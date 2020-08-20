В четверг, 20 августа, ФСБ сообщила о задержании семи граждан РФ, которые по заданию украинских спецслужб предприняли неудачную попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса и активного участника боевых действий на востоке Украины

Всё о нашумевшей истории с «ЧВК Вагнера». Как готовилась и почему провалилась операция украинских спецслужб © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Что произошло

В настоящий момент хронологию событий можно реконструировать лишь по официальным заявлением Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ.

Так, было объявлено, что группа россиян пыталась похитить гражданина РФ и насильственно вывезти его на Украину. Всего задержаны семь человек от 31 года до 56 лет, пресс-служба ФСБ приводит их имена: Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В. Все они принадлежат к некоей криминальной группировке, которую возглавлял Макаров. Непосредственное курирование операции осуществляли граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

«Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается также, что Байдала проходит по ряду уголовных дел в ДНР как организатор совершенных и предотвращенных терактов, в том числе убийства главы народной республики Александра Захарченко.

Общее руководство действиями Байдалы и Мищенко осуществлял Департамент контрразведки СБУ, в составе которого, как утверждает ФСБ, есть целый отдел, отвечающий за связи с организованными преступными группировками на территории России.

Примечательно, что еще в конце июля этого года СБУ распространила информацию, согласно которой Байдала был задержан на Украине за незаконное хранение оружия и помещен под арест. По версии российских спецслужб, данное заявление было отвлекающим маневром для создания ему алиби. На самом же деле Байдала осуществлял дистанционное руководство похищением.

Именно Байдала совместно с Мищенко завербовали членов криминальной группировки Макарова, пообещав им за похищение 200 тысяч долларов, заплатив часть этой суммы в виде аванса. Всего были сформированы две группы захвата.

Дальнейшие события известны из заявления СК РФ.

Тридцатого июля злоумышленники проследовали с неназванным лидером ополчения в Московскую область, куда они выманили его под предлогом покупки принадлежащей ему там недвижимости. Находясь в машине, преступники ударили свою жертву электрошокером. Однако, как говорится в сообщении, «не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль». Любая ветвь правоохранительной системы Украины продажна – Шабовта © СБУ

Как отмечает ФСБ, указанная криминальная группа привлекалась Байдалой и Мищенко к еще нескольким преступлениям, также связанным с подготовкой к похищению и убийству граждан РФ, по заданию украинских спецслужб они вели наблюдение за адресами в российских регионах, а также бывали на территории ДНР для выполнения там заданий.

Утверждается, что о данной группе было сообщено только сейчас, так как отрабатывались все цепочки связей и контактов перечисленных лиц.

Мистер икс

Официальные органы не раскрывают имя ополченца, которого намеревалась похитить Украина. Тем не менее, в СМИ называют имена сразу нескольких хорошо известных человек, которые в свое время были тесно связаны с ЛДНР.

Журналисты полагают, что речь скорее всего идет о тех из них, кто постоянно или много времени проживает в Москве и области.

Так, предположительно несостоявшейся жертвой СБУ мог быть Игорь Плотницкий, который в 2014-2017 гг. возглавлял Луганскую Народную Республику. По некоторым данным, после отъезда с Донбасса он осел как раз в Подмосковье.

Предполагают также, что целью украинских спецслужб мог быть бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. На своей странице «Вконтакте» он опроверг подобную версию, заявив, что никакой недвижимостью в Подмосковье владеть не может, в отличие, например, от писателя и в прошлом участника войны в Донбассе Захара Прилепина.

Сам Прилепин в комментарии «Свободной прессе» не подтвердил, что указанные события происходили именно с ним. По его словам, кроме Стрелкова целью похитителей мог быть бывший глава правительства ДНР Александр Бородай или же экс-министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, известный также как Ташкент.

К слову, сам Бородай заявил журналистам, что не будет ничего комментировать по данной ситуации, подчеркнув, что это является прерогативой правоохранительных органов, при этом отметив, что чувствует себя в безопасности.

«Я хочу сказать, что мы ничего не боимся. Мы на своей земле: и в Российской Федерации, и когда находимся на Донбассе — тоже. Бояться нам нечего. Как говорится, Бог не выдаст — свинья не съест», — цитирует его «Свободная пресса».

Прокомментировал произошедшее также военный журналист Александр Коц.

«Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей. Сейчас еще выяснится, что какого-нибудь Стрелкова пытались вывезти. А мы заводим уголовные дела на офицеров, дающих приказ на обстрелы мирных городов. А дальше-то что? Вот как работать надо. Выкрал, привез и отдал под суд», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по одной из версий, которую озвучил Telegram-канал журналиста Семена Пегова WarGonzo, спецоперация СБУ была нацелена на похищение фигуранта дела о крушении малазийского Boeing МН-17 в небе над Донбассом в 2014 году. Кроме Бородая и Стрелкова ценность для Украины мог представлять экс-начальник контрразведки МО ДНР Сергей Дубинский (Хмурый).

Первая реакция появилась и на Украине. В комментарии СБУ ожидаемо назвала всю историю с похищением фейком, заверив, что все воевавшие на стороне ДНР и ЛНР должны понести наказание, и спецслужба занимается этим вопросом в «ежедневном режиме».