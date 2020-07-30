Национальный совет по телевидению и радиовещанию неожиданно получил новых защитников. За него заступились националисты из «Национального корпуса» и С14, которые выступили против сторонников свободы слова

В четверг, 30 июля, в центре Киева произошли стычки между выступающими за свободу слова и националистами.

«Сегодня наш пикет под «Нацрадой по телерадиовещанию» в защиту телеканала КРТ решили сорвать. Против журналистов канала КРТ бросили последний аргумент власти, так называемых «националистов» из Нацкорпуса и С14. По всей видимости, наш телеканал мешает не только ЗЕ, а сразу и МВД с СБУ», — рассказал медиаправозащитник и журналист Дмитрий Василец.

Он призвал обратить внимание на то, как радикалы бросились защищать Нацсовет по телевидению и радиовещанию от акции протеста в защиту КРТ.

«Такие синхронные действия власти и «националистов» — явный признак страха перед правдой, которая частенько звучит с экранов телевизоров настроенных на КРТ. Именно правды про ситуацию в Украине боятся те, кто оплачивает «хороводы» типа «националистов», легализируя уничтожение неугодного телеканала через блокировку лицензии», — отметил он. В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

Примечательно, что некоторые сторонники украинских националистов отмечают, что те «грехи», которые вменяет Нацсовет в вину КРТ, можно вменить и самим националистам.

Однако радикалов это не остановило. Свобода слова для них — раздражитель.

Обиделись за парад

Причина, по которой под зданием Нацсовета собрался митинг в защиту КРТ, состоит в систематических предупреждениях от регулятора в адрес канала. Очередное из них было посвящено Параду Победы в Москве 24 июня.

После того как канал продемонстрировал Парад, Нацсовет заявил о нарушении каналом действующего законодательства и назначил очередную проверку. Нацсовет возмутило, что при показе Парада не только крупным планом показывалась боевая техника, российские военные, президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, но и комментарии ведущих передачи Екатерины Ивановой и Александра Галицкого были одобрительными.

«В комментариях ведущих передачи Екатерины Ивановой и Александра Галицкого, речах гостей не было отмечено, что на видео демонстрируются вооруженные формирования государства-агрессора, вместо этого прозвучали восторженные высказывания относительно проведения военного парада в Москве. Таким образом, содержание передачи содержит признаки нарушения лицензиатом требований абзаца девятого части второй статьи 6 и пунктов а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — гласило сообщение регулятора.

В связи с этим Национальный совет заявил о внеплановой проверке вещателя. Ранее КРТ уже получал предупреждение за критику в адрес ЛГБТИ+ сообщества.

Позже в СМИ появилась информация, что на заседании Нацсовета 30 июля могут аннулировать лицензию канала. Уже днем 30 июля стало известно, что Нацсовет не продлил лицензию КРТ. Журналистка бежала из Украины из-за угроз. Причина - расследование в отношении StopFake © Facebook, Сергей Иванча

«По всей видимости, властям вместе с «националистами» очень близки пронацистские коллаборанты, про которых имели смелость критически говорить спикеры канала КРТ, также близки и гомосексуалисты с гейпарадами, про которых нелестно высказывались гости канала КРТ, а также власть с «националистами» очень против эфира парада Победы в Белоруссии на 9 мая!» — отметил Василец, рассказывая уже об акции протеста в четверг и столкновениях с националистами.

При этом, что поразительно, части националистов близки некоторые позиции КРТ.

Единство противоположностей

Глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев пояснил, отчего его политсила так недовольна каналом КРТ.

«В чем разница между телеканалами холдинга Медведчука и тем же КРТ <…> Будем откровенны, в холдинге многие работают тупо за зарплату. А на КРТ публика либо чистые сепары, либо совко****еры (любители СССР. — Ред.), либо просто ненавидят все украинское. Абсолютно все. Других нет», — написал он в Facebook. StopFake, Facebook и украинские неонацисты. Как крупнейшая международная соцсеть оказалась связана с нацистами Украины © Twitter,

При этом в комментариях к этой записи некоторые националисты, в том числе и сам Чернышев, вспомнили, что их приглашали на эфиры канала. Причина — «Нацкорпус» тоже с настороженностью относится к продвижению ЛГБТИ+ повестки на Украине, а также к некоторым структурам, связанным с американским миллиардером Джорджем Соросом.

Несмотря на это, Нацкорпус пошел на блокирование КРТ. При этом с ним бок-о-бок были те, кто еще недавно вызывал у «Нацкорпуса» раздражение, — радикалы из С14.

10 февраля 2019 года глава центрального штаба «Национального корпуса» Родион Кудряшов прямо заявил — С14 работают на возглавлявшего тогда страну президента Петра Порошенко.

«Рули С14 выполняют заказ от провластной структуры президента и СБУ. В частности, умело пользуясь случаем, в данный момент акцией по Кате Гандзюк. Юля заручилась поддержкой Авакова и МВД, отбивается и бьет как может. Межведомственная предвыборная война началась, и пешки уже определились со своим цветом на доске. С14 тоже, и это точно не голубиный цвет Кошулинского», — процитировал Кудряшова глава пресс-службы «Нацкорпуса» Роман Чернышев. ЦИК Украины заявил о проблемах с организацией местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С14 в долгу не осталась. И уже ближе к выборам они обвинили «Нацкорпус»… в работе на Кремль! В сюжете порошенковского телеканала «Прямой», который был посвящен «Азову» и «Национальным дружинам» и назывался «Новый украинский порядок с жирным российским следом: вся правда о движениях "Азов" и "Нацдружины"», лидер С14 Евгений Карась назвал легендарный среди ультраправых полк и связанную с ним общественную организацию средством якобы готовившегося на Украине переворота.

«Дестабилизация будет. Вплоть до того, что будет захвачена Центральная избирательная комиссия. Это будет напоминать 2014 год, когда произошел захват государственных учреждений в Донбассе. Так же и сейчас: полиция из-за указов Авакова (глава МВД. — Ред.) будет медлить и закрывать глаза», — живописал Карась грядущий переворот.

При этом сам сюжет однозначно давал понять: переворот будет в пользу Кремля.

Теперь же когда-то ненавидевшие друг друга группировки объединились, чтобы помешать пикету в поддержку свободы слова.

С учётом того, что С14 не раз обвиняли в связях с СБУ и подконтрольности украинской власти, а после нападения на активистов «Партии Шария» связях с Офисом президента стали обвинять и «Национальный корпус», всё это позволяет предположить, что власти перешли в наступление на немногие независимые украинские СМИ.

Примечательно, что это наступление по времени совпадает с проведением очередных выборов. А это значит, что методы Владимира Зеленского не очень-то отличаются от методов его предшественников.

Такое вот «новое лицо» в украинской политике.