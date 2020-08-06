Украинский политолог Кость Бондаренко надеется, что президент Александр Лукашенко изучил все механизмы, которые привели к цветной революции в Киеве, и майдана в Белоруссии не будет

- Константин Петрович, российский сенатор Олег Морозов заявил, что Минск теряет статус переговорной площадки по Донбассу, после того как Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили возможную экстрадицию задержанных под Минском россиян в Киев. Может минский формат прекратить свое существование на фоне обострения российско-белорусских отношений?

— Не думаю, что в данной ситуации он утратит свою актуальность, поскольку есть минские договоренности. Несмотря ни на что, в Минске проходит обсуждение не отношений между Москвой и Киевом, а отношений межу Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. Поэтому в данной ситуации Минск скорее всего останется переговорной площадкой.

Второй момент, обсуждение вопроса об экстрадиции не значит решение вопроса об экстрадиции.

Третий момент, минский формат — это не место проведения переговоров, а очередность выполнения тех или иных обязательств сторонами конфликта. В Минске обсуждается только, каким образом тактически прийти к решению тех вопросов, которые обозначены в минском формате.

Поэтому говорить о том, что минский формат себя исчерпал только из-за того, что Лукашенко поговорил с Зеленским, Лукашенко занял враждебную по отношению к России позицию, будет преувеличением.

- Чем закончится история с «российской ЧВК» и кто пытается разыграть эту карту?

— Если в воскресенье, 9 августа, все пройдет тихо-мирно с избранием Лукашенко на очередной президентский срок, пройдет инаугурация, об истории с ЧВК забудут. Все разговоры, что их куда-то экстрадируют, кому-то передадут, останутся разговорами.

Перед грозой. К чему Белоруссию приведут выборы президента © REUTERS, Vasily Fedosenko

- На что рассчитывают лидеры белорусской оппозиции, которые пытаются вывести людей на массовые протесты?

— Лидеры белорусской оппозиции рассчитывают на то же, что и любая оппозиция, на то, что им дадут денег. Либо с Запада, либо с Востока.

- Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война, управлять которой могут в том числе и с Украины. «Может, из Украины нас кто-то поджимает», — сказал он. Имеют ли подозрения белорусского лидера основания?

— Видите ли, у Украины слишком мало возможностей, чтобы быть субъектным игроком в том числе и на территории Белоруссии. В 2014-2015 годах многие говорили об экспорте украинской революции, но сейчас, когда сама революция показала самые уродливые стороны, говорить о том, что Украина может экспортировать революцию, было бы преувеличением.

В данной ситуации Александр Григорьевич преувеличил роль Украины. Вполне возможно, что посольство Соединенных Штатов на территории Украины пытается контактировать, коммуницировать с некоторыми представителями белорусской оппозиции, поскольку реально пока посла США в Белоруссии еще нет, хотя ее уже номинировали.

Пока что для целого региона центральной площадкой для коммуникации между Вашингтоном и Восточной Европой является посольство Соединенных Штатов в Киеве, но это не значит, что это Украина влияет на процессы в Белоруссии.

- Лукашенко также пообещал, что "никому не позволит разбрасывать головешки по всему Минску", имея в виду возможный майдан. А насколько реален украинский сценарий для Белоруссии?

- Я очень надеюсь, что Лукашенко изучил все нюансы, все механизмы, которые привели к созданию украинского Майдана, и все-таки майдан в Белоруссии не состоится. Я противник майданов и революций и считаю, что на самом деле белорусы должны еще раз хорошенько посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки.