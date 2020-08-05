Во вторник, 4 августа, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах американской компании украинского олигарха Игоря Коломойского. США не забыли о том, кого критиковали их чиновники

В офисах компании Optima Management Group в Майами и Кливленде прошли обыски в рамках дела, открытого год назад федеральной прокуратурой Огайо, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эти компании связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. Как сообщил американский телеканал, в ходе обыска агенты ФБР конфисковали компьютеры. При этом никого из сотрудников компаний не задерживали. Официальных данных об обысках нет — ордер на обыск пока не обнародовали.

О расследовании в отношении компании украинского олигарха стало известно год назад. Тогда же ряд американских чиновников резко раскритиковали Коломойского. Теперь же в компании олигарха пришли с обысками.

Нечистая недвижимость

Штаб-квартира риелторской компании Optima Management находится в Кливленде. Как сообщило агентство Bloomberg, она была частью международной схемы по выводу денег для покупки американской недвижимости.

Американские СМИ опубликовали фотографии и видео, на которых видно, как из здания компании агенты ФБР выносят некие коробки.

This is BIG.



The FBI just raided the Cleveland office building connected to Ukrainian oligarch, Igor Kolomoisky, who is a principal of the Privat Grouphttps://t.co/2HgTcWjqIL pic.twitter.com/jqSImv38l5 — TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) August 4, 2020

​О том, что в отношении Коломойского ФБР ведет расследование по возможным финансовым преступлениям, среди которых было отмывание денег, в частности, сообщало издание The Daily Beast еще в апреле 2019 года. В комментарии этому изданию адвокат Майкл Салливан сообщил, что Коломойский отрицает правонарушения.

«Он — бизнесмен. Правительство захватило его банк, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной», — заявил Салливан.

Позже — в мае 2020 года — издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием, сообщило, что Большое жюри США изучает финансы Коломойского в рамках дела по отслеживанию денег из «ПриватБанка», поступавших через ряд офшорных компаний в США. Речь, по сообщению СМИ, шла о «сотнях миллионов долларов».

При этом издание упоминало и о том, что среди покупок, осуществленных связанными с Коломойским компаниями, были роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание. Кроме того, по сообщениям СМИ, Коломойский и его бизнес-партнеры одно время были большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, обладая территорией около 3 млн кв. футов. Кроме того, им в том же штате Огайо принадлежит и сталелитейный комбинат Warren.

Как сообщил источник ΒuzzFeed, федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, связанных с Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым, для покупки объектов недвижимости, среди которых были и четыре небоскреба в центре Кливленда. При этом операции отслеживались в период с 2008 года.

Сам Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании Большого жюри, из Минюста США с ним не связывались, а сам он никаких американских законов не нарушал.

В свою очередь Боголюбов заявил, что никогда незаконно не брал денег в «ПриватБанке», а американская недвижимость была куплена из законных средств.

Примечательно, что американские федеральные агенты не раз приезжали на Украину в рамках этого расследования. Один из визитов состоялся в феврале 2020 года. Во время него они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро.

И вот — спустя несколько месяцев после информации о расследовании Большого жюри — в компаниях Коломойского прошли обыски. Их адвокат Коломойского Салливан пока не комментирует. Однако ясно, что в США, да еще и в преддверии президентских выборов, от Коломойского, который считается близким к украинским властям, не отстанут.

Слишком неудобный олигарх

Еще в прошлом году на слушаниях по импичменту бывшая советница Белого дома по Европе и России Фиона Хилл заявила, что американские власти «крайне обеспокоены» отношениями Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь глава дипмиссии на Украине Уильям Тейлор на слушаниях заявил, что он несколько раз предупреждал Зеленского: усиление влияния Коломойского в украинском правительстве может привести власти Украины к краху.

Причина, по которой США не в восторге от Коломойского, да и от других украинских олигархов, заключается в том, что, по меткому высказыванию политолога Дмитрия Джангирова, олигархи — последние гарантии суверенитета Украины.

«Олигархи у нас — носители некой доли суверенитета <…> Когда мы говорим «суверенитет», это не в смысле хорошо или плохо, это возможность принимать решения внутри страны. Эти решения могут быть антинациональными, антигосударственными и антинародными, но сам факт — они принимаются внутри. Они могут быть такими, могут быть иными. Но у людей, которые болеют за суверенитет, должна быть презумпция: любые решения, касающиеся Украины и принимаемые извне, — антинациональные, антигосударственные, антинародные. Если в отношении этих (олигархов. — Ред.) у нас должно быть подозрение, то в отношении тех (сил вне Украины. — Ред.) — презумпция», — отметил Джангиров в одном из недавних своих интервью.

Если развивать эту мысль, то можно отметить, что люди олигархов в украинском правительстве занимают те места, которые могут занять ставленники США. А потому американцам сильный украинский олигарх, который может оказывать влияние на власть, не нужен.

Кроме того, следует учесть и тот факт, что Коломойский разозлил сразу две борющиеся за власть американские группировки. С одной стороны — окружение президента США Дональда Трампа, личный адвокат которого — экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в 2019 году назвал олигарха «суперопасным» и заявил, что тот угрожает его клиентам: американо-украинским бизнесменам Льву Парнасу и Игорю Фруману.

С другой стороны, Коломойский, который отчасти нивелирует влияние на украинскую власть «соросят», раздражает Демократическую партию США. Примечательно, что, как свидетельствуют записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обнародованные нардепом Андреем Деркачом, дело о национализации «ПриватБанка» было на контроле у США.

Примечательно, что ФБР, которое и ведет расследование против Коломойского, некоторые эксперты называют подконтрольным Демократической партии США.

«Американское «глубинное государство», deep state, о котором Трамп очень часто говорит, — это мир американских спецслужб, мир американских правоохранительных органов, которые в значительной степени работают против хозяина Белого дома. Напомню, что всякие утечки антитрамповские по связям его с Россией исходили как раз из ФБР, из других американских спецслужб, которые работают на его свержение», — заявил в июне в интервью радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

В общем, Коломойский оказался между двух огней. Все усугубляется тем, что в США скоро выборы, а информация, которую получат в ходе расследования или от самого олигарха, может оказать влияние на ход избирательной кампании.