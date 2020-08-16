Белорусские оппозиционеры указали время, когда начнут протесты для свержения действующего президента страны Александра Лукашенко. Счёт идет на дни

В воскресенье 16 августа в столице Белоруссии Минске пройдет два массовых мероприятия: митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко и митинг его противников.

«Белорусы! Завтра в 12.00 собираемся на площади Независимости. Митинг за мир в нашей стране, за наш выбор, который мы сделали. За Беларусь! Лично я там буду», — сообщил в своем Facebook белорусский политолог Алексей Дзермант в субботу 15 августа.

Свою запись он сопроводил фотографией государственного флага Белоруссии, тем самым давая понять, что митинг будет в поддержку действующего руководства страны. Оппозиционеры используют другой флаг — бело-красно-белый.

Позже Дзермант написал, что митинг — добровольный, это — не «принудиловка» и уж тем более не провокация.

«Друзья! Это НЕ провокация. Это наш митинг. Да, стихийный. Подключаются все конструктивные силы Беларуси. Мы не ждем команды чиновников. Приходите. 12.00. Завтра. Площадь Независимости», — отметил политолог.

Тем временем оппозиция заявила о том, что подошла к «финалу» протеста.

Ожидание драки

В субботу 15 августа Telegram-канал Νexta_live, редакция которого находится в Польше, опубликовал план протестов на ближайшие два дня. Один из авторов канала — блогер Степан Путило — объявлен в розыск в Белоруссии и России.

«У нас нет другого выбора, кроме как сносить этот режим. Они должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к Финалу», — такими комментариями предваряется план.

Примечательно упоминание слово «убийство» во множественном числе, ведь до этого момента оппозиция говорила об одном погибшем во время акций протеста — Александре Тарайковском.

Впрочем, речь может идти и об исчезновениях ряда оппозиционных деятелей в прошлые годы. Эти исчезновения ставят в вину белорусской власти.

Согласно опубликованному плану, в воскресенье 16 августа в Минске будет непростой день.

«Минск, 14.00, национальный марш «За свободу». Звоните заранее в двери всем своим соседям и вместе выходите в центр города. Как только займём всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власть к ответу за преступления», — предлагает алгоритм действий оппозиционный канал. Telegram-канал Украина.ру пояснил, о чем говорит «мирный характер» решающей акции протеста в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом авторы обращения не могли не знать, что ранее на этой же площади запланирован митинг в поддержку властей.

Фраза о том, что протестующие должны занять «всю площадь» наталкивает на мысль, что авторы канала сознательно или несознательно толкают противников власти на стычки со сторонниками власти на площади.

Кроме того, весьма размытой является формулировка «призываем власть к ответу». Непонятно, что это должно означать: либо простые выкрики и транспаранты, либо — активные действия.

Что касается регионов, то там протестующих призвали выйти на центральные площади и «вызвать к ответу глав райсполкомов и РУВД».

Также обозначены главные требования оппозиционеров: свобода всем задержанным, уход Лукашенко с занимаемой должности, правосудие «над виновными в убийствах и пытках».

Но красноречив и план на следующий день — понедельник 17 августа.

День «М»

Судя по всему, понедельник 17 августа назначен оппозиционерами финальной точкой. Временем, когда они собираются перейти к активным действиям.

«Если наши требования не выполняются, весь Минск таким же образом занимает Партизанский проспект и выдвигается к МЗКТ (куда Лукашенко планировал приехать). Ждём там ВСЕХ рабочих Минска, которые бастуют, чтобы заодно высказать им поддержку. Если Лукашенко не захочет отвечать перед народом и убежит, минчане идут на площадь Независимости и дают последний шанс чиновникам перейти на сторону народа», — говорилось в сообщении оппозиционного Telegram-канала. В штабе Цепкало раскрыли местонахождение семьи экс-претендента на пост президента Белоруссии © tsepkalo.by

При этом не забыли авторы канала и о регионах страны.

«В регионах бастующие рабочие точно также собираются в центре и дают последний шанс местной власти. А все остальные жители приходят их поддержать», — указывается там же.

Сообщение о митингах заканчивалось такой фразой: «Беларусы, это ФИНАЛ. Мы не можем простить этот садизм и убийства. ВЫХОДИТ АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ».

В общем, 17 августа протест в Белоруссии должен перейти в завершающую стадию.

Примечательно, что к раскрутке протестов Белоруссии подключился такой, если верить ряду шведских СМИ, коррумпированный европейский чиновник, как Карл Бильдт — один из «отцов» украинского Майдана 2013-2014 годов.

Именно Бильдт, бывший в 2013 году главой МИД Швеции вместе со своим польским коллегой Радославом Сикорским в октябре 2013 года поставил президенту Украины Виктору Януковичу ультиматум: 18 ноября решить все проблемные вопросы, в первую очередь, с подписанием Соглашения об ассоциации. Примечательно, что тогда Бильдт и Сикорский встречались не только с Януковичем и главой Кабмина Николаем Азаровым, но и с оппозицией, с которой представитель вроде бы нейтральной Швеции был знаком не понаслышке — в 2012 году адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко настаивал на разрешении встречи той с Бильдтом как с «близким человеком».

После победы Майдана и избрания Петра Порошенко президентом Украины Бильдт был включен в состав Международного совета реформ при президенте Украины.

Утром 16 августа Бильдт разместил в Twitter сообщение о протестах в Белоруссии.

«В Белоруссии критический день. Планируются масштабные выступления по всей стране. И Лукашенко будет все больше изолирован — и, вероятно, вскоре, безнадежен», — написал он.

Critical day ahead in Belarus. Large manifestations planned all across the country. And Lukashenko increasingly isolated — and probably soon desperate as well. pic.twitter.com/DuLdyYsmKE — Carl Bildt (@carlbildt) August 16, 2020

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В общем, все те, кто в 2013-2014 году с радостью наблюдал и способствовал гражданскому противостоянию на Украине, теперь обратили свое внимание на Белоруссию. Для страны это не сулит ничего хорошего. Да и для рядовых белорусов тоже.

«Самое главное, «телега протеста» орет из Варшавы о МИРНОМ характере сегодняшнего действа. Значит это только одно — готовятся «сакральные жертвы», — отмечается в публикации Telegram-канала издания Украина.ру. «Даже при Иване Грозном было лучше». Эксперт о том, почему Европа и РФ не допустят потери Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Тем временем один из лидеров оппозиционеров — Валерий Цепкало с семьей уже переехал в страну победившего Майдана. Более того, он в ближайшее время встретится с рядом американских политиков.

«У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», — сообщил глава пресс-службы штаба политика Алексей Урбан.

Он отметил, что это не будут представители действующей власти. Значит, скорее всего, речь идет о членах Демпартии США. Той партии, при активном участии которой и произошел Майдан на Украине.

Остается лишь пожелать Белоруссии, чтобы она не повторила судьбу Украины, чтобы все противоречия решились бескровно, и чтобы никакого кровопролития и ухудшения обстановки не было.