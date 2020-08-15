Лукашенко может удержать власть в стране, однако он уже пошел на уступки и ступил на путь Януковича, который ведёт президента к потере власти, говорят политические эксперты

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступает в столкновения с ОМОНом. Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ, водомёты и стреляет резиновыми пулями.

В течение недели по стране проходили массовые задержания. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб. Странный «Беломайдан», странные забастовки и странный Лукашенко. Что действительно происходит в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В четверг, 13 августа, набрала силу забастовка на крупнейших предприятиях страны. В тот же день министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения.

Кроме того, председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Александр Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни.

Утром в пятницу, 14 августа, отпустили около 2000 задержанных под подписку о неучастии в массовых беспорядках.

В Евросоюзе уже заявили, что введут санкции против Лукашенко и властей Белоруссии. Подробнее о них сообщат в понедельник, 17 августа.

На выходные 15-16 августа противники Лукашенко готовят массовые акции по всей Белоруссии. О том, что ждёт страну, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Лукашенко уступать не будет»

На самом деле Лукашенко не пошел ни на какой компромисс, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько. Он называет действия Лукашенко «показухой», отчасти призванной списать с него ответственность за действия милиции: «якобы царь хороший, бояре плохие». Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт убеждён, что Лукашенко уступать не будет.

«Однако в экспертной среде существует мнение, что Лукашенко под влиянием прозападных политиков в его же собственной элите (например, [глава МИД Белоруссии] Владимира Макея) может договориться под определенные гарантии на передачу власти каким-нибудь прозападным политикам. Это реальный вариант. Но это произойдет только тогда, когда он почувствует, что теряет власть и что он ее уже не удержит», — заявил Безпалько.

В то же время, отмечает он, вряд ли Запад будет сильно давить Лукашенко, «но если этот протест сыграет как определенное стенобитное орудие, которое способно разрушить режим Лукашенко, то тогда Запад выступит в поддержку протестующих. Он заявит о признании лидеров протестов и обо всем остальном».

Что же касается России, то Москве уже терять нечего, подчёркивает Безпалько.

«Получается, что Белоруссия все равно будет превращаться в «Украину №2» либо через бархатную революцию, либо через трансформацию режима Лукашенко, либо после того как Лукашенко уйдет (в силу естественных причин или по истечению президентского срока).

Поэтому нам бы тоже стоило включить жесткие меры экономического принуждения. Запад принуждает Белоруссию к экономической интеграции с собой, а мы должны жестко принуждать к интеграции с Россией», — заявил политолог.

«Лукашенко встал на путь Януковича»

Очевидно, теперь Лукашенко готовится вступать в переговоры с Западом. И это будет его стратегическая ошибка — идти на уступки, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Павел Рудяков: Лукашенко покатился по дорожке Януковича © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее Лукашенко, отмечает эксперт, занял правильную позицию, то есть «он не давал разгореться этим протестным акциям, не давал им двигаться вперёд».

«Несколько дней он всё держал под контролем. Хотя, естественно, силовые структуры в какие-то моменты перегибали палку, но это естественное явление. Все силовые структуры так действуют и в Европе, и в Америке, когда уже до такого противостояния доходит. А теперь получается, что Лукашенко встал на путь Януковича, а этот путь — известно, чем заканчивается [потерей власти]», — сообщил политолог, добавив, что этот шаг Лукашенко навстречу Западу будет стоить ему утраты инициативы.

По мнению Рудякова, сейчас в Минске уже есть бойцы, которые провоцируют силовиков — «группы людей, которые занимались метанием чего попало в милицию, которые явно провоцировали работников ГАИ, и так далее».

«К сожалению, сейчас ничего нельзя исключать, за Лукашенко взялись серьёзно. В течение первых трёх дней — понедельник, вторник, среда — мне казалось, что он уже показал свою силу, и он устоит против уличной волны протестов. И его тогда западные партнёры протестующих будут выдавливать своими методами давления — санкциями, расколом элиты, военной, политической, чиновничьей.

Но, думалось, что улицу он не проиграет. А вот сейчас он делает шаги, которые его положение в значительной степени осложняют и дают противоположной стороне шанс достичь успеха», — сообщил эксперт.

«Белоруссию Лукашенко проиграл»

Для США выгодна дестабилизация Белоруссии, уверен директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Однако пока он не видит там «американского почерка». Кость Бондаренко: В Белоруссии есть важный игрок, который еще не сказал своего слова © РИА Новости, Нина Зотина

«Я вижу в Белоруссии ярко выраженную российскую игру, направленную не столько на то, чтобы убрать Лукашенко, сколько сделать его более послушной фигурой», — отметил эксперт.

При этом, по словам Бондаренко, ситуация в Белоруссии в отличие от Украины такова, что если завтра уйдет Лукашенко и пройдут новые выборы, то там победит не прозападный, а пророссийский кандидат.

«Поэтому в данной ситуации уйдет ли Лукашенко, или останется у власти, с точки зрения Российской Федерации, не столь важно. Но там есть еще один игрок — это Китай. Он еще не сказал своего весомого слова», — сказал политолог.

Если давление на Лукашенко усилится, он будет отступать и дальше, предполагает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Он считает, что проходящие в стране забастовки — очень серьезный сигнал для Лукашенко.

В целом, говорит Ищенко, закончиться протесты могут только двумя вариантами: или протесты постепенно погаснут, или Лукашенко свергнут.

«Уже понятно, что он [Лукашенко] проиграл в принципе. Белоруссию он уже проиграл. Он уйдет. Сейчас уйдет, через полгода уйдет, через год уйдет — мы не знаем когда, но он уйдет, это уже понятно», — заявил эксперт.

Слабнущий Лукашенко и протестующие без четкой программы

Олег Неменский: Даже победив в противостоянии, Лукашенко ослабнет как политическая фигура © РИА Новости, Нина Зотина Олег Неменский. Такие методы подавления только провоцируют протесты, а не приглушают их.

Пока что, отмечает политолог, больше шансов у Лукашенко сохранить свою власть, однако об укреплении позиций речь не идет. Несомненно, даже победив в этом противостоянии, он как политическая фигура существенно ослабнет, убеждён Неменский.

Говоря о протестующих, он заявил, что их не определяет какая-то определенная программа действий, не объединяет некий образ будущего.

«Это движение пока чисто негативистское, оно за свержение Лукашенко, а не за что-то вместо него», — сказал политолог.