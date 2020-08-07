Эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, рассказали, зачем президент Белоруссии Александр Лукашенко затеял опасную игру с Москвой и Киевом, а также оценили вероятность смены Минска на другую переговорную площадку для Контактной группы по Донбассу

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность экстрадиции на Украину 33 россиян, задержанных в ночь на 29 июля по подозрению в подготовке теракта. Кроме того, белорусский лидер выразил готовность ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок российско-украинской границы при согласии сторон, однако Зеленский это предложение отверг. «Аж ноют, пищат, кричат»: Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Комментируя беседу глав государств, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил РИА Новости: «Всё идёт к тому, что Минск не только потеряет статус переговорной площадки, но и возможность влиять на переговорной процесс по Донбассу». По его словам, Минск вычёркивает себя из союзнических отношений с Россией, но как партнёр по урегулированию на Донбассе он вне этого союза никому не нужен.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев уточнил, что, нужно ли менять площадку для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе, станет ясно после визита российских парламентариев в Белоруссию, куда они собираются ехать в качестве наблюдателей на президентские выборы.

Есть ли альтернатива Минску как переговорной площадке по Донбассу

«Площадок много, Контактная группа может заседать как на территории Европы, в Брюсселе, так и на постсоветском пространстве. Дело в том, что Минск, когда предлагался как площадка для переговоров, позиционировал себя как нейтральная сторона. Сейчас её трудно назвать нейтральной, и в силу объективных причин минская площадка теряет привлекательность, во всяком случае для сторон, которые представляют ДНР и ЛНР. С того момента, как Лукашенко занял антироссийскую позицию, он потерял объективность, и, соответственно, привлекательность минской площадки обнулилась», — заявил в комментарии изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе Контактной группы Ольга Айвазовская отмечала, что место проведения консультаций должно соответствовать трём базовым критериям: политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство, а также гарантии физической и политико-информационной безопасности.

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник расценил заявление Олега Морозова как неофициальные предупреждения Минску: в случае неправильного развития событий с захваченными россиянами Москва больше не будет рассматривать Белоруссию не только как дружеское, союзническое или партнёрское государство, но и как партнёра и посредника в решении многих вопросов. В этой ситуации, по словам политолога, такой шанс получат другие страны, занимающие более нейтральную позицию, например, Австрия или Казахстан, который давно претендует на эту роль. Изначально в качестве переговорной площадки рассматривалось два варианта — Белоруссия и Казахстан. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично приглашал политиков приехать в его страну для проведения консультаций по деэскалации конфликта в Донбассе. Челночная дипломатия: Назарбаев как посредник между Путиным и Порошенко © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«(С технической точки зрения, для отказа от Минска как от переговорной площадки. — Ред.) потребуется согласие всех участников переговоров. Но Россия может отказаться принимать участие во всех переговорных форматах на территории Белоруссии, обосновывая свою позицию тем, что если сейчас участники вооружённого конфликта на Донбассе будут выданы Украине, то какие гарантии безопасности на территории республики будут для представителей ДНР/ЛНР. Не будут ли они так же выданы Киеву? Если Россия и российские представители откажутся приезжать на территорию Белоруссии, то сами по себе эти переговорные форматы прекратят своё существование. Либо Россия просто может дать указания представителям ДНР/ЛНР игнорировать этот переговорный формат де-факто», — пояснил Бортник в интервью изданию Украина.ру.

А вот руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко не считает, что в сложившейся ситуации нынешняя переговорная площадка утратит свою актуальность, поскольку урегулирование по Донбассу ведётся на основе Минских договорённостей, и обсуждают в белорусской столице не российско-белорусские отношения, а отношения между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. Кроме того, как отметил эксперт, минский формат — это не место проведения переговоров, а очерёдность выполнения тех или иных обязательств сторонами конфликта. В Минске обсуждается только, каким образом тактически прийти к решению тех вопросов, которые обозначены в минском формате.

«Поэтому говорить о том, что минский формат себя исчерпал только из-за того, что Лукашенко поговорил с Зеленским, Лукашенко занял враждебную по отношению к России позицию, будет преувеличением», — сказал Бондаренко в интервью изданию Украина.ру.

Украинская карта Лукашенко

Сенатор Олег Морозов убеждён, что Белоруссия теряет лицо и политическое будущее, и страну ждут тяжёлые времена, если, конечно, президент Александр Лукашенко не одумается и не вернётся к нормальной риторике в отношении России и не перестанет разыгрывать украинскую карту против России. Антироссийская карта Лукашенко не сыграла. Эксперты о выборах в Белоруссии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Личные выгоды есть, безусловно. Он пытается создать напряжённую атмосферу накануне президентских выборов для того, чтобы оправдать результат, который получит в воскресенье (9 августа в день голосования. — Ред.). Стратегически здесь выгоды никакой нет, одни проигрыши и потерю стратегического влияния я вижу. Он наделал столько ошибок, начиная с антироссийской позиции и заканчивая арестом 33 россиян, что послевкусие перебьёт все те выгоды, которые Лукашенко надеялся получить», — заявил Мухин.

По словам эксперта, дальнейшее развитие двусторонних отношений сейчас прогнозировать сложно, но не стоит забывать, что Россия и Белоруссия с 1999 года образуют союзное государство, поэтому они партнёры априори и представляют единый организм.

«Попытки сейчас резать по живому — это большая ошибка, кто бы это ни делал: американцы, которые сейчас очень сильно впряглись за Лукашенко, их интерес вполне понятен, британцы, которые с помощью медиавоздействия пытаются мутить воду в Белоруссии, Украина, которая, к сожалению, ведёт себя ну совсем не как суверен по отношению к Белоруссии и России. Я бы всё же обратил внимание на формат союзного государства, о чём все сейчас забыли. В конце концов, не в Лукашенко же дело», — сказал Мухин. Корнилов объяснил, зачем Лукашенко повторяет ошибки Януковича — видео

По мнению Бондаренко, если Лукашенко одержит победу на президентских выборах 9 августа, то после его инаугурации историю с задержанием россиян все забудут, а все разговоры, что их куда-то экстрадируют, останутся разговорами. Что касается признания результатов выборов Россией, Мухин напомнил, что Россия приняла к сведению победу Зеленского на выборах на Украине, но до сих пор не признала её.

Накануне Лукашенко упоминал Украину в том контексте, что против Белоруссии ведётся гибридная война, а управлять ей могут и с Украины. Однако Бондаренко заявляет, что белорусский лидер преувеличил роль Украины, поскольку у неё слишком мало возможностей, чтобы быть субъектным игроком в том числе и на территории Белоруссии, и говорить о том, что Украина может экспортировать революцию, было бы преувеличением. Как и Руслан Бортник, он убеждён, что белорусские власти сделали выводы из украинского майдана и не допустят повторения этого сценария у себя.