Американские и китайские дипломаты, следуя предписанию страны пребывания, покинули здания генеральных консульств в Чэнду и Хьюстоне соответственно. Штаты призывали КНР воздержаться от ответа, но Пекин поступил мудрее - перенял опыт Москвы и нанёс гораздо более болезненный удар, чем могли ожидать в Вашингтоне

Флаг с флагштока снят, государственные символы со стен и ограды — тоже, внутри не осталось ничего.

«В 10:00 утра по требованию китайской стороны американское генконсульство в Чэнду официально закрылось. Затем представители компетентных госорганов Китая вошли в здание, которое перешло под контроль КНР», — говорится в сообщении МИД Китая.

Сотрудники генерального консульства КНР в Хьюстоне уехали раньше, 25 июля.

Так началась дипломатическая война между США и Китаем.

Платье на Китай по российским лекалам

На прошлой неделе американская сторона потребовала от КНР закрыть дипмиссию в Хьюстоне в течение 72 часов для «защиты американской интеллектуальной собственности и личных данных американцев». Позже власти уточнили, что это генконсульство якобы прикрывало попытки граждан КНР в США получить данные по чувствительным вопросам, в том числе по разработке вакцины от COVID-19. Пекин был возмущён такой «односторонней провокацией», и ему не оставалось ничего, кроме зеркального ответа. Китаист Вавилов объяснил, зачем Трамп провоцирует конфликт с КНР

Впрочем, ответ оказался не совсем зеркальным. Если исходить из принципа «консульских пар», то КНР должны были предписать закрыть американское генконсульство в Ухане. Однако на практике это означало бы, что китайская сторона никак не отреагирует на действия Штатов, поскольку, во-первых, это самая малочисленная из их дипмиссий, во-вторых, американские власти сами вывезли оттуда своих дипломатов с началом карантина по COVID-19. Другое дело генконсульство в Чэнду — оно имеет гораздо большее значение для США: миссия работает на 23 года дольше уханьской (открыты в 1985 и 2008 годах соответственно) и обслуживает гораздо более густонаселённые районы, а именно провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район и самый многонаселённый город центрального подчинения Чунцин. То есть удар гораздо более чувствительный для американцев.

С закрытием дверей консульств в двух странах история не закончилась. 25-го числа, вскоре после того, как китайские дипломаты покинули здание в Хьюстоне, как пишет газета Houston Chronicle, местные полицейские перекрыли прилегающую территорию, и несколько человек в гражданском попытались силой вскрыть двери, но в конечном итоге вошли через небольшую заднюю дверь. Агентство Reuters предполагает, что сопровождал эту группу лиц высокопоставленный чиновник Госдепартамента Клифф Сигроувз, который отвечает за работу с иностранными дипломатическими миссиями. Пока они находились в консульстве, у входа стояла охрана Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента. Китайский МИД в тот же день выразил протест и сделал представление США в связи с этим происшествием.

На брифинге 27 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь объяснил, что американские власти не имели права вторгаться в консульство в Хьюстоне, потому что здание находится в государственной собственности Китая, а его закрытие носит временный характер.

«США грубо нарушили нормы международного права и базовые принципы международных отношений, естественно, у Китая есть законное право на ответные действия для защиты своих законных прав», — заявил он.

Тем не менее, китайские силовики не вторгались в здание американской дипмиссии в Чэнду, а, как обращает внимание агентство Reuters, в отличие от Штатов, вместо агрессивных действий по отношению к дипсобственности другой страны обеспечили необходимый уровень безопасности вокруг объекта.

Любопытно в этой истории и то, что руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот 24 июля призвал Коммунистическую партию Китая прекратить враждебные действия, вместо того чтобы предпринимать ответные меры по принципу око за око. Иными словами, китайцы должны были спокойно наблюдать за тем, как американцы под надуманным предлогом или, по крайней мере, по недоказанному обвинению предпринимают репрессивные меры, и одобрительно кивать головой. Не на того напали, как говорится. Пекин оказался по-восточному мудрее и предпочёл поступить так же, как Россия, которая была в точно такой же ситуации два года назад. Американские власти закрыли генеральное консульство РФ в Сиэтле, видимо, рассчитывая, что в ответ российские власти закроют его «консульскую пару» — дипмиссию во Владивостоке, которая по сравнению с другими, имеет меньшее стратегическое значение, но не тут-то было. Дипломаты предписали Госдепартаменту свернуть деятельность генконсульства в Санкт-Петербурге.

Не Америкой едины

То, что в избирательных кампаниях США активно фигурируют другие страны, уже никто не удивляется. Если в 2016 году спорили, вступал ли Трамп в сговор с Кремлём, то сейчас он сам разыгрывает «китайскую карту». Госсекретарь Помпео и война на два фронта © AP, Ashley Landis, Pool

Ещё в начале 2020-го почти ни у кого не вызывало сомнений переизбрание президента-республиканца на второй срок — национальная экономика росла, безработица, наоборот, стремилась вниз и достигла самых низких за последние полвека значений. Всё быстро и кардинально изменила всемирная пандемия коронавируса: американская экономика заточена на глобальную экономику и, соответственно, сильно зависит от внешней конъюнктуры, а в условиях, когда международное авиасообщение прервано, отели опустели, торговля затормозилась, казна страны не пополняется. Трамп как мог оттягивал закрытие предприятий, чтобы не подрывать благополучие страны, но COVID-19 распространялся так стремительно, что выбора у него не осталось. В конечном итоге все внутриполитические козыри президент растерял и начал уступать в предвыборных рейтингах своему «заклятому другу» бывшему вице-президенту США Джо Байдену. По последним опросам, Трамп проигрывает ему от 4% до 12% и уступает в трёх ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане, — где победил в 2016 году. Однако опросы — понятие субъективное, стоит вспомнить, как 4 года назад все прогнозировали избрание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. К тому же, как показало исследование, проведённое по заказу телеканала NBC и газеты Wall Street Journal, 13% респондентов до сих пор не определились, за кого будут голосовать в ноябре, многие из них одобряют решения Белого дома в сфере экономики, но критикуют её работу на других направлениях.

В ситуации, когда похвастаться достижениями на внутриполитической арене нечем, Трамп вынужден переключаться на внешнюю. Корень всех проблем — коронавирус, первыми о нём заявили в Китае, значит, по логике американского президента, все беды идут оттуда. Для него не важно открытие европейских учёных, что вирус гулял, например, в Италии задолго до вспышки в Ухане. Попросту говоря, Трампу нужно объединить страну перед лицом внешнего врага, и на эту роль выбран Китай. Обвинения в шпионаже звучат из Вашингтона в адрес КНР регулярно. Вот и на этот раз пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани журналисты спросили, почему о закрытии консульства в Хьюстоне распорядились сейчас, примерно за 100 дней до выборов, учитывая, что обвинения американской стороны в адрес Китая по поводу кражи интеллектуальной собственности вовсе не новы, на что она ответила лишь: «В ходе брифинга я не стану предоставлять никакой дополнительной информации, касающейся наших разведданных». Так что закрытие консульства в Хьюстоне — это очередной компонент антикитайской борьбы США, но не против Китая как такового, а за сердца и голоса американских избирателей.