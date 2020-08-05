Президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала говорил, что женщина не справится с объёмом работы, возложенным на главу государства. А теперь хочет законодательно запретить баллотироваться на высший пост женщинам. Однако 3 женщины, руководящие предвыборными штабами недопущенных кандидатов, объединились и намерены добиться смены режима

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не скрывает, что не приемлет прихода к власти женщины. Так, на Минском тракторном заводе 29 мая он говорил: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью». 16 июля во время посещения 103-ей Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады предложил закрепить в новой редакции Конституции обязательное требование к претендентам на президентский пост — службу в армии.

«Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова — ред.), а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности — ред.) быть не должно. Если женщина будет претендовать, мы заранее её отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее», — сказал тогда глава государства. Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Никто не ожидал, что женщины в Белоруссии могут серьёзно заявить о своих политических амбициях. После недопуска к участию в президентских выборах ключевых оппозиционных кандидатов Сергея Тихановского, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико их предвыборные штабы объединились, и так совпало, что всеми тремя руководят женщины. Оппозиция выдвинула единого кандидата — Светлану Тихановскую, супругу несостоявшегося кандидата в президенты. Согласно опросу, проведённому в мае изданием Tut.by, тогда Бабарико поддерживали от 49 до 57% респондентов, Цепкало — 15,22%, Светлану Тихановскую — 12,71%, Лукашенко — от 3 до 7%. Верить или нет этим цифрам, сказать определенно нельзя — в стране отсутствует независимая социология, а государственная — засекречена.

Женскую троицу Лукашенко упомянул в послании белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа.

«Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете… Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит. Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она жёлтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти», — заявил глава государства.

Так кто же они такие, женщины, решившиеся бросить вызов лидеру белорусского народа?

Светлана Тихановская

37-летняя Светлана Тихановская, которая до декрета работала переводчиком с английского языка, в частности в ирландской благотворительной организации помощи потерпевшим от Чернобыльской аварии Chernobyl Life Line, а затем посвятившая себя воспитанию двоих детей, никогда не интересовалась политикой и уж тем более не мечтала о политической карьере, но всё решил случай. Её супругу известному в стране оппозиционному блогеру, автору Youtube-канала «Страна для жизни» , в котором жители разных городов Белоруссии рассказывают о коррупции и жалуются на местных чиновников, Сергею Тихановскому ЦИК отказал в регистрации его инициативной группы, поскольку он не приехал для подписания документов, но у него не было физической возможности — мужчина в тот момент отбывал административный арест за участие в несанкционированном массовом мероприятии. И тогда Светлана решила создать собственную инициативную группу и самой стать кандидатом в президенты вместо мужа. Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

29 мая после освобождения из СИЗО Тихановский возглавил избирательный штаб жены, но вскоре его снова задержали. В открытом письме, опубликованном в социальных сетях, Светлана назвала произошедшее провокацией. На пикеты в поддержку женщины, по имеющейся информации, приходили несколько тысяч человек. Тихановская сообщила, что неизвестные угрожали её семье, требуя прекратить избирательную кампанию, но она решила продолжить борьбу и на время отправить детей с бабушкой в одну из европейских стран. В конечном итоге ей удалось собирать необходимое количество подписей, и ЦИК Белоруссии зарегистрировал её кандидатом в президенты страны.

В предвыборной программе Тихановской говорится:

1. в случае её победы будут освобождены политические и экономические заключённые, и все они смогут принять участие в повторных президентских выборах, которые состоятся не позднее чем через полгода

2. на всех избирательных участках будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию, а каждый избиратель должен показать свой бюллетень наблюдателям, которые затем положат его в стопку голосов за кандидата

3. необходимо провести новые парламентские выборы, утвердить статус парламента как высшего представительного постоянно действующего и единственного законодательного органа власти, расширить полномочия органов местного самоуправления и управления

4. система здравоохранения должна быть переориентирована на работу для человека, а не правительства или государства

5. необходимо добиться признания дипломов местных вузов на международном уровне, а также развивать образование на белорусском языке

На отношения с Россией кандидат в президенты смотрит так: «Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Конечно, отношения должны быть хорошими, надо продолжать развивать экономические связи. Но всё это должно быть на равных, в интересах обеих стран. Мы должны создать партнёрство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы». Конечно, белорусская экономика зависит от российской. Это результат неэффективного управления страной. Нам надо от этого уходить».

В одном из интервью Тихановскую спросили, что бы она сказала президенту Белоруссии Александру Лукашенко, оказавшись с ним лицом к лицу, она ответила: «Может, Вам уже пора идти на пенсию? Может, Вы устали? Давайте дадим возможность стране почувствовать нового руководителя. У Вас такие странные решения в последнее время. Идите, отдыхайте». Я бы просто предложила ему уйти на пенсию. Не была бы грубой, не говорила гадостей. И не просила бы за мужа. Просить — значит признать, что он в чём-то виновен, а я знаю, что Сергей ни в чём не виноват. Он ничего плохого не хотел, он хотел только хорошего для своей страны».

Вероника Цепкало

Вероника Цепкало находилась рядом супругом Валерием Цепкало, бывшим послом Белоруссии в США, предпринимателем, с самого начала его избирательной кампании. Он считался одним из главных конкурентов Александра Лукашенко, который руководит страной с момента получения независимости, но ЦИК Белоруссии отказал ему в регистрации, поскольку после признания 85 000 собранных подписей недействительными в подписных листах осталось всего 75 000 при необходимых 100 тысячах. Более того, в конце июля Валерий Цепкало получил информацию от двух источников, что власти отдали распоряжение арестовать его, и тогда политик вместе с детьми выехал в Россию, а 2 августа пресс-секретарь сообщил, что он перебрался в Киев. Вероника с семьёй не поехала и осталась в Белоруссии помогать Светлане Тихановской в борьбе за президентское кресло.

Вероника Цепкало до нынешней избирательной кампании не была публичным человеком. Родилась она в Могилёве, училась на факультете международных отношений Белорусского государственного университета и в высшей школе управления и бизнеса Белорусского государственного экономического университета, а также изучала бизнес-менеджмент в Индии, последние 10 лет работала в крупной международной корпорации. Анатолий Вассерман о заявлениях Лукашенко: Он повторяет ошибки сразу двух президентов Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

Её бабушка была заслуженным учителем, дедушка —писателем, а отец — заместителем директора по капитальному строительству завода «Электродвигатель». Про мать Вероника рассказала на митинге в парке Дружбы народов. В 1996 году, когда женщина работала начальником Могилёвского областного отделения Беларусбанка, её обвиняли в превышении должностных полномочий.

«Против моей матери сфабриковали дело, когда она была очень тяжело больна. У неё была третья стадия рака. Ее взяли под стражу прямо в больнице. То, что я увидела тогда, перевернуло всю мою жизнь. В палате сидели две надсмотрщицы, а моя мать лежала на голом полу, прикованная к батарее больной рукой. И тогда я увидела настоящее лицо этой власти», — призналась Цепкало во время выступления.

Кроме того, её мать хотели сделать фигурантом дела о гибели в 1997 году главы Комитета госконтроля Могилевской области Евгения Миколуцкого — соратника Лукашенко, который помогал ему в первой избирательной кампании — в результате взрыва в жилом доме на Большой Машековской улице. Спустя 23 года дело закрыли, материалы по нему засекречены, а исполнителя преступления так и не установили.

«Когда произошёл взрыв, мы жили в соседних подъездах (с Миколуцкими — ред.), и маме пытались ещё эту статью привязать, якобы она причастна к этому. Но зачем рисковать своей семьей? Логики нет. Суда не было, мама умерла в 2001 году. Это огромная трагедия для нашей семьи», — продолжила Вероника.

30 июля, спустя неделю после отъезда супруга из Белоруссии, она сообщила, что группа лиц задержала её сестру Наталью Леонюк, работающую в Белгазпромбанке, увезла в неизвестном направлении. Женщина предположила, что это могли быть сотрудники МВД, которые хотели добиться от родственницы дачи показаний, или КГБ, поскольку сама накануне получила повестку в МВД для дачи показаний по делу, заведённому на Валерия по заявлению от турецко-белорусского бизнесмена Седата Игдеджи, обвинившего Цепкало в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации. Позже Наталья объяснила, что произошло: около банка к ней подошли люди в штатском и вручили повестку, просили прокомментировать заявление Валерия Цепкало «о лжесвидетельстве» бизнесмена Игдеджи. Она сказала, что ничего сказать по этому делу не может, поскольку ничего не знает, а также имеет право не свидетельствовать против близких.

Комментируя журналистам тот факт, что она с самого начала избирательной кампании мужа всегда была рядом с ним на публике, Вероника Цепкало сказала, что это нормальная международная практика, приведя в пример президентов США, Франции, Украины и Азербайджана, которые выходят в свет в сопровождении своих супруг. Она уверена, что люди должны видеть, кто находится рядом с руководителем страны, и в Белоруссии многие хотят видеть полноценную семью. На замечание, что среди белорусских чиновников не принято появляться на публике с супругами, Вероника Цепкало ответила: «Эту ситуацию нужно менять. Надо демонстрировать обществу, что женщина способна выполнять много социальных задач, в том числе отстаивать интересы наиболее уязвимых слоев населения». Можно расценивать это заявление как камень в огород Александра Лукашенко — первого и единственного президента Белоруссии, при котором и сформировалась деловая культура страны.

Мария Колесникова

Мария Колесникова, как и её новые соратницы, вступила в избирательную кампанию по необходимости. Всю жизнь она посвятила музыке: окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования, 8 лет преподавала детям игру на флейте, а затем продолжила учёбу на факультетах старинной и современной музыки в Высшей школе музыки в Штутгарте. С тех стала жить на две страны, организовывая международные культурные проекты. В 2019 году она стала арт-директором культурного хаба ОК16.

С Виктором Бабарико Колесникова познакомилась в 2017 году через Facebook, а первая личная встреча состоялась в 2018-м, когда она приезжала в Белоруссию для проведения совместного с немцами проекта. По словам Марии, как только она узнала о желании Бабарико баллотироваться в президенты, сразу поддержала его решение и подключилась к работе. "Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Меня нельзя назвать аполитичным человеком. У нас в семье мы всегда много дискутировали по разным вопросам, я участвовала во всех протестах, до того как уехала. Я всегда понимала, что мое личное будущее зависит от будущего страны. И тот факт, что мне пришлось уехать, потому что здесь я не могла ни реализовать себя, ни продолжить образование, говорит о том, что в этой стране что-то не в порядке», — сказала она в одном из интервью.

Отец поддерживает женщину на политическом поприще, говорит, что нужно идти только вперёд, перед выступлением женской троицы на митинге в Минске подарил каждой по букету роз. Колесникова признаётся, что сильно бы сомневалась, вступать ли в предвыборную гонку, если бы была жива мама, потому что она бы очень сильно переживала.

Говоря о планах после 9 августа, если победу на выборах одержит Тихановская, Колесникова не демонстрирует никаких политических амбиций, поскольку культурные проекты в Германии расписаны до 2022 года.

На вопрос, повлияет ли развитие истории с феминизмом в Белоруссии их объединение с Тихановской и Цепкало, отвечает: «Пока Беларусь не самая продвинутая страна в этом вопросе. Я думаю, что феминизм перестанет быть ругательным словом. Я уверена, что большинство женщин не подозревает, что они феминистки, да и мужчины тоже. А сейчас появилось три сильные женщины, которые возглавляют оппозицию на выборах Республики Беларуси, они приняли решение и взяли на себя ответственность, несмотря на высокие риски. Это свершившийся факт. Возможно, они ещё не готовы назвать это феминизмом, но это он и есть. И все люди, которые нас поддерживают, тоже феминисты — и мужчины, и женщины. Просто, наверное, нужно перестать бояться этих слов и называть вещи своими именами».