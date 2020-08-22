В субботу 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно и провёл совещание с руководством силового блока. В окрестностях Гродно в конце августа должны пройти комплексные военные учения. Причина вполне очевидна

В субботу 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Гожский военный полигон, а затем посетил пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно, где провел совещание с силовым блоком страны. «Чай, зонтики и хорошее настроение». Что ожидает Минск в воскресенье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — рассказал Лукашенко на совещании.

Белорусский президент подчеркнул, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Одной из причин этого стали протесты в Белоруссии, а также роль в них ближайших соседей страны — Польши и Литвы.

На польских и литовских штыках

Накануне посещения Лукашенко Гродно — в пятницу 21 августа — начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против его страны.

«Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией», — сказал Косыгин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он напомнил, что ранее США и Польша подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше. По словам Косыгина, интенсивными стали полёты не только разведывательной, но и боевой авиации.

«Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки — практически 42 боевых вылета, и это все — в направлении государственной границы (Белоруссии — Ред.)», — отметил Косыгин и выразил опасение, что в будущем всё это может перерасти в «боевое применение» авиации против его страны. Неизвестные сержанты революций. Кто пытается направлять и использовать белорусские протесты на низовом уровне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но зачем западным государствам применять против Белоруссии силу? У президента страны есть ответ и на этот вопрос.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил Лукашенко уже во время визита в Гродно.

Под «альтернативным президентом» понимается Светлана Тихановская - конкурент Лукашенко на выборах, которые проходили 9 августа. Сейчас она находится в Литве и в последние дни развила невиданную активность. Тихановская выступила с рядом призывов. В одном из них она обращалась к белорусским рабочим и говорила о необходимости продолжать забастовки. В другом — более раннем — Тихановская обращалась к Европе и просила не признавать результаты выборов в Белоруссии.

«С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога и немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии», — обратилась Тихановская на английском языке к европейцам.

ЕС не признал результат выборов в Белоруссии. А сопредельные европейские государства — Польша и Литва — ещё до этого активно включились в белорусские протесты. Так, именно с территории Польши вещают оппозиционные белорусские СМИ и Telegram-каналы.

Однако в беспокойстве Лукашенко может быть виновен и украинский опыт.

Белорусская Галичина

Гродненская область выделяется среди Белоруссии. Это единственная область в стране, где среди верующих преобладает римско-католическая церковь. Кроме того, свыше 20% области составляют этнические поляки. Если смотреть на карту, составленную по результатам исследований 2014 года, больше католики доминируют в области в приграничных с Польшей и Литвой районах. Кроме того, католики доминируют в двух западных приграничных районах с Витебской области.

Примечательно, что в нынешнем гражданском противостоянии в Белоруссии Римско-католическая церковь негласно заняла сторону протестующих.

Ксендзы пришли на Стелу pic.twitter.com/ZZCIQ0nbXL — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

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Среди последних католические священники — ксёндзы — пользовались гораздо большим уважением, чем их православные «коллеги». Более того, уже отмечены факты негативного отношения отдельных протестующих к православным как к «российским агентам».

В то же время, показательно, что Гродно был одним из «проблемных» для власти городов эти протестные дни. Ряд СМИ и блогеров называют его одним из самых протестных городов Белоруссии.

Так, 16 августа, по оценкам оппозиционных СМИ, в городе вышли на улицы около 40 тыс. человек. А 17 и 18 августа — от 15 до 20 тыс. по их же оценкам.

«Митинги в Гродно достаточно хорошо организованы. Например, на последнем из них 18 августа на площади Ленина стояли биотуалеты, которые бесплатно предоставила одна из гродненских фирм, были импровизированные мусорные корзины. Кроме того, на митинге дежурили волонтеры-медики, выступали Лявон Вольский и группа Trubetskoy», — сообщало издание Meduza.

Отдельно стоит отметить, что местный флагман промышленности — «Гродно-Азот» — вошёл в первую тройку предприятий, рабочим которых оппозиция предложила деньги, если их уволят из-за забастовки.

«Национальный забастовочный комитет выделяет по $100 тыс. МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту», — заявил 18 августа волонтёр Андрей Стрижак, который был одним из инициаторов сбора денег. Москва, Лукашенко и «мягкая сила». Станут ли протесты в Белоруссии антироссийскими © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Митинги на «Гродно-Азоте» начались еще 14 августа. Через пять дней СМИ сообщили, что предприятие ушло на забастовку. А еще позже — в пятницу 21 августа — Следственный комитет Белоруссии опубликовал сообщение о том, как на руководство предприятия давили сочувствующие протестам.

«Вечером 20 августа на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержки стачкома. Идентичное «послание» поступило сразу 6 сотрудникам в мессенджере Viber, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия. В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет», — указывалось в сообщении.

Подытоживая, можно отметить, что Гродно и окрестности — особенно приграничные районы — это некий аналог украинской Галичины.

Примечательно, на российско-белорусский учениях «Запад-2017» именно в этом регионе располагалось виртуальное государство Вейшнория, против которой действовали войска Союзного Государства. Как отмечали белорусские оппозиционеры тогда, расположение Вейшнории на этих землях было неслучайным: на выборах президента Белоруссии в 1994 году в этих землях большинство получил националист Зенон Позняк — соперник Лукашенко. Вейшнория стала мемом в белорусском сегменте интернета. Появились даже паспорта этого вымышленного государства.

«Чем больше появлялось шуток, тем больше людей стали говорить о существовании Вейшнории всерьез. Это ведь у нас в Украине есть условный «украинский Пьемонт» — Галичина. А в Беларуси никакого такого «белорусского Пьемонта» не было. Западные области раньше не выделяли в какой-то особенный регион и никакого собирательного названия для них не существовало. А теперь белорусские и российские военные внезапно придумали его, и получили новый сетевой мем», — писал в 2017 году украинский блогер Денис Казанский. Долларовый удар. К чему стремится белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В общем, неудивительно, что власти Белоруссии считают регион непростым. В Минске наверняка изучили опыт Майдана на Украине и помнят, что обрушение вертикали власти в этой стране началось именно с западных — греко-католических и националистических регионов. Именно в Галичине в феврале 2014 года раньше, чем в других регионах, захватили склады с оружием и перестали подчиняться Киеву.

А с учётом того, что именно у литовско-польских границ в дни протестов в Белоруссии наметилась, как заявляют власти Белоруссии, небывалая до того активность военных из блока НАТО, сценарий прихода новой власти на штыках интервентов перестаёт быть виртуальным.

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор», — заявил Лукашенко 22 августа.

И его опасения оправданы и понятны.

В своём выступлении уже в самом Гродно Лукашенко 22 августа особо отметил, что в Белоруссии нет межнациональной розни, а церкви и костёлы — не для политики и поблагодарил жителей города за поддержку властей, а также назначил нового главу Гродненской области. Им стал Владимир Караник, который до нынешнего момента руководил Минздравом.

Помогут ли меры, принятые властью, покажут ближайшие дни.