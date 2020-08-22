Почти все города и районы Украины, отнесённые к «красной» и «оранжевой» карантинным зонам, находятся на Западе страны. Среди них - и большинство областных центров региона

В пятницу, 21 августа, должна была состояться очередная сессия Львовского городского совета, на которой планировали рассмотреть рекордных 478 вопросов. Однако в четверг после обеда пресс-служба горсовета опубликовала следующее сообщение: «20 августа на коллегии принято совместное решение о переносе сессии. Такое предложение поддержал мэр Львова Андрей Садовый и председатели фракций, которые принимали участие в заседании коллегии, которая, кстати, проходила онлайн». Стоит отметить, что Львовщина — лидер по заболеваемости коронавирусом на Украине, в этой области зафиксировано 12 793 случаев заражения.

Более подробную информацию о причинах переноса сессионного заседания Львовского горсовета обнародовало интернет-издание ZAXID.NET, подконтрольное Андрею Садовому. По его информации, причиной переноса сессионного заседания стало то, что у депутатов Львовского городского совета и у должностных лиц, которые должны были докладывать на сессии, будто бы обнаружили COVID-19. Сайт ссылался на руководителя секретариата Львовского горсовета Юрия Лукашевского. Избранный от партии УКРОП депутат Львовского городского совета Любомир Босаневич в четверг вечером сообщил в Facebook, что все депутаты получили от секретариата горсовета приглашение бесплатно пройти ИФА-тест на коронавирус. «После таких громких заявлений и заголовков не удивлюсь, если у всех депутатов, которые сдавали сегодня тесты, они окажутся положительными», — написал Босаневич, который, кстати, сам сдал кровь на ИФА-исследование.

А в пятницу после обеда появилась информация, что на самом деле положительный тест на коронавирус только у одного депутата горсовета, зато COVID-19 подтвержден у нескольких десятков руководящих чиновников Львовской мэрии. Об этом сообщил в Facebook председатель фракции «Европейская солидарность» во Львовском городском совете Петр Адамик. «По состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев COVID-19 обнаружили у более чем 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного», — написал Адамик. По его данным, инфицированы два заместителя мэра, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, их заместители. «Все они сдали ПЦР-тесты и получили позитивный результат. Именно в связи с превращением городских властей в очаг коронавируса в городе была перенесена сессия горсовета», — утверждает Адамик. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 21 августа

Официально эту информацию в ратуше Львова не прокомментировали, однако депутат Львовского горсовета Ольга Посыпанко подтвердила слова коллеги. Она рассказала, что коронавирусом заболели также и начальники отделов горисполкома. «В департаменте жилищного хозяйства остались одни специалисты. И очевидно, что контактных большинство. Очень хорошо, что самоизолировался руководитель секретариата, но другие работники структурных подразделений не имеют понимания, что делать», — написала Ольга Посыпанко в Facebook.

В социальных сетях жители Львова высказывают предположение, что COVID-19 является только прикрытием, а на самом деле Андрей Садовый не хочет проводить сессию потому, что потерял контроль над большинством во Львовском городском совете. Это произошло после того, как из фракции «Самопомощь» вышло несколько депутатов, в том числе бывший руководитель «Львовавтодор» и «Львовэлектротранс» Олег Береза. Очевидно, Садовый боится того, что ряд вопросов, касающихся кредитов, был бы провален на сессии, а это может изменить отношение представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к Андрею Садовому. Пока ЕБРР готов выдавать кредиты «под Садового» — несмотря на то, что деятельность львовского бургомистра сильно отдаёт коррупцией. Многие комментаторы считают, что Андрей Садовый будет пытаться избежать проведения сессионных заседаний нынешнего состава Львовского городского совета до самых местных выборов 25 октября.

Коронавирус добрался и до Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Как сообщила вице-губернатор Наталья Гусак, «действительно, у нас есть несколько сотрудников областной администрации, у которых подтвердили COVID-19. Они пока лечатся на самоизоляции. Но вспышки болезни в администрации нет. Мы работаем в обычном режиме». Количество сотрудников ОГА, инфицированных коронавирусом, и названия структурных подразделений, где они работают, чиновники пока не называют.

При этом, согласно решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 20 августа, Черновцы являются единственным областным центром, который отнесён к «красной» карантинной зоне, туда же попали Кицманский и Заставновский районы Черновицкой области. Соответственно, с понедельника, 24 августа, тут должны быть введены самые жёсткие карантинные меры — прекращение работы большинства предприятий, транспорта и т.п. Неудивительно, что в пятницу у здания Черновицкой ОГА состоялась акция протеста местных бизнесменов, которые требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений общественного питания, магазинов и торговых центров.

«Мы против того, чтобы нас закрывали. А какие деньги платить налоги и кредиты? Хватит того, что мы просидели дома целых два месяца. Экономика и без того убита!» — заявила одна из участниц протеста. В свою очередь, первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк напомнил, что с понедельника в городе должны остановить работу заведения питания, школы, детсады, а общественный транспорт будет работать только в режиме спецперевозок. Кроме того, запрещаются массовые мероприятия. «Мы должны понимать всю серьезность этой проблемы, потому прошу вас согласиться на карантин», — сказал чиновник. В ответ митингующие разразились шквалом возмущенных криков. «У вас нет совести! За что платить коммуналку, за что кормить детей? Я хочу работать!» — возмущались они. Отказывающиеся усиливать карантин в красной зоне мэры ответят за каждого погибшего в своем городе - МВД Украины © пресс-служба "Нородного фронта"

Практически одновременно с началом акции протеста было обнародовано обращение главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, который заявил местным жителям, что для них настал час ответственности за беспечность. «Сложилась такая ситуация, потому что, очевидно, немало буковинцев пользуются в жизни принципом, «чему быть, того не миновать». Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, пойти на службу в церкви, и это всё без маски. Потому что я так хочу, потому что все так делают», — написал губернатор в Facebook. «Что ж, настало время ответственности за принятые ранее решения. Количество заболевших растёт», — резюмировал чиновник.

После того, как акция протеста закончилась, состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было заявлено, что в Черновцах и двух упомянутых районах области введут все ограничения, связанные с их внесением в «красную» зону. По словам вице-губернатора Богдана Ковалюка, комиссия может только усилить карантин, но у неё нет полномочий его ослаблять. А главный санитарный врач Черновицкой области на заседании комиссии сообщила, что показатель заболеваемости в крае превышает установленную Минздраовм норму в 15 раз. По словам Натальи Гопко, во всех случаях первые инфицирования связаны с участием в массовых мероприятиях (более ста человек).

Кроме Черновцов и двух районов Буковины, на Западной Украине в «красную» зону попали город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы (Ивано-Франковская область), Самбор во Львовской области, города Дубно и Острог, а также Костопольский, Радивиловский и Ровенский район (Ровенская область), однако протесты прошли только в Черновцах. В пятницу также появилось сообщение, что «Укрзализныця» закрывает продажу билетов по 4 станциям — Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поездам, следовавших до Черновцов, изменили маршрут следования — теперь они будут ходить до Снятына и Новоселицы. Последнее решение — чистая формальность, ибо из Черновцов до этих двух городков можно доехать на машине за полчаса.

В «оранжевую» зону попали четыре областных центра Западной Украины: Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и Тернополь. Два последних города возглавляют мэры, входящие в националистическую партию «Свобода», но на решение Киева они отреагировали по-разному. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив спокойно сообщил, что «ситуация с коронавирусом в городе контролируемая». А вот мэр Тернополя Сергей Надал в очередной раз обрушился с критикой на центральные власти, написав в Facebook: «Создается впечатление, что больные только на Западной Украине, больницы переполнены только на Западной Украине. В Киеве чиновники продолжают делать вид, что борются с эпидемией коронавируса. Вместо диалога с городами, вместо взвешенных профессиональных решений — прыгают из стороны в сторону. Занимаются имитацией бурной деятельности». При этом, справедливости ради, стоит отметить, что на Западной Украине по-прежнему зафиксировано более 54,5% всех инфицированных коронавирусом в стране. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

«Ни для кого не секрет, что самая сложная ситуация в мегаполисах, городах-миллионниках. При этом правительство переключает внимание и «зонирует» небольшие областные центры. По логике Кабмина, завтра будут закрывать на карантин маленькие сёла. После того как мы все вместе отбились от «красной» зоны и транспортной блокады, правительство обещало фиксировать ситуацию каждые две недели и быть в диалоге с городами. Что на самом деле? Теперь делают изменения в своих зонах когда хотят, новости узнаем из Фейсбука. Тернополь опять отнесли к зоне, на этот раз к «оранжевой». Видим, что заболеваемость растет по всей Украине. Это не шутки, не время раскраски различными цветами делать. Нас закрыли на карантин, но вирус никуда не исчез. К сожалению, он и не исчезнет, сколько бы мы не были в изоляции. Нужны реальные действия на уровне всей страны» — написал мэр Тернополя, подчеркнув, что его город не получил ни копейки из разрекламированного «противовирусного» пакета в 64 миллиарда гривен.

При этом в Тернопольской области не могут использовать для борьбы с коронавирусом и выделенные для этого из областного бюджета средства — соответствующее решение облсовета блокирует финансовый департамент Тернопольской ОГА. Фактически из-за этого было сорвана очередная сессия Тернопольского областного совета 20 августа, которая превратилась в публичные препирательства между председателем облсовета Виктором Овчаруком и губернатором Владимиром Трушем. Первый угрожал акциями протеста медиков, второй назвал ранее принятые изменения в областной бюджет несбалансированными и незаконными — мол, именно поэтому ОГА выполнять их не собирается. В результате сессия даже не смогла утвердить повестку дня, среди вопросов которой был и запрет игрового бизнеса на территории Тернопольской области.

Зато подобное решение 21 августа приняла сессия Ровенского областного совета — там губернатор Виталий Коваль работе депутатов не мешал, поскольку его вызвал в Киев глава Минздрава Максим Степанов в связи с расширением «красной» карантинной зоны на Ровенщине. При этом в самом Ровно, которое отнесено к «жёлтой» зоне, 20 августа произошёл неприглядный инцидент, прямо связанный с паникой по поводу эпидемии. Тело 71-летней женщины местные медики оставили в подъезде жилого дома, потому что опасались коронавируса. По словам сына умершей, его матери накануне стало плохо, и семейный врач, у которого она наблюдалась, выписал ей подозрение на коронавирус, хотя никаких симптомов у нее не было. «Из-за неопределенности с диагнозом никто не хотел забирать тело. Приехала полиция и судмедэксперт, а скорая уехала», — рассказал мужчина местным журналистам. При этом сначала медики вынесли тело, но потом занесли его в подъезд и оставили там. Позже выяснилось, что умершая не была больна коронавирусом, и её тело забрали в морг, а сын женщины обратился к адвокату, чтобы наказать виновных за бездействие. Ровно перед выборами. Трудно стать Чайкой © Четверта влада

На Закарпатье же скандал, связанный со злоупотреблениями медиков, имеет куда более высокий уровень. Там на днях была арестована экс-директор департамента здравоохранения Закарпатской ОША Елизавета Биров, которую подозревают в махинациях по закупке халатов и средств защиты для медиков области. Примечательно, что залог за госпожу Биров в сумме 1,89 миллиона гривен внесла Партия венгров Закарпатья (КМКС). При этом «венгерский вопрос» в области в последние дни обострился совсем по другому поводу. Во-первых, 19-20 августа Антитеррористический центр СБУ при участии подразделений Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления провёл «антитеррористические учения» в Береговском и Мукачевском районах.

А во-вторых, 20 августа на электронную почту Береговского и Виноградовского городских советов, культурологических обществ, а также СМИ венгерского национального меньшинства региона пришли письма о подготовке к совершению террористических актов и диверсий на территории Закарпатской области, в частности, о минировании храмов в Берегово, Тячеве, а также посёлке Солотвино Тячевского района. «Людей эвакуировали, взрывчатку ни в одном храме не нашли» — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан. Возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о минировании, виновникам грозит тюремное заключение от 2 до 6 лет. А местное управление СБУ расследует дело о попытке влияния на принятие решений местными органами власти.

При этом губернатор Закарпатья, бывший генерал СБУ Алексей Петров заявил, что никакого «венгерского вопроса» на Украине нет — это украинский вопрос, а «формировались эти так называемые специальные операции, или еще как их называют информационно-психологические операции, за пределами нашей страны». Петров напомнил о поджоге офиса КМКС в Ужгороде несколько лет назад, и сообщил, что накануне Дня Независимости Украины по всей Закарпатской области, а особенно в Береговском районе, будут дежурить усиленные патрули правоохранительных органов.

В связи с эпидемией коронавируса мероприятия по случаю 29-й годовщины провозглашения независимости Украины пройдут в регионе более чем скромно. Однако в Ивано-Франковской области всё же планируют отпраздновать День Независимости на высоте — в прямом смысле этих слов. 24 августа актеры Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко на нескольких площадках здания бывшей обсерватории на горе Поп Иван (2022 метров) сыграют спектакль «Нация» по одноименной книге Марии Матиос. Астрономическая обсерватория Варшавского университета на горе Поп Иван — это самый высокий высокогорный объект Украины, её построили в 1936-1938 годах и лишь ныне планируют восстановить.

Но если творчество Марии Матиос способно прославить Украину лишь среди небольшой части зарубежной публики, то планы голливудского актёра Микки Рурка упокоиться в небольшом селе Загорцы Хмельницкой области могут привлечь внимание куда большей аудитории во всём мире. На уходящей неделе 67-летний лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA, номинант на премию «Оскар» отправил свою правую руку — Дмитрия Корнейчука — на Хмельнитчину, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище села Загорцы, где живёт его бабушка. «Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили в США. Он показывал, где похоронен его дедушка, и хочу, чтобы меня похоронили там», — сказал Микки Рурк в эксклюзивном интервью телеканалу «Украина».

Ассистент знаменитости отправился на кладбище, но оказалось, что место, где хочет быть похороненным Рурк, уже занято — бабушкой Лидией. Однако компромисс был найден. Хотя она и мечтала почивать рядом с мужем, с которым счастливо прожила более полувека, великодушно уступила участок актёру. «Мы жизнь прожили, но я уступаю Микки. А туда дальше — уже себе забронировала. Буду рядом с ними и буду слышать их речь. Не только слышать, но и разговаривать», — сказала журналистам бабушка Лидия, которая мечтает познакомиться со знаменитостью. Тем временем, жители Загорец думают, какая будет выгода селу от именитого гостя, который планирует посетить Украину уже в следующем году. Как сообщил Дмитрий Корнейчук, Микки Рурк хочет побывать в Киеве, Одессе, Николаеве — и, конечно же, в селе Загорцы, чтобы осмотреть место своего будущего вечного покоя.