момент акция оппонентов Лукашенко продолжалась уже 4 часа. Однако это был еще не конец.

Лукашенко с автоматом

После непродолжительных речей выступающих, ряды демонстрантов развернули в сторону резиденции Лукашенко во Дворце Независимости. Было объявлено, что новым конечным пунктом будет площадь Государственного флага, путь к которой лежит как раз-таки через дворец.

Подошедших к резиденции Лукашенко демонстрантов встретила усиленное оцепление правоохранителей, которые оперативно пригнали туда водометы и другую спецтехнику. Как и возле стелы, участников акции и силовиков разделяли несколько десятков метров. Протестующие не стали предпринимать никаких действий, как и их оппоненты. После часового стояния митингующие начали расходится.

В этот момент в сочувствующих оппозиции Telegram-каналах стали появляться видео с прилетом на территорию Дворца Независимости президентского вертолета. Поползли слухи, что Лукашенко находится в резиденции и готовится к эвакуации.

Через некоторое время близкий к власти Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео, на котором запечатлен тот самый вертолёт Лукашенко. На кадрах видно, как он приземляется в резиденции и из него выходит Лукашенко в черной униформе, бронежилете и с автоматом, правда без магазина. Позднее там же появилось другое видео, на этот раз из салона вертолета, где рядом с Лукашенко распознали его младшего сына Николая, который был при полной боевой разгрузке, в каске и тоже с автоматом. В третьем видео президент в сопровождении охраны, но без сына вышел за пределы резиденции и лично поблагодарил стоящих в оцеплении силовиков. Те встретили его слова аплодисментами. Протестующие к тому моменту уже разошлись.

Позднее пресс-служба Лукашенко обнародовала комментарий, согласно которому протестующие планировали штурм резиденции, однако испугались и разбежались.