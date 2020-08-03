В пятницу, 31 июля, в Одессе в здании суда вскрыл себе горло местный журналист и активист Станислав Домбровский. Ранее он подверг жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского, а также заявил, что будет принимать участие в выборах мэра столицы

В пятницу, 31 июля, блогер, журналист и активист Станислав Домбровский вскрыл себе горло во время суда.

«Вот сюда. Так нормально? Давайте так в тюрьму. Я сегодня сдохну. Я не был виноват. Мне не..й делать в тюрьме! Ты выполняешь заказ СБУ», — прокричал Домбровский судье после того, как провел лезвием по своему горлу.



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Перед этим судья зачитал решение, согласно которому Домбровского арестовали до 28 сентября. Его обвиняют в хулиганстве.

Сам же Домбровский уверен: с ним расправляются за его непримиримую позицию по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому и проводимой им политике.

Враг Зеленского

Уголовное производство, из-за которого Домбровского поместили под арест, касается бытовой ссоры.

«20.07.2020 примерно в 23 часов 40 минут, вместе с другим лицом, он находился возле кафе «Виват», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 72, и, действуя с особой дерзостью, грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание. В дальнейшем Д., продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа. Противоправные действиях Д. продолжались в течение примерно 15 — 20 минут», — гласило постановление суда. О политике на даче: Одесса - русский город или уже бандеровский край? © Скриншот из видео Украина.ру

Однако те, кто наблюдает за каналом Домбровского в YouTube, видели запись конфликта. На ней видно, как Домбровский спорил к группой людей. Во время спора к группе подошел молодой мужчина.

«Ты бил человека?» — спросил Домбровский, и, получив утвердительный ответ, ударил подошедшего.

«Вот и всё. В чём проблема, братва? Еще е***о (лицо. — Ред.) могу залить. Всё расход краями, по-пацанячьи», — ответил Домбровский собравшимся.

Его противник, чуть оклемавшийся, даже попытался продолжить конфликт.

«Иди сюда!» — заявил он Домбровскому, но тот еще раз спросил у группы людей, всё ли нормально и исчерпан ли конфликт. И получил утвердительный ответ.

Этот ролик был у него на YouTube-канале, однако позже блогер удалил его. Впрочем, ролик остался в Telegram-канале Домбровского.

Но со своего канала блогер удалил не только это видео. Так, Домбровский удалил и видео, где жестко проходится по президенту и его семье, критикуя Зеленского за сдачу национальных интересов и предрекая ему и его семье печальную участь.

«Мне позвонили через человека и сказали: «СБУ просят, чтобы ты удалил это видео иначе будут проблемы. Я не удалил, но закрыл это видео. У меня трое детей, я, как и все, боюсь. Ну закрыл и думаю: «Ну, ладно». А знаете, что сделало СБУ вместо этого. Они нашли того типа, который всемером напал на Женю и начал бить его и которого я ударил, когда он на меня пошел <…> Так вот, они нашли его и заставили написать заявление на меня», — пояснил Домбровский.

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Он заявил, что откроет видео, которое его попросили удалить, и сказал, чтобы СБУ на него не рассчитывала. В этом видео одесский блогер ругает президента за устроенный в Луцке «спектакль» (речь о случае с захватом заложников, вызвавшем у многих вопросы). Кроме того, Домбровский обращает внимание Зеленского на обострение в Донбассе и гибель там украинского военнослужащего.

Саму же спецслужбу Домбровский называл Службой быта президента Украины. Известный комик. СМИ утверждают, что Зеленский определился с кандидатом в мэры Одессы © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Чуть позже Домбровский заявил, что примет участие в выборах мэра Одессы. Однако теперь критику президента ближайшие два месяца придется провести за решеткой. Несмотря на то что этого блогера сложно назвать первой величиной местной политики, его арест многим выгоден.

…И кандидатов в мэры

Среди прочего Домбровский известен и как противник бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица. На его канале есть видео, записанное за несколько дней до драки, которая и привела Домбровского за решетку.

На этом видео блогер показывает проведение агитации в пользу Гурвица.

«Листовки Гурвица на аэродром привезла лично его дочь. Фото этой машины нам прислал подписчик и рассказал, что именно из неё выгружали мешки с агитационными листовками за Гурвица. Мы проверили, кому принадлежит HUMMER 2008 года с госномером АА3001АН и установили, что его владелица — родная дочь Гурвица Евгения Эдуардовна Замчинская», — гласит подпись под видео.

Гурвиц мешает и другому человеку — бывшему главе Одесской областной государственной администрации, а ныне — нардепу Игорю Палице, который 23 июля представил новую политсилу — партию «За будущее». В тот же день Палица обвинил Гурвица в трагедии 2 мая 2014 года.

«Когда после 2-го мая мы разбирались, что произошло в Доме профсоюзов, мы разбирались публично. Полиция занималась своим, прокуратура своим. Создали комиссию из экспертов, общественности, помогали этой комиссии финансово и определили, что там не было никакого российского следа, там даже среди погибших не было никого с паспортом другой области. Это была катастрофа, когда были мэрские выборы. Я тогда говорил и сейчас говорю, что в этом был заинтересован только Гурвиц, который соревновался тогда с Трухановым. И то, что Долженков, который тогда возглавлял колонну, как мы их называли на тот момент сепаратистов, повязан с Гурвицем родственными. Это все было для того сделано, чтобы показать, какой Труханов не молодец», — заявил Палица.

Впрочем, это не означает, что Палица вдруг решил найти настоящих виновников трагедии шестилетней давности.

«Выборы в Одессе невозможно выиграть, если ты не заигрываешь с пророссийским электоратом. На лозунге «2 мая — это день победы Украины» ты даже в горсовет не изберешься. Поэтому они перед выборами начинают апеллировать к реальному большинству», — пояснил редактор рубрики «История» издания Украина.ру, одессит Александр Васильев.

Он напомнил, как Палица в бытность губернатором Одесской области неоднократно говорил о «руке Кремля» и как при нем преследовались пророссийские активисты.

Таким образом, сегодня в Одессе антимайдановскую риторику начинают использовать те, кто раньше вовсю твердил о «российском следе» и тому подобном.

Если рассматривать арест Домбровского под этим углом, то он тоже выгоден власти. Домбровский — яркий сторонник Майдана, друг одного из тех, кто убивал одесситов 2 мая — Сергея Ходияка. Именно от рук Ходияка погиб активист Куликова поля Евгений Лосинский и были ранены два милиционера. При этом сторонники антимайдана утверждали, что Ходияк ответственен и за гибель Николая Яворского, Геннадия Петрова и Александра Жулькова. В их телах была обнаружена та же дробь, что и в теле Лосинского. Ответственности за содеянное Ходияк не понес. Дитя Майдана Ходияк. Как участник событий 2 мая 2014 года и убийца попал в ТОП-100 влиятельных одесситов © Facebook, Сергей Александрович Ходияк

В то же время Домбровский в последнее время сблизился с Нацкорпусом, а также активно выступал против «Партии Шария» и ее лидера — блогера и медиаэксперта Анатолия Шария.

В общем, его арест выгоден нынешней власти, которая таким образом может продемонстрировать противникам Майдана свою близость. Впрочем, ей вряд ли поверят. Гуманитарная политика Зеленского говорит сама за себя. Да и Домбровский — не Ходияк, которого вряд ли тронут из-за боязни проблем с радикалами.