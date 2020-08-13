«Они на передовой». Футбольные ультрас играют большую роль в белорусских протестах

«Я могу сказать точно, что в Минске эти ребята участвуют, в Бресте тоже участвуют. Можно сказать, что они на передовой, — говорит источник Украина.ру среди протестующих, ранее давший нашему изданию подробное интервью о происходящем на улице. — Они организованы, они умеют себя вести в стрессовых ситуациях, они не боятся вступать в физическое противостояние с милицией. Хотя, по моим впечатлениям, за два дня они никого не провоцировали. Но давать отпор они могут, и мы видим, что это происходит».
Никаких заявлений или хотя бы даже упоминаний со стороны ультрас об их участии в протестах, конечно, нет. Нет даже на сугубо фанатских (не клубных) интернет-ресурсах, таких как страницы болельщиков «Динамо» (Минск) Made in Minsk в Instagram (4,0 тыс. подписчиков), паблик «Фанаты Динамо Минск | Zroblieny ŭ Miensku» в «ВКонтакте» (13,1 тыс. подписчиков), паблик «Ультрас Беларусi | Belultras.by» в «ВКонтакте» (25,5 тыс. подписчиков). Все понимают, что не только участие в протесте, но и сочувственная публикация об этом грозит уголовным преследованием.
Однако на тех же ресурсах фанатов «Динамо» (Минск) утром 12 августа было опубликовано объявление: «Бело-синие! Собираем инфу о наших соратниках, которые пострадали в течение последних дней». Иначе говоря, участие футбольных болельщиков в протестах ни у кого не вызывает сомнений.
Стоит пояснить, что представляет собой организованное движение футбольных болельщиков в Белоруссии — именно организованное, а не те, кто болеет перед телевизором или иногда заходит на стадион с семьей. Те, кого на международном сленге называют «ультрас» (итал. ultras) или «торсида» (порт. torcida), хотя правильнее было бы в последнем случае говорить «торсидос», но так уж повелось.
Строго говоря, международная фанатская субкультура с 1980-х годов различает организованно поддерживающих клуб на стадионе «ультрас» и отстаивающих честь клуба в уличных драках «хулиганов» (англ. hooligans), сокращенно «хулсов» (англ. hools).
Это было верно и для Белоруссии, но за 2010-е годы жесткие репрессии спецслужб свели фанатский хулиганизм в ноль.
«По фанатам много лет ездила катком репрессивная машина, поэтому этого практически нет», — говорит источник Украины.ру.
К тому же в 2014 году был расформирован ФК «Партизан» (Минск), в 2002 — 2010 годах существовавший под более известным названием «МТЗ-РИПО». За этот клуб болели пусть не особо многочисленные, но хорошо организованные и отлично умевшие драться ребята радикально левых взглядов, служившие для фанатов прочих клубов (сплошь правых) едва ли не главным раздражителем.
Во второй половине нулевых автор этих строк сам активно интересовался фанатской субкультурой и регулярно читал фанатские гостевые (они же гесты, от англ. guest) в интернете, бывшие тогда главными онлайн-площадками для общения болельщиков. Определенная картина сложилась уже тогда, но она нуждается сейчас в определенной корректировке.
«Численно — до 10 тысяч человек по стране», — оценивают знающие люди общее количество людей, входящих в организованное фанатское движение Белоруссии.
По российским меркам это немного (к примеру, только «общак», то есть суммарная численность всех фанатских «фирм» одного только московского «Спартака» в нулевые оценивалась цифрой около 1000 человек), но так и Белоруссия гораздо меньше России.
На первом месте во всех отношениях — известность, число болельщиков — и тогда, и ныне стоит ФК «Динамо» (Минск). Конечно, в столице есть и другие футбольные клубы — например, ФК «Минск», — но их реноме и поддержка даже близко не подходит к «Динамо».
Сейчас его положение похоже на «Динамо» в Киеве или «Зенит» в Петербурге, с той лишь поправкой, что в других городах страны нет и близко сопоставимых клубов.
Если брать организованное фанатское движение, то после «Динамо» (Минск) идет тройка клубов — БАТЭ (Борисов), «Днепр» (Могилев) и «Динамо» (Брест).
«У них наиболее многочисленные фанатские группировки», — поясняет источник.
Кто-то удивится, что в тройку сильнейших входит клуб из Борисова, притом что этот город — лишь районный центр с населением 140 тыс. человек. Но напрасно.
Во-первых, БАТЭ — очень титулованный клуб (15-кратный победитель чемпионата Белоруссии по футболу, 4-кратный обладатель Кубка и 7-кратный обладатель Суперкубка Белоруссии, 5 раз выходил в Лигу чемпионов и 3 раза в Лигу Европы). В родном городе поддержка клуба — дело чести, а победа клуба — победа для всех горожан.
Во-вторых, и в России одной из самых сильных в бойцовских качествах фанатских «фирм» считается Orel Butchers, хотя по населению и богатству Орел уступает даже многим областным центрам.
Все прочие клубы — будь то «Неман» из Гродно или «Торпедо-БЕЛаз» из Жодино (Минская область) — идут за упомянутыми выше.
Немалые вес и уважение в фанатской среде страны-соседки, как в свое время в России, есть у минского «Торпедо» (с 1998 по 2008 год имевшего приставки «Торпедо-МАЗ» и «Торпедо-СКА»), который среди правых ультрас котировался в свое время чуть ли не наряду с минским «Динамо».
Однако, опять же, как и в нашей стране, клуб с богатой историей и мощным фанатским движением закрылся из-за финансовых причин — сначала его «сбросил с баланса» завод МАЗ, а затем и купивший клуб бизнесмен из России.
Политикой белорусские ультрас начали интересоваться лишь с недавнего момента. Точнее, до этого они имели определенные идеологические симпатии, на основе которых могли поддерживать политические силы схожей ориентации.
«В начале 2000-х фанатское движение было фронтом поддержки белорусского отделения РНЕ*», — говорит источник в протестном движении Белоруссии.
Это, конечно, некоторое преувеличение — точнее, поддержка со стороны фанатов была, но все-таки более в плане идеологической близости, нежели в плане практических действий.
29 декабря 2014 года в популярном блоге «История белорусского футбола» на сайте by.tribuna.com была опубликована большая подборка воспоминаний о том, «каким был фанатизм в 90-х».
«Местом тусовок динамовских фанатов были «труба» (подземный переход возле магазина «Центральный». — Tribuna.com) и Паниковка (Александровский сквер — Tribuna.com), — вспоминает один из ультрас, участвовавший в фанатском движении «Динамо» (Минск) с 1995 года. — Рядышком собирались скины. Мы тесно общались. Кто-то из наших даже в каких-то блоках (видимо, речь про скинхедские «бригады». — Авт.) состоял. По большому счету, по духу они нам были ближе всего, так как в то время мы ориентировались на Москву. А там уже вовсю диктовалось, что фанаты должны быть правыми. И скины присоединились просто. Но на секторе были и ребята из White Power (скинхеды. — Авт.), и РНЕшники, и нацболы*, и даже анархисты (не путать с нынешними) (в 1990-е годы анархисты, слушавшие Егора Летова, представляли собой среду поддержки НБП*. — Авт.). И мы мирно сосуществовали. Не было никакой политики. Мы дрались друг за друга. WP-шник и нацбол* могли стоять спиной к спине».
В политику ультрас пошли уже в нулевые годы. Например, 4 ноября 2007 года громко заявила о себе массовой дракой с анархистами на оппозиционном «Социальном марше» в Минске организация «Белая Воля», укомплектованная в том числе из ультрас «Динамо» (Минск) и «Минска». Эта организация, насчитывавшая порядка 50 человек, апеллировала к идеологии White Power, к борьбе с миграцией и противостоянию с либеральной оппозицией.
С другой стороны, интересовались болельщики и организациями противоположного политического спектра, но главное — ориентированными на силовую составляющую. Мне довелось пообщаться в том числе с одним из бывших полевых командиров молодежного движения «Зубр», действовавшего в 2001-2006 годах, и он упомянул среди прочего, что в то время «в моей группе было несколько ребят из торпедовских фанатов, они не стеснялись участвовать в различных политических движах и принципиально придерживались патриотических взглядов — флаг с «Погоней» и так далее».
В целом же, по его словам, «фанаты «Торпедо» (Минск) всегда отличались от всех остальных фанатов принципиально патриотическими взглядами, то есть «Погоня» и бело-красно-белый флаг, в какой-то момент они были едва ли не единственными».
Действительно, в апреле 2012 года один из представителей фанатского движения «Торпедо» упомянул в интервью сайту goals.by: «Мы всегда были ближе к оппозиции и выступали за белорусский язык. Все это началось где-то в 2002-м году… Мы всегда были против «имперки». Вывешивать этот флаг никогда не разрешалось… Человек 50 решили поддерживать только созданный «Минск». В результате, получали они от нас тумаков постоянно… за то, что на нашем стадионе «Торпедо» позволяли себе вывешивать имперские флаги».
Окончательный перелом наступил в первой половине 2010-х годов. По фанатским пабликам несложно заметить, что в 2014-2015 годах полностью исчезают многочисленные до этого рисунки и атрибутика с «кельтскими флагами» и подобной международной неонацистской символикой.
С одной стороны, это можно объяснить давлением силовиков, разгромивших правые околофутбольные группировки, но с другой — сменой поколений. Условно говоря, «поколение 90-х» с «имперками», «кельтскими крестами» и «Слава России!» ушло в семейную жизнь, а на смену ему пришло новое, молодое — с «Жыве Беларусь!» и бело-красно-белым флагом с «Погоней».
«Пятнадцать лет назад с «имперкой» можно было прийти на стадион «Динамо» или другого клуба, и ничего не было бы, а сейчас за это разорвут на части прямо там же, — говорят источники Украины.ру. — У нас произошел идеологический перелом в фанатском движении. Оно стало патриотическим и, безусловно, оппозиционно настроенным к власти».
Действительно, по наблюдениям автора этих строк (основанных на публикациях фотографий в фанатских пабликах), последний раз «имперские флаги» белорусские болельщики вывешивали на стадионах в 2013 году, да и то лишь у некоторых провинциальных клубов (вывешивавшиеся кое-где позже российскими фанатами на выезде — не в счет).
Жесткие репрессии силовиков вызвали среди футбольных фанатов рост оппозиционных настроений. К тому же на фоне разгрома почти всех молодежных оппозиционных организаций какая-либо молодежная активность стала возможной только в фанатском движении, которое власти терпели, не желая оставлять свои стадионы без болельщиков.
Эти настроения долгое время зрели и в полную силу проявились сейчас.
* Организации запрещены Верховным судом РФ.