Единый кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская в видеообращении, опубликованном после отъезда в Литву, призналась, что она - слабая женщина, которая не смогла вынести всех тягот избирательной кампании. Её команда, оставшаяся в Белоруссии, теперь вынуждена работать сама, но не всё так просто

Утром 11 августа стало известно об отъезде из страны Светланы Тихановской, занявшей на президентских выборах второе место. Тихановская объяснила, почему считает, что выиграла выборы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», — написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичус.

В эту страну женщина направилась не просто так — накануне выборов она отправила туда детей, опасаясь за их безопасность после полученных угроз. К тому же ей выдана годовая национальная виза Литвы.

Добровольно-принудительный отъезд

После прибытия в Литву Тихановская всё объяснила в видеообращении: «Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (супруг — ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять. Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие — возненавидят. Но, вы знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я».

Как уточнил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, кандидат в президенты беспрепятственно выехала из страны сегодня в 3:30 через пункт пропуска «Котловка», предъявив документы, в том числе медицинскую страховку и страховку на транспортное средство, никаких действий к ней не совершалось.

Однако на самом деле спешный отъезд Тихановской мог быть не столь добровольным. За несколько часов до этого женщина пошла в ЦИК Белоруссии, чтобы подать жалобу на результаты голосования, и перестала выходить на связь. Глава МИД Литвы сообщил, что её удерживали в здании целых 7 часов, а пресс-секретарь политика Анна Красулина говорила о 3 часах, после чего проинформировала своего адвоката Максима Знака, что приняла решение, ничего не уточнив, и ушла из ЦИК одна. О том, что Тихановская находится в Литве, соратники узнали из сообщения Линкявичуса, рассказала Красулина. Если всё действительно так и было, то разговор в здании был явно не о погоде и природе — Тихановскую могли запугать, угрожая детям, и как любая мать она согласилась на всё, что ей сказали. Ведь накануне в ходе брифинга она говорила, что страну покидать не собирается. Позже пресс-секретарь политика рассказала, что о её нахождении в Литве штаб узнал из заявления Линкявичуса.

«Тихановская превратилась в символ протеста против Лукашенко. Белоруссия получила гражданскую войну. Белорусы испытали такую ярость и ненависть, которых я никогда прежде не видел. Держать её в стране власти не могли, поэтому её выдворили, чтобы никакого символа не осталось», — сказал в комментарии РИА Новости политолог Андрей Суздальцев, специализирующийся на постсоветском пространстве. Тихановская объяснила, почему не присоединяется к протестующим © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам доверенного лица кандидата в президенты Ольги Ковальковой, у Тихановской не было другого выхода, кроме как уехать из Белоруссии, и власти вывезли её за рубеж.

«Лукашенко после голосования сажал в тюрьму и давал от 3 до 5 лет лишения свободы своим конкурентам. Это традиция такая политическая. Люди, когда выдвигали свои кандидатуры, знали, что их посадят. С Тихановской ситуация была сложная, поскольку, по законам жанра, её надо было сажать. Однако так получилось, что Лукашенко потерял весь электорат. С другой стороны, никуда не делась уличная война. Поэтому он принял решение «организовать» её выезд», — заявил Суздальцев.

Однако власти страны, естественно, преподносят историю совсем иначе. Вечером 10 августа председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик объявил о предотвращении покушения на Тихановскую. По его словам, ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна сакральная жертва. По его словам, представители так называемого объединённого штаба сообщили спецслужбам, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской, после чего глава КГБ принял в соответствии с поручением главы государства решение выделить 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединённого штаба. Накануне Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция на фоне беспорядков обратилась к властям за защитой, и защиту им предоставили. Однако пресс-секретарь Тихановской опровергла эту информацию.

Тихановская — Гуайдо 2.0?

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные, а не официальные результаты президентских выборов, хотя сразу отметил, что окончательная картина не изменится. Иными словами, победа Лукашенко — дело решённое. США и европейские страны незамедлительно заявили, что голосование было непрозрачным, недемократическим, и поэтому следует выполнить требование избирателей, требующих пересчёта бюллетеней. Таким образом, возникает возможность, что значительная часть мирового сообщества, прежде всего Запад, признает победителем Тихановскую, которая по подсчётам оппозиционных наблюдателей набрала около 70%, а Лукашенко в их глазах станет нелегитимным правителем. Как сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, это станет самым нежелательным сценарием для Лукашенко, и в таком случае Запад может разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Лукашенко о международном признании выборов: «Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Светлана Тихановская в этой истории могла бы стать президентом Белоруссии в изгнании, признанным мировым сообществом, хотя в самой стране на законных основаниях работал бы Лукашенко, которого ЦИК объявил законно избранным главой государства. Наглядным примером такого двоевластия стала Венесуэла, где лидер оппозиции, занимавший пост председателя парламента страны, Хуан Гуайдо 23 января 2019 года провозгласил себя временным президентом страны, и его признали США, большинство стран Евросоюза, Организация американских государств, страны Группы Лимы (кроме Мексики), но остальное мировое сообщество, включая Россию и Китай, легитимным правителем считают Николаса Мадуро.

Насколько вероятно повторение такого сценария в Белоруссии, оценил Богдан Безпалько: «В Венесуэле ситуация всё же отличается: там большинство населения поддерживало и Чавеса, и Мадуро. Да, они использовали ряд манипуляций и популистских мер, но в любом случае большинство их поддерживало. А Гуайдо — это ставленник небольшой группы богатых людей, которые теряли свои капиталы из-за того, что Венесуэла разорвала отношения с США и страна подверглась санкциям. В Белоруссии этого нет. В Белоруссии значительная часть населения за интеграцию с Россией, но Лукашенко её торпедировал. Какая-то часть выступает за интеграцию с Евросоюзом, но Лукашенко тоже её не осуществляет либо осуществляет не в том виде, в каком ей бы этого хотелось. Поэтому я думаю, что сейчас говорить о схожести ситуации всё-таки не стоит».

Да и Тихановская — личность не столько харизматичная и решительная, как Гуайдо. В своём видеообращении эта «слабая женщина» призвала своих сторонников оставаться дома и отказаться от насилия. Тихановская с руководителем своего избирательного штаба Марией Мороз уехала, но их соратники остаются в Белоруссии, и теперь вся работа «на земле» легла на их плечи, и здесь может возникнуть большая проблема.

«Штаб Светланы Тихановской не наладил связи со старой белорусской оппозицией, у которой был некий опыт переговоров с властями, и у них самих, вероятнее всего, нет ни стратегии, ни технологии анонсированной долгосрочной борьбы. Даже для координации протестов с учётом ответных действий властей нужны серьёзные навыки, которыми, похоже, в штабе никто не обладает», — сказал в комментарии изданию «Коммерсантъ» Александр Федута, который в 1994 году работал в предвыборном штабе Александра Лукашенко, а в 2010 году — в штабе оппозиционного кандидата Владимира Некляева.

Это подтвердил и белорусский политический аналитик Артём Шрайбман, по словам которого, те политтехнологи, кто мог бы укрепить позиции оппозиционного штаба, уже сидят, а нынешние протесты организуют и направляют вовсе не люди Тихановской, а молодые блогеры, которые искренне хотят свергнуть власть, разжечь костер революции.