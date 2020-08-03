Пришла горячая пора: президентская гонка в США вышла на финишную прямую

В августе нынешний президент США Дональд Трамп вновь официально станет кандидатом в президенты от республиканцев, а бывший вице-президент страны Джо Байден - от демократов. Кроме того, разрешится главная на сегодняшний день интрига избирательной кампании: назовут имя человека, который в случае победы демократов займёт пост вице-президента

Вскоре обе партии официально объявят своих кандидатов в президенты, хотя их имена всем хорошо известны, а произойдёт это на партийных съездах. Изначально планировалось, что республиканцы проведут мероприятие 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), а демократы — с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин), однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: однопартийцы действующего главы государства Дональда Трампа соберутся 21-24 августа, а однопартийцы бывшего вице-президента США Джо Байдена — 17-20 августа.

Процедура проведения съезда

Летом партии проводят национальные съезды, на которых и решается, кто станет единым кандидатом на президентских выборах в ноябре. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов в 2020 году, нужно набрать не менее 1990 из 3979 голосов делегатов, а от республиканцев — как минимум 1276 из 2441. И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов, тем самым обеспечив себе выдвижение. Пушков: Демократы слишком рано и неудачно использовали украинскую карту против Трампа, а республиканцы застали Байдена врасплох © РИА Новости, Илья Питалев

Есть ещё такая категория, как суперделегаты, состоящая из губернаторов, сенаторов, конгрессменов, бывших президентов и вице-президентов страны, местных партийных деятелей, избранных членов Национального комитета партии.

Если суперделегаты-республиканцы должны, как и обычные делегаты, голосовать за того кандидата, которого поддержал их штат, то у демократов вплоть до выборов-2016 они не были связаны никакими обязательствами и могли поддержать любого из кандидатов. Однако в августе 2018 года всё изменилось. Национальный комитет Демократической партии ограничил полномочия своих суперделегатов — начиная с этого года им запрещено участвовать в первом туре голосования на национальном съезде, но они могут подключиться к последующим утрам, если таковые понадобятся.

Эту меру руководству партии пришлось ввести из-за растущего недовольства электората после последних президентских выборов: именно голоса суперделегатов в пользу бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон (519 из 712) лишили сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, пользовавшегося большей популярностью среди избирателей, шансов побороться в финале с Дональдом Трампом, хотя разница по голосам обычных делегатов между демократами была небольшая: 1632 — у Клинтон и 1299 — у Сандерса.

Многие считают, что если бы тогда выбрали сенатора от Вермонта, то Белый дом остался бы за демократами. К слову, в 2008 году, наоборот, суперделегаты не позволили выдвинуть Хиллари Клинтон в кандидаты, отдав предпочтение Бараку Обаме, всю предвыборную кампанию они шли наравне.

Партийный съезд с поправкой на вирус

Эпидемиологическая обстановка в Соединённых Штатах остаётся сложной, поэтому партийным функционерам пришлось внести коррективы в порядок проведения съездов. Не стоит забывать, что оба кандидата в кандидаты в президенты — 74-летний Трамп и 77-летний Байден — относятся к группе риска заражения.

В связи с ограничением на число участников публичных мероприятий, которое действует в Северной Каролине из-за коронавируса, количество делегатов на съезде республиканцев сокращено с 2550 до 336. Каждый присутствующий будет голосовать не только за себя, но и за нескольких своих коллег. Кроме того, карантинные меры привели к беспрецедентному моменту — впервые за всю историю на съезде не будут присутствовать журналисты. Как уточнил телеканалу CNN представитель партии, голосование делегатов за выдвижение Трампа кандидатом в президенты пройдёт в прямом эфире.

Изначально планировалось, что съезд пройдёт в два этапа: первый — в Шарлотте, где партия официально объявит имя единого кандидата, второй — в Джексонвилле (штат Флорида), где Трамп планировал выступить с речью. Однако 23 июля глава Белого дома, выступая перед журналистами, сообщил об отмене второй части. Драматические выборы с непредсказуемым финалом: пора ли списывать со счетов Трампа и готовиться к президентству Байдена? © AP,

«Я выступлю с речью на съезде, но в другом формате. Мы не будем проводить крупный, массовый съезд как таковой. Сейчас просто не подходящее время для этого. Я должен защищать американский народ», — заявил тогда Трамп.

Демократам тоже пришлось пересмотреть формат проведения съезда — голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате и не в большом конференц-центре Fiserv Forum, а в более компактном по размеру Wisconsin Center. Согласно программе съезда, опубликованной на официальном сайте, 17 августа состоится церемония открытия, а после неё комиссия по выработке партийной предвыборной платформы представит свой доклад, участники также утвердят список выступающих, на следующий день делегаты выдвинут кандидата на пост президента страны и проголосуют за него, 19 августа утвердят кандидата на пост вице-президента, а в завершающий день, 20-го числа, Байден даст согласие бороться за президентское кресло от Демократической партии.

Параллельно на протяжении первых трёх дней съезда собрания проведут отдельные группы делегатов: от национальных меньшинств, комитетов по вопросам трудовых отношений, межконфессиональным вопросам, проблемам сельскохозяйственных районов, делам престарелых, молодежи и женщин, поддержке малого бизнеса.

Важен не только кандидат в президенты

Трамп пойдёт на свои вторые выборы так же, как и в 2016 году, в паре с нынешним вице-президентом Майком Пенсом.

А вот кандидатура демократического вице-президента остаётся, пожалуй, главной кадровой интригой избирательной кампании-2020. Личность этого человека в случае с Байденом очень важна по нескольким причинам.

Во-первых, слишком часто он делает несуразные заявления на предвыборных мероприятиях, из-за чего политика уличили в слабоумии и старческом маразме, поэтому необходим вице-президент, который способен отражать атаки критиков и чётко представлять позицию их пары. Кандидатам в вице-президенты так же, как и претендентам на высший государственный пост, предстоит сойтись на дебатах, правда, в единственном туре. В 2016 году Пенс одержал победу в словесной дуэли с демократом Тимоти Кейном с результатом 48% против 42%.

Во-вторых, Байден сам говорил, что ищет такого вице-президента, который в случае необходимости сможет незамедлительно взять на себя обязанности президента.

Согласно Конституции США, если президент по тем или иным причинам не дорабатывает до конца срока, то его место до следующих выборов занимает вице-президент. Так, в день убийства президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года вице-президент Линдон Джонсон принёс присягу и взял управление страной в свои руки, а на плановых выборах 3 ноября 1964 года американцы избрали его следующим президентом.

В-третьих, в демократических кругах рассматривают вице-президента при Байдене, если он одержит победу, в качестве кандидата в президенты в 2024 году.

По информации источников газет Wall Street Journal и Washington Post, Байден назовёт имя своего напарника не ранее 10 августа, но до начала съезда. Он неоднократно говорил, что намерен взять в вице-президенты женщину. На фоне не стихающих массовых акций протестов против расового неравенства эксперты склоняются к мысли, что это будет темнокожая женщина.

Пока общественности приходится гадать, кого выберет предвыборный штаб. Опрос Yahoo News/You.gov показал, кого американцы видят наиболее вероятной напарницей Байдена:

1. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис (25% голосов) — дочь индианки и ямайца, боровшаяся за выдвижение в президенты от Демократической партии, на одном из раундов теледебатов она припомнила Байдену, что, будучи сенатором в 1970-х — начале 1980-х, он был в числе законодателей, заблокировавших предложение об использовании федеральных средств для отмены правил сегрегации при развозе школьников на автобусах. Против неё, как опасаются некоторые эксперты, может сыграть прокурорское прошлое — она была генеральным прокурором Калифорнии.

2. Белокожий сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (22% голосов) — входила в тройку ведущих кандидатов внутрипартийных праймериз, по взглядам близка к Берни Сандерсу, поэтому может привлечь левый электорат.

3. Бывший советник 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс (14% голосов) — темнокожий политик, работавшая с Байденом в администрации одного президента, однако она никак не демонстрирует своих амбиций в рамках этой избирательной кампании. Протесты заставили Трампа пересмотреть своё отношение к величию Америки, а Байдена – к женщинам © AP,

4. Член законодательного собрания штата Джорджия Стэйси Абрамс (8% голосов) — с 2011 по 2017 год занимала пост лидера меньшинства в этом органе власти, прославилась тем, что стала первой чернокожей, ответившей на ежегодное обращение президента Трампа.

5. Сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт (6% голосов) — дочь американца и тайки, до начала политической карьеры служила военным пилотом, во время боевых действий в Ираке потеряла обе ноги.

6. Конгрессвумен Карен Бэсс (3% голосов) — поддерживает программы по защите окружающей среды, усиление контроля за оборотом оружия, снижение налогообложения компаниям, создающим новые рабочие места, а также призывает бороться с неравенством во всех его проявлениях. О её шансах стать вице-президентом заговорили недавно — после того как Байден пообщался с ней на похоронах конгрессмена Джона Льюиса в июне.

Партийные съезды демократов и республиканцев открывают активную стадию президентской гонки в США, исход которой будет непредсказуем до последнего момента. Ни Трамп, ни Байден не готовы уступать, и не исключено, что даже после объявления результатов выборов штаб проигравшего кандидата потребует пересчёта голосов.

По разным опросам, преимущество Байдена над Трампом достигает 13%, но не стоит забывать, что в 2016 году все прочили победу Хиллари Клинтон, которая обходила Трампа. Но президентом стал именно Трамп