Пекин и Вашингтон открыли новый раунд холодной войны

Министерство иностранных дел Китая отозвало лицензию на работу генерального консульства США в городе Чэнду, и в понедельник представители китайских властей вошли в здание дипломатического представительства, приняв его в свое ведение.

Таким образом, менее чем за неделю США лишились уже второго консульства в Китае. Сначала американский государственный департамент решил отказаться от диппредставительства в Ухане, которое прекратило работу еще в конце января из-за вспышки коронавируса. Вашингтон рассчитывал, что отказ от возобновления работы этого консульства может смягчить реакцию Пекина на решение США закрыть китайское консульство в Хьюстоне.

Ухудшение американо-китайских связей развивается по той же схеме, что и отношения Вашингтона и Москвы. Эксперты считают, что мир стоит на пороге новой «холодной войны». Китай пригрозил США ответными мерами из-за вторжения на территорию консульства в Хьюстоне © AP, Andy Wong, File

Как писало ранее издание Украина.ру, в данном случае действия китайской стороны очень похожи на поведение России, оказавшейся в аналогичной ситуации в 2018 году. Напомним ту историю двухлетней давности. Тогда США в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери объявили о выдворении российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле, ссылаясь на его близость к одной из баз подводных лодок и компании Boeing.

Исходя из действующего в дипломатии принципа «консульских пар», Россия должна была закрыть дипломатическое представительство во Владивостоке. Однако российские дипломаты предпочли поступить иначе: они предложили пользователям Twitter самим выбрать американское консульство в РФ, работу которого следует прекратить в качестве ответной меры.

Большинство голосов набрал вариант Санкт-Петербург, второе место занял Екатеринбург, третье — Владивосток. В итоге двери закрыла дипмиссия в Северной столице, которая для американцев была намного важнее. Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сейчас официальное требование американских властей было направлено еще 21 июля. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал данный шаг Вашингтона политической провокацией. Решение о закрытии дипмиссии нарушает международное право и основные нормы международных отношений, поскольку принято США в одностороннем порядке. «Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — сказал он.

В свою очередь руководитель пресс-службы дипломатического ведомства США Морган Ортагус заявила, что решение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне принято с целью «защиты американской интеллектуальной собственности и сохранения личных данных американцев».

Закрытие сразу двух американских консульств в Китае и китайского консульства в Хьюстоне ударит по тем аспектам двусторонних отношений, которые и так деградируют: гуманитарные контакты, поездки и экономические связи.

США уже проводят политику экономического разведения с Китаем, фактически — разрушения экономической взаимозависимости и переход цепочек добавленной стоимости в другие страны, вывод их из Китая. «На вмешательство дадим решительный ответ». Китай сделал предупреждение Британии © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Также со стороны Вашингтона можно видеть усилия по разрушению научно-образовательного сотрудничества с Китаем. В страну приглашают гораздо меньше китайских студентов, рассматривая их как угрозу. Из США выдворяют китайских профессоров, разрушают научно-техническое сотрудничество с КНР.

В отношениях двух сторон за последнее время действительно наметилось сразу несколько болевых точек. Это и вопрос происхождения коронавируса COVID-19, и ситуация с правами человека в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном округе и других китайских регионах, участие компании Huawei в проектах на европейском рынке и многое другое.

Ранее Вашингтон заявлял, что телекоммуникационный гигант Huawei помогает Пекину шпионить за своими клиентами, хотя Китай такие действия отрицал. Однако эксперты уверены, что Белый дом называет эту компанию глобальной угрозой, потому что боится конкуренции со стороны Huawei на рынке цифровой экономики.

Нынешние события представляют собой естественное углубление американо-китайской конфронтации, которая становится все более официальной и все более открытой. Трамп хотел наказать Китай, но рискует наказать сам себя © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

При меньшем количестве консульских учреждений и США, и Китаю будет сложнее поддерживать и развивать торгово-экономические, гуманитарные и научно-образовательные связи, но эти связи и без того рушатся целенаправленно.

Практически каждый день с американской стороны следуют выпады, заявления, принимаются решения, которые на глазах разрушают все, что было накоплено в американо-китайских отношениях за последние 40 лет.

В каком-то смысле закрытие консульства в Хьюстоне можно считать символичным: оно было первым консульством КНР в США, открывшимся в 1979 году, в год установления дипломатических отношений двух государств.

Между тем торговая война между США и Китаем становится более серьезной угрозой для мировой экономики, чем пандемия коронавируса. Об этом заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, пишет «Би-би-си».

По его мнению, мир переживает период глобального кризиса, а разрыв между двумя сверхдержавами опасен и только усугубит ситуацию. «США — это сила для разделения, а не для сотрудничества», — считает Сакс.

Он отметил, что американские власти хотят разжечь новую холодную войну с Китаем. Если это произойдет, то экономика не вернется к стабильному состоянию еще долго, полагает эксперт.

Активная фаза торговой войны между странами началась в 2019 году. Стороны ввели взаимные пошлины на товары объемом сотни миллиардов долларов. В январе 2020 года Китай и США договорились о смягчении мер и взаимных уступках. Китай обязался закупить у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако отношения ухудшились после того, как Вашингтон обвинил Пекин в предоставлении недостоверной информации о вспышке коронавируса. В конце мая Министерство торговли США внесло в черный список 33 организации из Китая за деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности и внешней политике США.

В ответ в июне власти КНР запретили местным компаниям закупать некоторые американские сельскохозяйственные продукты.

21 июля последовало обвинение, предъявленное Министерством юстиции США двум гражданам Китая по подозрению в незаконной хакерской деятельности по заказу государства.

Хакеры обвинялись в том, что по заказу Министерства государственной безопасности КНР пытались выкрасть данные о разрабатываемой вакцине против COVID-19. Ранее они, предположительно, взламывали серверы американских оборонных подрядчиков, связанных с разработкой химического оружия и лазерных, микроволновых и спутниковых технологий.

Наблюдатели отмечают, что решения о закрытии консульств опускает двусторонние отношения на самую низшую точку за последние 40 лет, и это может быть признаком, что Белый дом занимает более агрессивную позицию против Пекина в преддверии ноябрьских выборов в США.