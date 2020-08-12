Выборы президента Белоруссии и последовавшие за ними массовые уличные беспорядки остаются в центре внимания европейской прессы

Белорусская оппозиция ведёт себя дерзко, констатирует германская газета Handelsblatt. Чтобы не признать победу на выборах правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко, за которого по данным ЦИК проголосовали 80% избирателей, и противостоять режиму, нужно иметь немало смелости. Впрочем, все это никак не поможет в борьбе против Лукашенко, считает издание. И приводит три причины.

Во-первых, у населения Белоруссии нет этого «протестного гена», который есть у жителей соседней Украины.

Во-вторых, уход авторитарного правителя будет возможен только в случае, если внутри всемогущих спецслужб возникнет раскол. А пока Лукашенко в состоянии по-царски вознаграждать свое окружение, не отбирая прибыльные «подработки», ни о какой смене режима, надежду на которую выражают западные СМИ, не может быть и речи, пишет Handelsblatt.

Смена режима будет возможна, если Лукашенко «бросят» зарубежные страны, в первую очередь его главный экономический партнер — Россия, рассуждают авторы статьи. «Я осуждаю жесткое подавление». Страны ЕС высказались о протестах в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

В целом теперь все зависит от способности оппозиции к затяжной борьбе и от того, выйдут ли люди в массовом порядке на улицу, как это произошло на Украине. А также от того, сможет ли Запад подкрепить свои слова делами.

Вероятность этого мала, считает Handesblatt. ЕС попросту слишком боится дальнейшей конфронтации с «большим соседом» Россией, если решит усилить давление на маленькую Белоруссию.

Белоруссия не привыкла к жестоким столкновениям полиции с разгневанными протестующими. Такого не помнят уже многие поколения, пишет хорватское издание Advance. До недавнего времени Белоруссия была, пожалуй, единственной страной Европы, в которой нечто подобное было немыслимо. Дмитрий Болкунец: В России существует миф — не будет Лукашенко, Белоруссия развалится, это неправда © РИА Новости, Владимир Трефилов

Белоруссия пережила минимум потрясений, и остальной мир смотрел на нее скорее как на диковинку, осколок бывшего Советского Союза, где мало что изменилось. Там все еще правит авторитарная власть, безопасностью занимается КГБ (это название сохранилось), а демократия — пустое слово, считает издание. Такую Белоруссию считали своеобразным «квазипродолжением» России, территорией, где Кремль пользуется большим влиянием.

Напряженность, возникшая между Минском и Москвой, стала предвестником, что в Белоруссии воцарится нестабильность и что этот сценарий неминуем, отмечает Advance. При этом роль Александра Лукашенко во всей этой истории несколько загадочна: он либо точно знает, что делает, либо блефует, надеясь на наилучший из возможных исход, предполагает автор.

С экономической точки зрения дела Белоруссии не так уж плохи, указывает Advance. Страна сохранила развитую промышленность и сельское хозяйство со времен СССР; образование на высоком уровне. По некоторым показателям уровня жизни она — среди лидеров на бывшей советской территории. Почём протесты? В Белоруссии для пострадавших участников беспорядков собрали миллион долларов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сильное государство, сильная социальная политика, несмотря на значительную изолированность от остального мира, — все это способствовало тому, что народ в целом был доволен ситуацией, особенно когда видел последствия «шоковой терапии» в соседней России.

Вся эта экономическая стабильность при минимальном внешнем долге царила во многом благодаря России. Белорусские заводы работали на дешевых российских энергоносителях, и Россия также служила главным рынком для экспорта белорусской продукции (почти половина товаров продавалась в РФ).

По данным ООН, Белоруссия — страна с «очень высоким уровнем развития», очень эффективной системой здравоохранения (например, уровень смертности среди новорожденных в Белоруссии составляет 2,9%, в России — 6,6%, а в Великобритании — 3,7%). На десять тысяч граждан приходится 40,7 медицинских работников, а это больше, чем в Финляндии (32).

Политолог: Лукашенко для России – тот еще подарок © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Но Россия, во многом из-за западных санкций и пандемии коронавируса, отказала соседке в привилегиях в области энергетики, пишет Advance. А Лукашенко стал заигрывать с Западом, но, по-видимому, зашел слишком далеко.

"Есть много примеров того, как автократические лидеры теряют всё после того, как поверили в блеф примирения с Западом; достаточно вспомнить Муаммара Каддафи", — делает вывод хорватское издание.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru