Июль и август – два месяца в году, когда историки вспоминают Потсдамскую конференцию, положившую начало новому мироустройству Запада и холодной войне. Тот мир сейчас трещит по швам, Америка в кризисе, но, как считают западные аналитики, у нее еще все впереди

План Маршалла объединил Европу

Польская Gazeta Wyborcza публикует интервью с одним из самых выдающихся польских исследователей современной истории, профессором Варшавского университета Влодзимежом Бородзеем. Речь идет о начале холодной войны, последовавшем практически сразу за окончанием Второй мировой войны. Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В результате Ялтинской конференции Сталин добился контроля над Польшей и передвижения ее границы на запад. Американцы и британцы к этому относились скептически и оговаривали разнообразные условия, в частности, свободные выборы с участием представителей некоммунистического подполья и находившихся в эмиграции политиков. Но Сталина интересовало создание социалистического блока на Востоке Европы, и оппозиционное подполье так и не участвовало в выборах.

При этом намечался мощный сдвиг европейской политики влево. Во многих странах Европы после войны коммунисты прошли в парламенты. «Американский Госдепартамент был обеспокоен, — говорит Бородзей. — Он считал, что европейский разворот налево создаст общественную группу, выступающую против всех ужасов 1930-х, а в итоге приведет к дестабилизации, которая может облегчить Красной армии, освободительнице от капитализма, наступление на запад».

Образ социалистической России и Сталина-освободителя стал очень популярен. Коммунистам действительно было что предложить. «Россияне пытались насадить идею о том, что лишь при социализме возможно реальное продвижение по социальной лестнице, что при нем женщины обретут всю полноту прав, исчезнут бедность, безработица, риск возникновения масштабных экономических кризисов», — говорит Бородзей, забывая упомянуть, что именно строительством такого мира и занимался СССР.

США решили пойти по пути пропаганды и стали методично лепить из СССР врага. Начало процессу положил Трумен, пришедший на смену Рузвельту. «В демократических странах есть методы и механизмы, благодаря которым главного союзника можно изобразить основным врагом, — тактично замечает Бородзей. — В американской поп-культуре, голливудских фильмах, популярных беллетристических произведениях начали проводить мысль, что, возможно, Советский Союз и внес решающий вклад в победу над Гитлером, но за железным занавесом творятся страшные, считающиеся неприемлемыми в демократических странах вещи». В этом смысле Трумэн стал крестным отцом холодной войны.

Развили его идеи генеральный секретарь США Джордж Маршалл, который в 1947 году представил в Гарвардском университете экономический план помощи Европе, а также Джордж Кеннан — дипломат, советолог, автор доктрины сдерживания. Западные СМИ пришли к окончательному выводу – во всем виновата Россия © REUTERS, annah McKay

Именно план Маршалла больше всего укрепил позиции Запада. «Эффект был в первую очередь даже не экономический, а психологический, американцы демонстрировали, что они на стороне Европы. Одновременно он имел политическое воздействие, поскольку план строился не на двусторонних договорах с отдельными странами: Европе требовалось разработать общий список потребностей. Это стало отправной точкой в процессе появления ЕС: европейцев подтолкнули к сотрудничеству, без него они бы не получили помощь», — говорит Бородзей.

Черный протест или белая политика

Британская The Guardian публикует статью о том, как протестующие в Портленде стараются сохранить чистоту протеста. Скорее его черноту. Но президент Трамп этому очень мешает.

Портленд всегда был не только одним из самых политически активных городов Америки, но и ее самым белым городом. У черных есть очень большой счет к жителям Портленда, который долгое время находился в руках Ку-Клус-Клана. Кроме того, этот город традиционно находится в зоне влияния Демократической партии. Однако после того, как Трамп отправил в Портленд федеральные правоохранительные агентства, столкновения в этом городе фактически разворачиваются на общенациональной арене.

«Президент портлендского отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Э.Д. Мондейн предупредил, что «привилегированные белые», преследующие свои собственные цели, пытаются поглотить движение Black Lives Matter в этом городе, — пишет издание. — Мондейн обвинил группы белых молодых людей, оказавшихся в центре столкновений с офицерами федеральных служб, в том, что они попались на удочку Трампа и что они используют кампанию против расовой несправедливости, чтобы спровоцировать борьбу в каких-то других целях, таких как, к примеру, борьба с капитализмом».

Трампу, по всей видимости, это на руку. Теперь он утверждает, что Портленд захвачен анархистами и антифашистами и что демократы либо не в силах ничего изменить, либо вообще являются соучастниками этого хаоса.

Трамп поднял ставки, пообещав отправить «волну» федеральных правоохранительных сил в другие управляемые демократами города, такие как Чикаго, — якобы чтобы остановить убийства. Он заявил, что намерен положить конец «разгулу насилия». Западные СМИ о планах первого мира – восстановить американское лидерство и авторитет ООН © РИА Новости, Роман Махмутов | Перейти в фотобанк

Все это наталкивает на мысль, что в преддверии президентских выборов Трамп в гораздо большей степени заинтересован в разжигании конфликта, нежели в его урегулировании. Получается, что в Америке сейчас разворачивается крайне опасная ситуация: с одной стороны, протест имеет чисто культурные цели и поэтому совершенно не договороспособен, с другой — решительно подавить протест невозможно, так как это немедленно его политизирует.

Так или иначе, но «неспособность множества американских городов, управляемых демократами, решить проблему расизма полиции нависает мрачной тенью над лидерами демократов, которые утверждают, что они поддерживают кампанию Black Lives Matters», — резюмирует издание.

Самая быстрая акула

Американское издание The National Interest публикует печальную статью о внешнеполитических провалах Америки и обострении геополитической ситуации в мире.

«Губительное воздействие пандемии коронавируса разрушило две иллюзии, которые долгое время лелеяли представители внешнеполитического сообщества, — пишет издание. — Первая иллюзия заключалась в том, что те вызовы, которые принес с собой коронавирус, устранят конкуренцию и будут способствовать сотрудничеству, — то есть что они подтолкнут к формированию некоего глобального альянса для борьбы с этим заболеванием. Вторая иллюзия — это убежденность в том, что в процессе борьбы с вирусом такие страны, как Россия, Китай и Иран, снизят уровень своей враждебности в отношении международных норм».

Однако ничего подобного не случилось. Напротив, Россия и Китай как будто вышли из кризиса обновленными.

Однако, считают авторы статьи, все свои главные козыри Америка сохранила. Она по-прежнему является обладательницей мировой резервной валюты, а ее экономическая и финансовая системы остаются опорами глобальной системы. Кроме того, в ее распоряжении остаются региональные партнерства, которые позволяют Вашингтону создавать коалиции, способные сбалансировать амбиции России, Китая и Ирана. Америка вооружается автоматом Калашникова, а Китай образует коалицию с Россией – западные СМИ о новых геополитических стратегиях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Финал статьи выглядит вполне триумфальным. Да, Америка допускает массу ошибок в борьбе с кризисом общественного здравоохранения, ее политика непоследовательна, а ее казна пуста. «Но, — торжественно заключают авторы, — в реальной жизни, чтобы спастись от акулы, вам не нужно быть великим пловцом, вам просто нужно плыть быстрее, чем она. Пока Соединенные Штаты существенно опережают всех акул в океане».