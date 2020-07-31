Заявление о задержании бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК), озвученное Минском, является лишь началом военно-политической операции, которую проводит Минск. Однако у этой операции, судя по всему, появилась второстепенная тема, которая может очень сильно нарушить планы Лукашенко

Новость о том, что в санатории под Минском задержано 32 иностранца (еще одного задержали в городе Калинковичи Гомельской области) стала главным информационным событием среды. Разумеется, официальные белорусские СМИ отработали тему угрозы со стороны «прибывших в страну из-за рубежа» боевиков по полной.

Правда, сразу возникло много вопросов. У задержанных «боевиков» не было с собой оружия — даже одного пистолета или ружья на всех. Опять же, многие обратили внимание на изъятые у ЧВКшников суданские фунты, показанные в репортаже телеканала «Беларусь 1». В Минске они явно бесполезны.

Вскоре появились и достаточно вероятные объяснения произошедшего.

Минский транзит

«Как стало известно проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах, Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские», — сообщил днем 29 июля Telegram-канал, который ведет военкор Семен Пегов. Этот канал часто используется спецслужбами для организованных "утечек" по вопросам, на которые спецслужбы не хотели бы делать официальные заявления. А если это так, то, как предполагает канал Семена Пегова, белорусские спецслужбы должны были быть заранее предупреждены об этом факте, как и о том, что процесс переброски ЧВКашников в период пандемии сопряжен с необходимостью нахождения в карантине. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как известно, гораздо более мягкий, чем с РФ. «Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают», — утверждает канал Пегова.

Аналогичное мнение высказал вечером того же дня в Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog (который, заметим, сложно заподозрить в пророссийскости) Андрей Поротников: «Пока наиболее реальной и рабочей выглядит версия, что эти люди следовали через Беларусь, причем с согласия ее властей, транзитом в третью страну, и Беларусь являлась для них только коридором, а не конечной целью».

Опять же, о какой ЧВК идет речь? Журналист Аббас Джума еще вечером 29 июля обратил внимание, что на видеозаписи задержания показан человек с татуировками, очень похожими на те, которые имеются у главы ЧВК «Мари» Алексея Марущенко. Об этой частной военной компании много писали в 2015 — 2016 годах российские СМИ. Официально она занималась «охраной гуманитарных конвоев за границей», но это такая общая для российских ЧВК официально-уклончивая формулировка. «По некоторым данным, вёз людей в Ливию воевать за Сараджа», — пишет по поводу задержанного в Минске Джума.

На самом деле в этой ситуации не принципиально, куда именно ехали задержанные в Минске россияне. Важно то, как их задержание использовала белорусская сторона.

«У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну»

Как обычно, Лукашенко постарался сделать вид, что в его действиях ничего не направлено против России как государства, а что они носят характер государственного вмешательства в жизнь частных нарушителей и претензии относятся не к РФ в целом, а лишь к каким-то отдельным гражданам России или российским компаниям, действующим на территории Белоруссии. На экстренно собранном 29 июля заседании Совета безопасности президент заявил: «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации… Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Однако, как сообщил 29 июля журналистам по итогам заседания государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, с белорусской стороны будет усилена охрана государственной границы: «В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены».

Хотят того или нет белорусские власти, а выглядит это заявление госсекретаря Белоруссии как демонстрация наличия угрозы со стороны России в адрес Белоруссии.

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Утром 30 июля также появилась информация (которую подтвердило Министерство обороны Республики Беларусь), что части белорусской армии срочно перебрасывают в район автотрассы М-1, соединяющей Минск и Москву. Причем, судя по опубликованным очевидцами еще 29 июля видеозаписям, военные ставят палатки вдоль трассы.

Синхронно утром 30 июля кандидат в президенты Андрей Дмитриев сообщил журналистам информацию, озвученную ему на встрече в Центральной избирательной комиссии со ссылкой на данные госсекретаря Совета безопасности: «По их информации, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируют в подобных целях».

Получается, что белорусская армия готовится предотвратить «вторжение из России» еще двух "группировок", которые там сформированы с теми же целями, с которыми в Белоруссию приехали уже упомянутые 33 ЧВКашника, арестованные в санатории "Беларусочка".

Эти заявления сложно назвать не пытающимися «опорочить близкую нам страну».

Кроме того, ранее, 29 июля, Равков упомянул, что «президент (Лукашенко) обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с выборной кампанией. По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей». То есть один и тот же чиновник говорит сначала о необходимости усиления охраны границы в связи с формированием двух "группировок" на российской приграничной к Белоруссии территории, а потом добавляет, что усилится контроль за безопасностью на проведении массовых мероприятий (а самое массовое — голосование) во время выборной кампании.

Зачем Лукашенко армия на выборах?

Стоит напомнить, что про угрозы со стороны неких иностранных ЧВК Лукашенко говорил еще почти за неделю до ареста российских ЧВКашников, — 24 июля, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения Вооруженных Сил в Марьиной Горке (Минская область).

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил президент. И вроде как в воду глядел — через несколько дней белорусские спецслужбы обнаруживают под Минском группу "ЧВКашников" из России.

Все это выглядит как повторение истории с посадкой Сергея Тихановского и Виктора Бабарико — президент дает недвусмысленное указание силовикам посадить своих политических оппонентов, те «роют землю» и находят в ближайшие дни для этого поводы. Так и здесь — Лукашенко сказал, спецслужбы в течение нескольких дней нашли.

Но тут в высказываниях президента Белоруссии на его встрече со спецназом Вооруженных сил важно другое. Обратим внимание на контекст заявления президента.

«Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить… Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка… Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть», — в такой вот несколько путанной форме, что характерно для Лукашенко, он намекнул, что спецназ создан для подавления "майданов" и ареста "майданутых" и вполне может быть с этой целью использован и сейчас.

Когда Лукашенко упоминает про 2010 год, то стоит понимать, о чем речь. 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады он сказал: «Вспомните 2010 год. Тогда все начиналось, чтобы нас поставить на колени — ввели санкции, наклоняли… В день президентских выборов решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства». То есть президент имеет в виду массовые протесты, произошедшие в центре Минска 19 декабря 2010 года после объявления итогов президентских выборов. Правда, адресат обвинений Лукашенко — Запад, который перед этим ввел против Белоруссии санкции.

Сейчас же речь идет о прямом применение элитных армейских частей против "майданутых", что красиво называется Лукашенко и его окружением «борьбой против эскалации внутри страны».

Важно и то, что призывы к этому звучат уже не первую неделю. 16 июля об этом же говорил в Витебске в присутствии президента и госсекретарь Совета безопасности Равков: «Надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась… как правило, с улицы, с площади. И вот эта площадь — возьмите Тахрир, возьмите Сирию, возьмите действия на Украине… Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент. И не только Вооруженные Силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры».

Во время визита Лукашенко в прославленную военно-десантную бригаду ему продемонстрировали новые навыки ее бойцов — вооруженные щитами и дубинками «голубые береты» противостоят демонстрантам.

Небезынтересно и то, что сюжет о посещении президентом и его свитой воздушно-десантной бригады телеканал ОНТ показал вечером 19 июля, когда в Минске на предвыборный митинг Светланы Тихановской пришли от 7 до 10 тысяч человек (и это не преувеличение, автор сам просматривал фотографии с высоты птичьего полета).

Очевидно, что для разгона многотысячных митингов ОМОНа будет явно недостаточно. Telegram-канал NEXTA опубликовал данные о штатной численности ОМОНа, согласно которым на всю республику имеется лишь 1368 бойцов спецназа полиции, из которых 627 находятся в Минске. Как правило, раньше их всех стягивали в столицу, но поездки Тихановской показали, что на встречу с независимым кандидатом в президенты и в областных центрах, и просто в крупных городах приходят сотни, а иногда и тысячи людей.

Поэтому без армейского спецназа со всем его вооружением, если в Белоруссии начнется "майдан", не обойтись. Вполне вероятно, что прикажут применять и стрелковое оружие, поскольку в рядах митингующих вполне может оказаться ЧВКашный контингент, одну из групп которого уже арестовали за 10 дней до выборов, а еще две формируются, как утверждает госсекретарь Совета по безопасности Равков, в приграничных российских областях. Собственно, для этого как подтверждения факта участия бойцов ЧВК в избирательной кампании на стороне конкурентов основного претендента на должность президента, то есть Лукашенко, и понадобился белорусской власти весь этот скандал с арестом 33 бойцов российской ЧВК.

Во всей этой истории есть и еще одна, видимо, не учтенная белорусскими властями деталь. Уже после ареста бойцов российской ЧВК стало известно, что среди арестованных есть граждане РФ, которые добровольно участвовали в противостоянии Вооруженным силам Украины на стороне ДНР и ЛНР. Этот факт подтвердил писатель и участник событий по защите ЛДНР от ВСУ Захар Прилепин. И вот уже украинская власть, о чем стало известно 30 июля, обратилась к Лукашенко с официальным заявлением выдать этих российских граждан Украине и этапировать их в Киев.

Теперь мяч, как говорится, на стороне Лукашенко. Интересно, как он поступит?