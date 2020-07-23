Городской голова Тернополя Сергей Надал почти гарантированно в третий раз выиграет выборы мэра города, а его партия «Свобода» станет основой большинства в Тернопольском горсовете

Больше десяти лет Тернопольская область подтверждает имидж «острова «Свободы» — так регион назвали весной 2009 года, когда на досрочных (и скандальных) выборах Тернопольского облсовета националистическая партия «Свобода» заняла первое место с почти 35% голосов. Именно после этого начался взрывной рост рейтингов партии «Свобода», обеспечивший ей победу на выборах в Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский областной советы осенью 2010-го, а также прохождение в парламент Украины в 2012-м. Львов перед выборами. «Слуги народа» обопрутся на чуждого им безальтернативного Садового © Facebook, Андрій Садовий

Осенью 2010-го мэром Тернополя ожидаемо стал кандидат от «Свободы» — бывший налоговик Сергей Надал, а эта партия получила половину мандатов в Тернопольском городском совете (30 из 60, у ближайших конкурентов из "Партии регионов" было 11). Кстати, результаты самого Надала тогда были скромнее: он победил с результатом в 27,4% голосов, хотя и значительно опередил тогдашнего городского голову Романа Заставного. На выборах осенью 2015-го Сергей Надал и «Свобода» остались у руля в Тернополе, хотя теперь уже мэр был «паровозом» для своей партии: за Надала проголосовали 57,9% избирателей Тернополя, а за «Свободу» — 30,95%.

Став мэром Тернополя во второй раз, Сергей Надал быстро подмял под себя депутатский корпус в городском совете и местную организацию партии «Свобода». Когда в 2017-м его «правая рука», секретарь Тернопольского городского совета и также «свободовец» Игорь Турский, попытался проявить самостоятельность, то его, а также ещё двух депутатов горсовета от «Свободы» — Романа Навроцкого и Ивана Сороколита — просто лишили мандатов. В феврале 2018 года в центре Тернополя на Игоря Турского напал неизвестный и тяжело ранил ножом. Позже потерпевший обвинил в организации нападения мэра Тернополя, а сам Сергей Надал обратился в полицию, обвинив бывшего соратника в обмане правосудия. При этом нападавшего на Турского выпустили под залог в 60 тысяч гривен, а принял это решение судья, связанный с городским головой.

Неудивительно, что на грядущих местных выборах именно Игорь Турский будет одним из самых мотивированных соперников Сергея Надала — правда, вряд ли это помешает последнему в третий раз победить на выборах мэра. Согласно опросам Социологической группы «Рейтинг», в феврале 2020 года за Надала готовы были проголосовать 60,8% жителей Тернополя, а в апреле — вообще около 70%. Более свежих открытых исследований общественного мнения нет, но все опрошенные мною тернопольские аналитики подтвердили: несмотря на недовольство части бизнеса и жителей Тернополя карантинными мерами городских властей, рейтинг Сергея Надала превышает 60% — то есть он выигрывает выборы в первом туре. Чернигов перед выборами: Непотопляемый мэр Атрошенко формирует свое «удельное княжество» © commons.wikimedia.org, Roman Naumov

Рейтинги остальных более-менее известных кандидатов в мэры Тернополя составляют 4-6%. Это уже упомянутый Игорь Турский, который ныне является лидером местной организации партии «Сила людей», экс-губернатор Тернопольщины времён Порошенко — Степан Барна («Европейская солидарность»), Пётр Ландяк («Гражданская позиция»), Михаил Ратушняк («Батькивщина»), Максим Черкашин («Голос»). В апрельском опросе группы «Рейтинг» поддержку 5,5% жителей Тернополя получил также представитель партии «Слуга народа» (СН), депутат-мажоритарщик от Тернополя Андрей Богданец.

Видимо, именно в связи с таким низким рейтингом самого известного своего представителя в Тернополе партийное начальство СН решило в этом городе «проиграть с юмором». Несколько дней назад стало известно, что в мэры Тернополя от президентской партии будет баллотироваться коллега Владимира Зеленского по сцене и юмористическим телепрограммам Виктор Гевко. На данный момент ему 35 лет и он отметился в большинстве проектов, которые были сняты студией «Квартал 95». Так, Гевко был участником «Бойцовского клуба», сыграл роль в проекте «Країна У» и «Один раз под Полтавой». Он также несколько раз выигрывал в шоу «Рассмеши комика». Гевко является участником команды «VIP-Тернополь», которая участвовала в «Лиге смеха». Сам будущий кандидат в мэры Тернополя позиционирует себя как ведущего свадеб и корпоративов и предлагает такие услуги на своей странице в Instagram.

К политике Виктор Гевко имеет опосредованное отношение. В 2019 году он был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Только месяц назад он стал членом тернопольской областной организации партии «Слуга народа». Этой организацией руководит его старший брат, депутат Верховной Рады от одного из мажоритарных округов Тернопольской области Владимир Гевко.

Год назад на досрочных парламентских выборах партия «Слуга народа» в Тернопольской области набрала 31,5% голосов, а в областном центре — 29,11%. Ещё в феврале рейтинг СН в Тернополе был близок к этому показателю — 27,4% (первое место), у «Свободы» было 17,4%, а у «Европейской солидарности» (ЕС) — 13,3%. Но уже к апрелю среди лидеров произошли перестановки: на привычное первое место вернулась «Свобода» (22,9%), на второе вышла ЕС (21,7%), а СН скатилась на третье (21,3%). Более свежих опросов нет, но источники из партийных штабов в Тернополе подтверждают, что первая тройка политических сил выглядит так же — просто рейтинг СН продолжает стремительно падать, а ЕС почти сравнялась по популярности со «Свободой».

Четвёртое-шестое места в Тернополе делят «Батькивщина», «Гражданская позиция» и «Сила людей», у которых по 4-6%. «Голос», который своим результатам в Тернополе на парламентских выборах в 2019-м в основном обязан мэру города, вряд ли пройдёт в городской совет — Сергею Надалу лишняя конкуренция там не нужна, лучше уж вложиться в старую надёжную «Свободу». Однако ситуация может измениться, если «Голос» уговорит стать кандидатом в мэры Тернополя и лидером своего списка в горсовет шоумена Сергея Притулу, уроженца Тернопольской области. Притула весьма популярен в Тернополе, где он много лет был фронтменом одной из местных радиостанций и капитаном команды КВН. В таком случае в борьбе за второе место на выборах мэра Тернополя вполне может состояться «конкурс капитанов» между Притулой и Гевко. Кривой Рог перед выборами: борьба между Юзиком и Вилкулом на родине Зеленского © Facebook, Слуга Народу - Зе Кривий Ріг

При этом, в отличие от Львова, ни о каком сотрудничестве мэра Тернополя с партией «Слуга народа» речь пока не идёт. Сергей Надал неоднократно делал резкие заявления в адрес нынешних киевских властей, в частности, в начале июня он вместе с однопартийцами, мэрами Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым и Хмельницкого Александром Симчишиным, публично выступил против намерений отдельных политиков из СН смягчить закон о тотальной украинизации. В том числе и после этого Владимир Зеленский поставил в один ряд с сепаратизмом выступления городских голов против решений центральной власти, считая, что это вредит не президенту, а Украине. «Они настроены не против нас — и это не пафос, — а прежде всего против Украины. Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это — против государства. Это — чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — заявил президент Украины во время визита в Хмельницкую область 9 июня 2020 года.

А на минувшей неделе Сергей Надал вместе с другими политиками от «Свободы» принял участие в «языковом» протесте возле Верховной Рады. «Нам обещали улучшение жизни. Нам обещали защиту достоинства украинцев и Украины. Вместо этого — пренебрежительное отношение к Украине, к воинам и волонтёрам. Героев войны и героев Майдана признают преступниками, во властные кресла возвращаются люди из команды Януковича. Российскую агрессию на Востоке называют гражданской войной. Это признаки русского реванша на Украине. Нет русификации Украины, нет преступной власти, которая пересматривает закон о языке!» — пафосно заявил в Киеве Сергей Надал — и получил лишь положительные отзывы в тернопольской прессе.

Таким образом, несомненно, что именно идеологическая повестка будет главной на предстоящих местных выборах в Тернополе. А в ней Сергею Надалу нет равных — причём не только в «Слуге народа», но и в «Европейской солидарности». «Файне місто» («классный город»), как ещё в 1994-м назвала Тернополь культовая украинская группа «Братья Гадюкины», на ближайшие годы останется во власти «Свободы» — правда, в украинском понимании этого слова. Напомню, 12 июня 2020-го депутат Тернопольского областного совета от партии «Свобода» Владимир Бобко потребовал, чтобы полиция и СБУ установили личности и выслали из страны чернокожих иностранных студентов, которых заметили на улицах Тернополя с плакатами против расизма.