Давая интервью различным изданиям, рядовые участники беспорядков в Белоруссии неоднократно говорили, что их действия – это совсем не то, что на Украине, и украинского результата они не хотят. Не верить им причин нет. Однако результат зависит от поставленных задач, а задачи ставятся отнюдь не рядовыми участниками антиправительственных выступлений

Если вся позитивная программа протестующих на Майдане в Киеве ограничивалась тезисом: «Банду гэть — и тогда наверняка вдруг запляшут облака», то белорусская оппозиция разработала целую программу — «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». Ознакомившись с ней, можно не на уровне лозунгов, а объективно оценить, ждет ли Белоруссию украинский сценарий в случае победы оппозиции. Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

Декларация, с которой начинается «пакет», содержит общие фразы о том, как люди с хорошими лицами должны заменить жуликов и воров, чтобы Белоруссия стала «авторитетная, а не авторитарная». Завершается она лозунгом «Живе Беларусь!», то есть местным вариантом «Слава Украине!». Но предположим, что это чистое совпадение, и из пустых деклараций «за все хорошее» попробуем вычленить что-то существенное.

Новые рабочие места

Вы против новых рабочих мест? Я нет. Вот только оппозиция считает, что для их создания надо «оптимизировать рабочую силу на государственных предприятиях». Как это надо понимать? Что после увольнения рабочих с госпредприятий их места окажутся вакантными?

Не будем считать реформаторов идиотами — дело наверняка не в этом. Вот они нам говорят, какие недостатки существующей в Белоруссии экономической системы сдерживают развитие и рост благосостояния граждан. Оказывается, развитию экономики мешают «сложность найма и увольнения работников» и «чрезмерное вмешательство государства в определение условий трудового договора».

Итак, оппозиция хочет переписать трудовой кодекс так, чтобы лишить прав наемных работников в пользу частных собственников и фактически заблокировать возможность профсоюзной деятельности. Так, чтобы увеличить безработицу и соответственно снизить стоимость рабочей силы. Повысит ли это благосостояние граждан? Обязательно. Только не всех.

Чтобы у этих «не всех» все стало особенно хорошо, предлагается «либерализировать» цены (т.е. все время их повышать) и «амнистировать» доходы (т.е. не привлекать к уголовной ответственности незаконно обогатившихся на «либерализации»). Поскольку не сказано не только у какого количества граждан, но и даже у граждан какого государства повысится благосостояние после реформ, далее предлагается «принять все возможные меры по привлечению иностранных инвесторов, в том числе транснациональных корпораций». Поскольку с нынешним законодательством сделать это проблематично, нужно организовать «широкомасштабную приватизацию» и «развитие полноценного рынка земли».

Ничего не напоминает из наших украинских будней? Но нет, конечно, в Белоруссии все будет не так.

Кстати, а при чем здесь новые рабочие места — ведь именно так называется данный раздел «Реанимационного пакета». А новые рабочие места, надеются реаниматоры, «создаст иностранный капитал в финансовом секторе, промышленности и инфраструктурных секторах».

Ладно, приватизация — это святое. Но почему надо все отдавать иностранному капиталу, а не местному? Потому что местный капитал — это жулики и воры, а заграничный — лучшие люди и эффективные менеджеры? Гайдар с Чубайсом и святые 90-е соврать не дадут. Кстати, все высокотехнологичное, что создал иностранный капитал на Украине, — это переделал советские табачные заводы в свои, открыл дистрибьюции, продающие аборигенам западные лекарства, еду и ширпотреб, а также поставил в портах немного нового оборудования для вывоза к себе украинского зерна. Почему в Белоруссии будет иначе? «Бо ми цього варті» (ибо мы этого достойны)? И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пенсионная система

Сейчас возраст выхода на пенсию в Белоруссии для мужчин — 62 года, для женщин — 57 лет. Реформаторы предлагают «выровнять» ее до 60 лет для всех. Во-первых, не дураки в свое время придумали, что женщинам надо выходить на пенсию раньше. Во-вторых, а почему до 60? Ведь у мужчин заберут два года, а женщинам добавят целых три. Куда при «выравнивании» делся год? Также оппозиционеры считают, что «следует отказаться от множественных пенсионных льгот», а также стимулировать «продолжение трудовой занятости работников в пенсионном возрасте и присутствие пенсионеров на рынке труда». Это правильно. Ведь пенсионерам платят меньше, и их массовое присутствие на рынке труда будет снижать среднюю стоимость рабочей силы, что очень хорошо для т.н. иностранных инвесторов. Но, пожалуй, не очень хорошо для белорусских работников. Что касается размера пенсии, то государство должно взять на себя обязательство выплачивать только прожиточный минимум. Остальное, если оно вообще будет, «формируют пенсионные накопительные фонды, которые создаются как независимые организации. Платежи в бюджет этих фондов поступают от государства и частных лиц». Зачем фондам надо, чтобы государство давало им деньги, понятно, но зачем это надо государству? А вот следующий пункт просто вводит в ступор своей непосредственностью: «Передача в Накопительные пенсионные фонды не менее 25% акций крупных госпредприятий или 25% средств от приватизации госимущества». У меня два вопроса — кто будет контролировать фонды и можно это буду я?

ЖКХ

«До этой поры около 80% жилищного фонда находится на обслуживании государственных коммунальных предприятий. Только около 1% рынка занимают представители частного бизнеса в этой сфере». Понятно уже, что будет дальше? Нужно «избавить ЖКХ от непрофильных объектов». Надо быть очень талантливым автором, чтобы так красиво назвать передачу самых вкусных кусков в частные руки. Вкусности перечислены очень конкретно: гостиничное хозяйство, бани, переработка бытовых отходов, удержание улиц и дорог, ритуально-похоронные услуги. Но поскольку аппетит приходит во время еды, «непрофильных» объектов едокам маловато, на гарнир нужно приготовить кое-что из «профильных» — «сформировать условия для расширения негосударственных организационных форм эксплуатации жилищного фонда — товарищества собственников, совместные домовладения и другие формы». Но на жилищно-коммунальном обеде иностранного капитала все еще белорусский государственный капитал, а это неприемлемо. Поэтому необходимо «перейти к конкуренции в выполнении всех подрядных работ по ремонту конструктивных элементов жилых домов и капитальному ремонту жилого фонда. Довести долю жилищного фонда, обслуживаемого на конкурсной основе до 80% за счет создания и развития частных предприятий».

После таких реформ жилищный фонд будет доведен до ручки, потому что обслуживаться начнет стихийно, а не централизованно и планомерно. Компетентность же фирм, которые под это дело будут созданы — вообще отдельная история. Пример Украины мы имеем перед глазами. КрАЗ не научил. Рабочие БелАЗа и МАЗа рискуют повторить судьбу украинцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Здравоохранение

«В Беларуси существует советская система здравоохранения с большим количеством больниц», — пишут реаниматоры. И снова уже понятно, что будет дальше. Но мы же не возводим напрасный поклеп, поэтому дадим высказаться реформаторам.

«Существующая в Беларуси постсоветская модель государственной системы охраны здоровья по финансовым возможностям, структуре, кадровому потенциалу, организационным принципам деятельности не соответствует современным требованиям». И это сущая правда, если под современными требованиями понимать интересы частного собственника, причем, как нам сказали в предыдущем разделе, преимущественно иностранного. Итак, важнейшими решениями указанной проблемы значатся «сокращение избыточного количества больничных коек» и «создание механизма «деньги следуют за пациентом»». И конечно же, предлагается содействовать созданию частных больниц, что логично следует после уничтожения государственной бесплатной системы здравоохранения. Сколько людей вследствие этой реформы, и особенно после вышеуказанных манипуляций с рабочими местами, лишатся доступа к медобслуживанию, надеюсь, братья белорусы никогда не узнают. Потому что мы на Украине узнали хорошо. Кстати, нет ли противоречия в разговорах о развитии рыночной экономики, с одной стороны, и поддержке госсредствами частных клиник — с другой?

Образование

В принципе после расчленения и продажи иностранцам крупной государственной промышленности, а также закрытия больниц слишком много образовательных учреждений уже не потребуется. Поэтому реаниматоры закономерно предлагают «дебюрократизировать и оптимизировать численность учреждений и сотрудников, работающих в сфере образования», т.е. закрыть школы и вузы и уволить преподавателей. Между прочим, интересно, работники данной сферы и студенты, которые участвуют в акциях оппозиции, читали эту программу? Дальше как в медицине — уничтоженное государственное должно быть частично заменено частным иностранным, чтобы друзья могли заработать денег. «Сформировать продуктивную конкурентную среду, способствующую развитию лучших образовательных моделей и практик» — это именно оно и не что иное. Ну а чтобы, не дай Бог, белорусское государство не могло оказывать влияние на то, что вкладывают детям в головы, предлагается создать «независимую (от Министерства образования) систему мониторинга и контроля качества образования». Если система независима от белорусского министерства, то от какого зависима?

Но почему-то мы до сих пор не слышали ничего про «армию, мову, виру». Может, все-таки не будет, как на Украине? Нет, вы представляете, будет. Ведь для «формирования высокообразованных и высококвалифицированных национальных элит, утверждающих и сохраняющих суверенитет Республики Беларусь», очень важно создать «эффективно работающую систему позитивной мотивации, способствующую выбору воспитанниками и родителями беларускоязычных образовательных программ по причине их большей привлекательности». Как конкретно будут «способствовать выбору», чуть дальше.

Антикоррупционная реформа

Давайте посмотрим, как реаниматоры собираются бороться с жуликами и ворами. Для этого предложены 3 пункта:

1. Создание эффективной инфраструктуры (спецпрокуратура, суды и другие институты) по противодействию коррупции (в том числе с приглашением международных экспертов и специалистов).

2. Ликвидация государственной монополии и зарегулированности в информационной сфере, главным образом печатных и электронных СМИ.

3. Сокращение функций госаппарата по вмешательству и регулированию экономической деятельности.

По сути жуликами и ворами объявлены все белорусские госчиновники, вывести их на чистую воду должны иностранные специалисты, а чтобы государство вдруг не решило сопротивляться, надо забрать у него СМИ и уменьшить возможность управления экономикой.

«Приватизация большинства средств массовой информации, в том числе электронных. Приватизация или ликвидация печатных СМИ, учредителями которых являются местные органы власти. Запрет для органов государственного управления создавать новые СМИ. Передача пакетов акций в государственных республиканских СМИ в управление Министерством по управлению государственным имуществом и приватизации». Жесткий вариант в Минске. Эксперты о протестах и будущем Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

В научной литературе такое состояние государства называется колонией, причем колонией, в которой стоят жесткие оккупационные контингенты. Как с этим сочетается «Живе Беларусь!» сложно сказать. Наверное, так же, как и «Слава Украине!».

Национальная безопасность

И самое важное — что колониальной администрации делать с советскими партизанами, т.е. теми, кто против реформ? А в ключе всего рассмотренного выше «национальная безопасность» звучит как безопасность националистов. Когда же читаешь сам текст, ощущение, что написан написан он местными Вятровичем, Билецким и Фарион.

«Основные угрозы для национальной безопасности вызваны ростом агрессивности внешней политики Кремля, участием Беларуси в пост-советских интеграционных проектах под эгидой России, доминированием российских медиа в информационном пространстве Беларуси и невысоким уровнем национального сознания беларусов».

Расшифруем? Агрессивная внешняя политика Кремля «для реализации своих ревизионистских, империалистских планов» — это экономический и энергетический шантаж, информационное давление, распространение фейковых новостей и дезинформации, токсичное воздействие на элиты и общество, фальсификация истории и целью манипуляции общественным сознанием, искусственное провоцирование и разжигание внутренних конфликтов.

«Российское руководство использует концепцию "русского мира" для усиления контроля Москвы в Беларуси. Основой для этого часто является русский язык и русская православная церковь, невысокий уровень национального сознания и доминирование русского языка». Членство же Белоруссии в ОДКБ «угрожает втягиванием в вооруженные конфликты в Средней Азии, а также по всему миру».

Армия, мова, вира — да-да, это оно.

Поэтому сделать необходимо следующее:

1. выход из "Союзного государства", Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;

2. запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансирует такие структуры;

3. введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной беларусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления беларусского языка;

4. мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;

5. осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией;

6. запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры;

7. запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;

8. включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

9. ретрансляция национальными телеканалами научно-популярных, развлекательных и новостных программ стран Европейского Союза, Великобритании, Канады, США, Австралии; Белорусская «форточка» для Украины. Как протесты в Минске могут отразиться на украинской экономике © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

10. выход из ОДКБ;

11. вывод с территории Беларуси российских военных объектов;

12. усиление патриотического воспитания в беларусской армии;

13. перевод воспитательной работы в армии на беларусский язык;

14. переход на стандарты НАТО;

15. подготовка военных кадров с направлением беларусских военных в соответствующие образовательные учреждения и центры стран НАТО;

16. исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском Союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах;

17. перевод на белорусский язык всей жизнедеятельности беларусской армии (служба, боевая работа, техническое обслуживание и т. д.);

18. присвоение беларусским военным частям и образовательным учреждениям имён беларусских национальных героев;

19. популяризация национальных героев с уклоном на 19-й и 20-й век;

20. возвращение беларусскому языку статуса единственного государственного;

21. проведение комплексной декоммунизации и десоветизации Беларуси;

22. беларусизация религиозной жизни всех христианских конфессий и других религий. Восстановление Беларусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Беларусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата;

23. беларусизация системы образования всех уровней и форм.

Нет слов. ОДКБ втягивает в войны по всему миру, поэтому надо вступить в НАТО, разорвать все возможные отношения с Россией, белорусицировать «армию, мову, виру», провести декоммунизацию, отдать экономику в руки иностранных ТНК и терроризировать с помощью местного аналога СБУ тех, кто не согласен со всем вышеперечисленным. Конечно, это Украина чистой воды. А еще знаете что? Чили 70-х гг. XX века — отданная иностранцам экономика и фашистский террор внутри страны под лозунги о национальном возрождении. Оппозиция, которая сегодня качает Лукашенко, — это коллективный Пиночет. Понимает ли это рядовой протестующий на улицах Минска? Вряд ли. Но надо бы понять. Иначе колония Дигнидад вместе с тайными тюрьмами СБУ, о которых уже много лет говорит Amnesty International, переедут в тихую Белоруссию, после чего «диктатор» Лукашенко покажется еще демократичнее «диктатора» Януковича. Только будет поздно.