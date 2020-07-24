США и Китай обменялись предписаниями закрыть по одной дипмиссии, но на этом история явно не закончится, ведь госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что американцы одержат победу над КНР так же, как в своё время над СССР. При этом глава Госдепартамента рассчитывает, что помощь Вашингтону в этой борьбе окажет ближайший союзник Китая - Россия

Противостояние между Вашингтоном и Пекином усиливается не по дням, а по часам.

Китайско-американский диалог с новым звучанием

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда (штат Калифорния) с речью «Коммунистический Китай и будущее свободного мира», посвящённой китайско-американским отношениям, заверил, что Вашингтон продолжит вести диалог с Пекином, но в совершенно другом тоне. По его словам, прежняя система взаимодействия с Китаем потерпела крах: 50 лет назад администрация президента Никсона, работая над улучшением двусторонних отношений, надеялась, что по мере роста благосостояния в самом Китае будет больше свободы и он будет более дружественно настроен по отношению к другим странам, но этого не произошло.

«Возможно, мы были наивны по поводу опасной китайской версии коммунизма или чувствовали себя победителями после холодной войны, быть может, мы действовали как капиталисты, или же нас обманывали заявления Китая о «мирном росте». Как ясно заявлял президент Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни». Мой опыт и опыт президента Дональда Трампа как бизнесмена состоит в том, что прямота в высказываниях — это наилучшая политика. Необходимо чётко обозначать те позиции, от которых мы не намерены отступать. Необходимо также определять области, где имеется заинтересованность и есть возможность действовать совместно, — заявил Помпео. Дробницкий: Холодная война между КНР и США приведет к созданию "мира регионов" © РИА Новости, Нина Зотина

В то же время об отношениях с Китаем говорил и Дональд Трамп. «Они ставят рекорды (по объёмам закупаемой у США агропромышленной продукции. — Ред.). Вчера (22 июля) был день рекорда по кукурузе. Они закупили кукурузу в большем, чем когда бы то ни было, объёме. И такая ситуация была два-три дня — с соевыми бобами и прочим. Однако торговая сделка теперь значит для меня меньше, чем тогда, когда я её заключил. Когда я её заключил, это была отличная сделка», — сказал президент журналистам.

В своей речи Помпео выразил идею о необходимости создания альянса нового формата для противостояния Китаю, это может быть объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий. При этом дипломат считает, что ответить на вызов, перед которым сейчас оказался Запад из-за действий КНР, можно, если верно воспользоваться экономической, дипломатической и военной мощью в ООН, НАТО, G7 и G20.

Без России никуда и без СССР тоже

Продолжая тему будущей модели взаимодействия с Китаем, американский госсекретарь вспомнил Советский Союз, которому Штаты противостояли в годы «холодной войны». По словам Помпео, если в отношениях с СССР 40-й президент США Рональд Рейган руководствовался принципом «доверяй, но проверяй», то с современным Китаем нужно не доверять и проверять.

«Я верю, что мы сможем сделать это (победить в противостоянии с Китаем. — Ред.). У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что Компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, — отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права», — заявил Помпео,

Однако он признал, что сравнивать эти два государства нельзя, поскольку в отличие от Советского Союза Китай глубоко интегрирован в мировую экономику, при этом Пекин зависит от Запада больше, чем Запад от него. В связи с этим госсекретарь призвал остальные страны отказаться от китайской продукции при внедрении систем связи пятого поколения. По словам Помпео, речь идёт не о сдерживании, а о сложном новом вызове — СССР был отрезан от свободного мира, а Коммунистический Китай уже в его пределах.

После выступления главу внешнеполитического ведомства спросили, могут ли США заручиться какой-либо поддержкой России в противодействия Китаю.

«Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношений между Россией и Китаем. Мы тоже можем кое-что сделать, есть проблемы, по которым мы должны работать с Россией. Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединённых Штатов, но и для всей планеты», — ответил Помпео. Хочешь мира, готовься к войне: Россия и США обсудили будущее договора СНВ-3 © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В первую очередь речь идёт о контроле над вооружениями, а конкретно о судьбе договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Вашингтон настаивает, чтобы к переговорному процессу подключился Пекин, хотя это двусторонний российско-американский документ. Как ранее отмечал посол РФ в США Анатолий Антонов, который в своё время участвовал в разработке СНВ-3, у Китая на сегодняшний день стратегических наступательных вооружений в 5-6 раз меньше, чем у России и США, поэтому возникает вопрос — либо предлагать китайцам подтянуться к тем уровням, которые установлены в договоре, либо США и России сокращать в 5-6 раз свои стратегические наступательные вооружения. Очевидно, что ни один, ни второй вариант не устроят Пекин, Москву и Вашингтон. Российская сторона предлагает продлить договор на год, а лучше на 5 лет, чтобы в течение этих пяти лет подумать над тем, что может прийти на смену этому договору, более детально выяснить позиции сторон.

Вопрос о будущем договора СНВ-3 подняли в состоявшемся накануне телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Как сообщил официальный представитель Белого дома Джадд Дир, американский лидер выразил надежду на то, что удастся избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих — между Китаем, Россией и Соединёнными Штатами, — а также рассчитывает на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене.

Дипломатические войны

Критическими заявлениями в адрес друг друга Вашингтон и Пекин обмениваются регулярно, но на этой неделе они встали на тропу дипломатической войны.

22 июля официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщил, что ведомство направило требование о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне для «защиты американской интеллектуальной собственности и личных данных американцев». Позже власти уточнили, что эта дипмиссия якобы прикрывало попытки граждан КНР в США получить данные по чувствительным вопросам, в том числе по разработке вакцины от COVID-19.

Дальнейшие действия китайской стороны очень похожи на поведение России, оказавшейся в аналогичной ситуации в 2018 году. Напомним ту историю двухлетней давности. 26 марта 2018 года США в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери объявили о выдворении российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле, ссылаясь на его близость к одной из баз подводных лодок и компании Boeing. Исходя из действующего в дипломатии принципа «консульских пар», Россия должна закрыть дипломатическое представительство во Владивостоке, однако российские дипломаты, работающие в США предпочли поступить иначе: они предложили пользователям Twitter самим выбрать американское консульство в РФ, работу которого следует прекратить в качестве ответной меры. Большинство голосов набрал вариант Санкт-Петербург, второе место занял Екатеринбург, третье — Владивосток. В конечно итоге двери закрыла дипмиссия в Северной столице, которая для американцев, конечно, была намного важнее. Трамп пожалел, что выслал так много российских дипломатов © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

Вернёмся к Китаю. «Парой» для консульства КНР в Хьюстоне — консульство США ни где бы то ни было, а в том самом Ухане, который прославился как источник распространения коронавируса (хотя учёные установили, что вирус гулял по Европе задолго до вспышки в Китае). Однако МИД КНР предписал Штатам свернуть деятельность консульства в Чэнду, которое охватывает провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район и крупнейший из всех городов центрального подчинения Чунцин. Накануне того, как стало известно, какая дипмиссия будет закрыта по решению министерства, главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь написал в своей колонке, что выбор консульства в Ухане был бы слишком выгоден Вашингтону, поэтому Пекин выберет то консульство, которое удивит США и ещё больше навредит им. Действительно, закрывать консульство в Ухане не имеет смысла, поскольку американские власти сами с началом эпидемии эвакуировали своих сотрудников и, более того, как сообщил агентству Associated Press представитель Белого дома на условиях анонимности, администрация приняла решение не возобновлять работу дипмиссии. Помимо отступления от принципа «консульских пар», Китай так же, как и Россия, провела в Twitter (в аккаунте Global Times) опрос, какое консульство стоит закрыть, выбор стоял между Уханем, Гуанчжоу, Шэньянем, Шанхаем, Чэнду и Гонконгом.

Телеканал CNN предполагает, что такое молниеносное предписание о закрытии консульства КНР в Хьюстоне обусловлено стремлением Трампа повысить свой рейтинг за счёт решительных действий против одного из врагов страны, коим он считает Китай. В том, что причина заключается именно в шпионаже и попытке украсть какие-либо разработки или технологии, сомневается и бывший помощник торгового представителя США в Китае Джефф Мун, по его словам, в таком случае было бы логичнее закрыть консульство в Сан-Франциско, где находится Силиконовая долина.

Понятно одно — что бы ни стояло за этим шагом, противостояние США и Китая будет только продолжаться, до американских выборов в ноябре так точно. А на желание Помпео вовлечь в этой «холодной войне 2.0» на свою сторону Россию остаётся только ответить «мечтать не вредно». Сложно представить ситуацию, когда РФ выступит против своего соседа, который целиком и полностью поддерживает её позицию на мировой арене в таких непростых геополитических условиях.