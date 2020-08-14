Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах

В Белоруссии ночь с 13 на 14 августа прошла относительно мирно. Накал протестов спал, однако эксперты ожидают обострения к выходным. А участники украинского Майдана дали советы белорусам, проговорившись об убийствах в феврале 2014 года

Ночь с 13 на 14 августа в Белоруссии прошла спокойнее, чем предыдущие. Более того, из изоляторов начали отпускать задержанных во время акций протеста.

К одному из изоляторов в Минске приехал замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. Он пообещал, что всех задержанных отпустят до 6.00 утра. На жесткий вопрос о насилии по отношению к задержанным Барсуков ответил: «Издевательств никаких не было».

Между тем сами задержанные рассказывали журналистам об избиениях, угрозах изнасилованием и невыносимых условиях содержания под стражей. Сейчас видео со свидетельствами задержанных и фотографии со следами побоев на их телах активно распространяются по сети.

Это значит, что в ближайшие выходные белорусская власть может столкнуться с гораздо более массовыми и ожесточенными акциями протеста, чем было до того. Тем временем украинские «доброхоты» дают белорусам советы, проговариваясь о том, что же на самом деле произошло на Майдане. КрАЗ не научил. Рабочие БелАЗа и МАЗа рискуют повторить судьбу украинцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Убийство как способ защиты

В среду, 12 августа, когда Белоруссия отходила от ночных протестов, главред украинского издания Цензор.нет Юрий Бутусов внезапно вспомнил о событиях времен Майдана. На своей странице в Facebook он разместил фотографию обреза и рассказал, что это за оружие.

«На фото — оружие Майдана. Когда 18-20 февраля милиция в Киеве пыталась разогнать протестующих обстреливая их из гладкоствольных ружей усиленными патронами, которые наносили тяжелые травмы, некоторые наши граждане начали применять в ответ вот такого рода изделия. Это обрез обычного охотничьего ружья 12 калибра. Также как ружья милиции, выстрелы из такого гладкоствольного оружия не идентифицируются», — написал Бутусов.

По его словам, в ходе штурма Майдана 18-го февраля примерно в 22.30-23.00 благодаря массированному применению свето-шумовых гранат и обстрелу из ружей, спецназ милиции, внутренние войска и спецназ СБУ прорвали последнюю баррикаду у Дома профсоюзов, и штурмовавшие силовики были в ста метрах от сцены.

«Но выстрелы на поражение из темноты, которые маскировались применением различной пиротехники, нанесли огнестрельные ранения целой группе атакующих, и в панике спецназ и внутренние войска были вынуждены отступить. В плен был захвачен командир роты «Беркута», которого, перепугавшись, бросили подчиненные — такие самоуверенные перед штурмом», — рассказал Бутусов.

Он заявил, что майдановцы якобы «сохранили всем пленным «беркутам» жизни и здоровье».

«Только применение огнестрельного оружия позволило защитникам Майдана 18-20 февраля отразить милицейский террор», — завершил свой рассказ Бутусов.

Именно последнее предложение позволило многим предположить, что Бутусов провоцирует белорусов на применение оружия против милиции и ОМОНа.

Запись Бутусова появилась 18:11. Но спустя 25 минут он её отредактировал, приписав после слов «оружие Майдана» в скобках «так говорят» и слов «граждане начали» в скобках «по слухам». Также он добавил информацию о якобы убитых правоохранителями на баррикадах у Дома профсоюзов в тот день майдановцах и убитых правоохранителях. Также он разбавил текст упоминанием, что были важны и те из протестующих, кто не применял оружие.

Очевидно, первая запись Бутусова была настолько разоблачительной, что ему попеняли даже соратники по Майдану. Но было поздно. Такими же разоблачительными были и комментарии к записи.

«Ещё у нас были самодельные гранаты, начинённые гвоздями. У моего друга таких была целая сумка. Да и коктейли мы делали хорошие, особенно — с алюминиевой пудрой, которыми и подпалили БТР на известных кадрах. Под утро они закончились и мы никак не могли запалить водомёт, попадали, а он сразу потухал. Но его остановила пуля 7.62. Так и не знаю, выжил ли водитель, но отверстие в лобовом стекле осталось приличное», — рассказал, к примеру, пользователь Алексей Скиртач, который, судя по его профилю в Facebook, позже служил в украинской армии.

Еще один пользователь, который, судя по профилю, серьезно увлекается огнестрельным оружием, попросил Бутусова не выдавать хозяина обреза.

Были и те, кто рассказывал, как же тогда майдановцы добывали порох и боеприпасы.

Некоторые же, вроде украинского журналиста и военного эксперта Александра Аргата, и вовсе заявили, что по их мнению белорусские протестующие вполне могут применить оружие.

В общем, желая дать «дельный совет» белорусам, Бутусов нанёс серьезный удар по мифу о ненасильственном характере Майдана и оказал протестующим медвежью услугу.

Тем временем эксперты опасаются, что в Белоруссии протесты могут пойти по украинскому пути и ознаменоваться кровопролитием.

Потребность в сакральных жертвах

Одной из причин, по которой конкурентка президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская уехала в Литву, а не в Польшу, где находится центр по координации протестов (к примеру, именно из Польши действуют оппозиционные белорусские СМИ и блогеры вроде Степана Путило), называют ее шок от беседы в Комитете госбезопасности.

В понедельник, 10 августа, председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал, что сами оппозиционеры обратились в КГБ.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — рассказал Вакульчик. Киевский Майдан был куда жальче белорусских беспорядков – польский эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости «сакральной жертвы».

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — рассказал председатель КГБ.

С тех пор новой информации по этому делу не поступало. Однако эксперты отмечают, что вероятен вариант появления «сакральной жертвы» (или нескольких таких жертв).

«На самом деле все достаточно серьезно, и дело уже даже не в «китайском нюансе». Судя по истерике везде, где только можно, «коллективному Западу» до такой степени не нужен прецедент захлебнувшейся «цветной революции», что «коллективный Запад» готов идти вразнос, раскручивая в слона любую муху, — вплоть до женских трупов (красное на белом!) в воскресенье», — отметил у себя в блоге политолог, историк и писатель Лев Вершинин, комментируя происходящее в Белоруссии.

Тем временем поддерживающие протестующих Τelegram-каналы инициировали травлю несогласных с оппозицией журналистов. Ранее также появились каналы, где обнародованы личные данные милиционеров, бойцов ОМОНа и других силовиков. При этом упор делается не столько на самих бойцах, сколько на их родных и близких, травля которых также развернулась в сети. В общем, происходит всё то, что происходило на Украине. Лукашенко захотел «поиграть» в западную демократию и проиграл — Гожый © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

Еще одним разительным сходством является вовлеченность в протест в Белоруссии иностранных государств. И речь не только о Польше, с территории которой координируются протесты, но даже и об Украине.

«Рядом со мной было человек 30-40, в основном молодых парней — мы летели вместе. Они уже вышли с допроса, а я еще ждала. Мне показалось, что это какие-то провокаторы.

Во-первых, внешний вид — все были плотно забиты татуировками. Во-вторых, видно было, что они все между собой знакомы. Хотя разбились на небольшие группки и старались не общаться между собой. У них был координатор, который постоянно говорил: «Не палимся, ведем себя спокойно, мы туристы, мы приехали отдохнуть, бухнуть».

Не могу утверждать, что это были какие-то диверсанты, но они точно не туристы, не красоты Минска приехали изучать», — описала журналистка «Страны» Юлия Корзун свой полёт в Минск накануне выборов президента.

Ту группу белорусские пограничники в страну не допустили. Но кто знает, скольким подобным лицам удалось попасть в Белоруссию. Видео некоторых задержанных белорусскими милиционерами украинцев уже попало в сеть.

Приближаются выходные, когда перед народом Белоруссии встанет судьбоносный выбор: мирная эволюция или кровавый государственный переворот? Как показывает история, последний наверняка ничем хорошим для Белоруссии не закончится. Поэтому можно лишь пожелать белорусам не слушать украинских «советчиков». Достаточно посмотреть на Украину, чтобы понять, какой большой кровью и обнищанием чреват госпереворот.

Ну а журналиста Бутусова можно лишь поблагодарить: пусть и невольно он внёс свой вклад в установление правды о Майдане.