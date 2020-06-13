Главным событием минувшей недели для региона стало утверждение нового районного деления областей, что затмило даже эпидемию коронавируса, хотя более 50% больных выявлено именно на Западной Украине

Самый большой резонанс вызвало расширение имеющего имидж «венгерского» Береговского района на Закарпатье. «Профессиональные патриоты» (в частности, местный писатель Андрей Любка) сразу же обвинили украинские власти в «зраде»: мол, такое решение принято под давлением Венгрии после недавнего визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Будапешт, и новый район с центром Берегово – первый шаг к созданию венгерской национальной автономии.

Кулеба вынужден был публично оправдываться. 11 июня в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» министр заявил: «Вопрос об автономии каких-либо национальных автономий на территории Украины пока не стоит на повестке дня, и я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться». Он также добавил, что Береговский район был, есть и будет в составе Украины, тема его существования не была предметом «каких-то договорённостей» с Венгрией.

«Мы сейчас с вами имеем конкретную ситуацию, когда нам навязывают этот дискурс: поговорим о венгерском сепаратизме. Я хочу сейчас обратиться ко всем украинцам, к украинцам любого этнического происхождения: украинское государство не считает ни представителей венгерского меньшинства, ни румынского, ни польского, ни какого-либо другого меньшинства сепаратистами. Мы с вами одно целое, наша страна – Украина», – пафосно заявил чиновник и подчеркнул, что «не надо нас стравливать друг с другом».

Напомню, 17 марта 2017-го бывший тогда главой СБУ Василий Грицак фактически обвинил всех проживающих на Украине венгров, румын, болгар, гагаузов и русинов в антигосударственной деятельности, заявив: «Опираясь на гражданские движения, экстремистские ячейки, российская сторона пытается расшатать наше государство изнутри, в том числе продвигая идею скрытой федерализации. Предпринимаются попытки использовать этнический фактор для провоцирования автономических настроений на западе и юго-западе Украины. Внимание Москвы привлекают общины венгров, румын, болгар, гагаузов и этнографическая группа русинов». При этом активность венгров и русинов сосредоточена именно на Закарпатье.

Парадокс ситуации в том, что создание нового, расширенного Береговского района де-факто является продолжением политики дискриминации венгерского меньшинства, проводимой Киевом. Как отметил замглавы Закарпатского облсовета, депутат от Партии венгров Украины (КМКС) Йосип Борто, это будет не «венгерский район», как об этом говорят, а просто район с центром в Берегово. «Сейчас Береговский район – единственный из нынешних 13 районов Закарпатья, в котором венгры составляют большинство населения, – 76%. Теперь такого района не будет вообще. И во всех районах Закарпатья, где компактно проживают венгры, их процентный вес после реформы уменьшится», – рассказал Борто. Так, после присоединения Виноградовского района в новом Береговском венгры составят только 43%, в укрупнённом Ужгородском районе венгров будет 13% вместо 33% ныне, а в расширенном Мукачевском районе процент венгров уменьшится с 12 до 4.

При этом в КМКС отметили, что просили лишь сохранить район с центром в Берегово, поэтому такой вариант от Кабмина считают компромиссным. «Наша просьба касалась того, чтобы сохранить район с центром в Берегово, чтобы объединить в нем те ОТГ, в которых венгры составляют большинство. Но чтобы все проживающие на Закарпатье венгры оказались в составе одного района, – это нереально, и мы этого не просили и тем более не требовали. Нынешний вариант от правительства выглядит компромиссным», – сказал Йосип Борто.

При этом ещё на заре независимости Украины венгры пытались создать на Закарпатье единый венгерский район, больше известный как Притисянский (от названия река Тиса, вдоль которой проживают закарпатские венгры). Этот район должен был включать отдельные территории 6 современных районов Закарпатья – Ужгородского, Береговского, Мукачевского, Виноградовского, Хустского и Тячевского. В 1991 году состоялся даже местный референдум по созданию «венгерского автономного округа» на базе Береговского района, хотя на мнение Киева это тогда не повлияло. Но от идеи воплотить хотя бы в каком-то виде эту концепцию автономизации (не обязательно территориальной) закарпатские венгры не отказались, вернувшись к ней после начала «децентрализации» на Украине.

Но недовольны новым административно-территориальным делением Закарпатской области не только венгры, но и местные гуцулы. Ещё накануне заседания Кабинета министров Украины, который 12 июня утвердил новую «нарезку» страны на районы, губернатор Закарпатья Алексей Петров убеждал, что будет сохранён горный Раховский район, где значительную часть населения составляют гуцулы. Однако, доказывая необходимость создания расширенного Береговского района, где венгры окажутся в меньшинстве, глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) заявлял, что «о национальном составе или этническом принципе формирования районов речь не идёт». В результате Раховский район был присоединён к равнинному Тячевскому, который возглавляет близкий к губернатору Тимур Аверин. Всего на Закарпатье планируют создать пять районов вместо нынешних тринадцати.

На пресс-конференции 12 июня Алексей Петров решение Кабмина не комментировал, сосредоточившись на борьбе с эпидемией коронавируса. «К сожалению, есть неутешительная статистика по количеству больных. Мы не отвечаем условиям Минздрава, чтобы перейти к третьему этапу. Остановили переход на смягчение карантина и остались на втором этапе, анализируем ситуацию», – заявил губернатор. Всего с начала эпидемии на Закарпатье зафиксировано 1506 случаев инфицирования коронавирусом (пятый показатель на Западной Украине), от COVID-19 тут умерло 38 человек.

Примечательно, что 11 июня, когда на Закарпатье прилетал спикер парламента Дмитрий Разумков, губернатор не поехал с ним в Мукачево на открытие реконструированной поликлиники. Главным действующим лицом события был мэр города Андрей Балога, из чего местные комментаторы сделали далеко идущие выводы: мол, «князь Мукачевский» и «король закарпатской контрабанды» Виктор Балога нашёл себе новую «крышу» в Киеве, за чем может последовать новый виток противостояния «мукачевских» и «ужгородских» в крае.

Гуцулы остались без своего района и в Черновицкой области, хотя там власти также убеждали Киев в необходимости создать отдельный Карпатский район на базе горных Вижницкого и Путильского. 11 июня представители общин этих двух районов даже провели совместное заседание и отправили соответствующее обращение в Киев. Однако эти гуцульские районы решением Кабмина включены в состав Сторожинецкого, хотя понятно, что основной «мишенью» киевских властей, как и на Закарпатье, было национальное меньшинство – на этот раз румынское. Населённые румынами и молдаванами населённые пункты Черновицкой области разделены между Сторожинецким и Черновицким районом, причём в последнем будет полмиллиона населения. Такой мегарайон, кроме прочего, станет и дополнительным рычагом давления на город Черновцы, с местным самоуправлением которого у губернатора Буковины Сергея Осачука отношения не складываются.

Справедливости ради стоит отметить, что один из трёх новых районов Черновицкой области – расширенный Хотинский – спроектирован весьма корректно. В его состав вошли населённые пункты, которые в прошлом были частью Российской империи (как Северная Бессарабия), тогда как остальная часть Черновицкой области ранее входила в состав Австро-Венгрии. Кроме того, Кабмин не поддержал идею губернатора о том, чтобы центром этого «бессарабского» района стал городок Кельменцы, остановившись на более развитом Хотине. Несмотря на это, главу Черновицкой ОГА в очередной раз похвалил президент Владимир Зеленский, так охарактеризовав Сергея Осачука в интервью изданию «Украинская правда»: «Реально нормальный мужик. Он реально сделал все… Там реально катастрофа в Черновцах была… Полная… С мозгом дружит человек. Спокойный, мощный губернатор». При этом Черновицкая область занимает первое место на Украине по числу инфицированных коронавирусом (3831 человек), от COVID-19 тут умерли 163 пациента. При этом среди инфицированных почти полтысячи медиков, и Черновицкая область пока не переходит на следующий этап ослабления карантина.

Соседняя Тернопольская область тоже находится в перечне тех, которым дальнейшее смягчение карантина правительство Украины не разрешает. Возможно, это влияет на мозги местных депутатов, которые на уходящей неделе печально прославились рядом громких заявлений. Так, внефракционный депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан, избранный по спискам Блока Петра Порошенко «Солидарность», 10 июня опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призывает изготовить до 150 атомных зарядов и обрушить их на Будапешт, Москву и Санкт-Петербург. Соответствующий документ он выложил на своей странице в Facebook. Поводом для такого призыва от Билана стало появление информации о намерении правительства Украины создать на территории Закарпатской области «венгерский» район по этническому принципу.

Реагируя на это, тернопольский избранник заявил, что подписание Будапештского меморандума о передаче ядерного вооружения оказалось ошибкой. В связи с этим он призвал Зеленского поручить «Энергоатому» создание 100-150 атомных зарядов, так называемых «грязных бомб», в качестве сдерживания внешней агрессии. «Создать 50-100 диверсионно-разведовательных групп из числа добровольцев и волонтёров «первой волны мобилизации». Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)», – написал Тарас Билан. Также он призвал установить «боеголовки с ядерной начинкой» на ракету «Нептун» и ввести в них координаты Венгрии и России. Депутат Билан считает, что «Старая Европа» встала на колени перед Россией, так что, кроме украинцев, страну на основе Киевской Руси никто не построит.

Пока что на заявление Билана отреагировала только партия «Европейская солидарность», сообщившая, что этот депутат ныне не имеет к ней никакого отношения и вообще «после избрания президентом Владимира Зеленского депутат Билан выступил инициатором создания в Тернопольском городском совете депутатской группы «Слуга Тернополя».

А вот депутат Тернопольского областного совета от партии «Свобода» Владимир Бобко 12 июня потребовал, чтобы полиция и СБУ установили личности и выслали из страны чернокожих иностранцев, которых заметили на улицах Тернополя с плакатами против расизма. «Я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал», – написал Бобко в Facebook, сопроводив пост фотографией шестерых молодых людей с плакатами против расизма в центре Тернополя. «Депортировать их за пределы Украины. На дорогу вручить пакет с сухарями и по жёлтому жилету каждому. На память», – написал Бобко. За какое именно правонарушение он предлагает выслать из страны участников акции, Бобко не уточнил.

В комментариях к посту депутата жительница Тернополя Анастасия Черкас пояснила, что на самом деле никакой акции протеста не было, а молодые люди, иностранные студенты, ранним утром снимались в фотосессии. «Всё происходило мирно, без выкриков и препятствования другим жителям. На фото, которые распространяются в интернете, были обычные студенты различных учебных заведений, которые согласились помочь сделать фото. Да, они представители другой расы и приехали в наш город на учёбу. Не больше. Фото, которые были сделаны, не отображают улиц города или наших жителей и не нарушают законодательства. Мы любим нашу страну и уважаем тернополян», – написала она.

Информацию о будто бы акции протеста чернокожих студентов Тернополя запустил в сеть местный активист неонацистской организации «Идея нации» Алексей Станько. А руководитель партии «Правый сектор» в Тернопольской области Назар Сарабун заявил, что в стране война, потому дестабилизация со стороны иностранных студентов на фоне геополитической ситуации угрожает национальной безопасности Украины. «Расцениваю это как провокацию. Необходимо провести с этими студентами профилактическую беседу», – отметил он.

В Тернопольской области громких конфликтов в связи с новым районным делением нет, тут запланировано создание трёх районов – Чортковского на юге, огромного Тернопольского в центре (почти полмиллиона населения) и Кременецкого на севере. Примечательно, что последний район – это часть исторической Волыни, большинство населения тут православные, а не греко-католики, и именно здесь находится Почаевская лавра УПЦ. Кременец и Почаев до сих пор остаются эпицентрами эпидемии коронавируса в области, всего же на Тернопольщине зафиксировано 1372 случая заражения. Хотя это шестой показатель в регионе, по темпам прироста больных Тернопольская область находится на третьей позиции на Западной Украине, всего же от COVID-19 тут умерло 26 человек.

Как ни парадоксально, но бывший тернопольский студент, гражданин Зимбабве, ныне ожидает депортации на родину в Ивано-Франковске. На днях он был задержан на улице города за грубое нарушение общественного порядка в пьяном виде. Его привлекли к административной ответственности, но в ходе расследования оказалось, что 26-летний зимбабвиец находится на территории Украины нелегально, – ещё в 2018-м он был отчислен одним из вузов Тернополя за невыполнение учебной программы и должен был ещё тогда покинуть страну. Ныне он ожидает возобновления международного авиационного сообщения, но не исключено, что его отправят в Киев, ведь с 19 июня авиакомпания Игоря Коломойского «МАУ» возобновляет полёты из столицы Украины в Ивано-Франковск.

На Прикарпатье, согласно решению Кабмина, будет пять районов, при этом один из них – Косовский – объединяет большинство населённых пунктов области, где живут гуцулы. Правда, часть из них, в том числе известный горнолыжный курорт Яремче, оказались в Надворнянском районе. Ивано-Франковская область, несмотря на высокие численные показатели инфицирования коронавирусом и смертности от него (соответственно 1669 и 90 случаев), считается благополучной в эпидемическом плане – уровень заболеваемости тут составляет менее 12 случаев на 1000 населения, об этом сообщила 12 июня первый вице-губернатор Мария Савка. Среди заболевших, по словам чиновницы, 414 медиков. Днём ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе можно полностью отменять карантин с 22 июня.

Больше всего новых районов среди галицких областей будет на Львовщине – семь, причём Львовский район будет больше, чем некоторые области Украины, – свыше 1,12 миллиона жителей. В этом пока не созданном районе разворачиваются и самые большие конфликты: окружающие Львов населённые пункты не хотят оказаться частью вотчины Андрея Садового. А самого львовского мэра продолжают преследовать мусорные скандалы: 8 июня мусор из Львова был обнаружен в селе Демидовцы Ровенской области, причём в нём оказались и упаковки из-под пробирок от тестов на коронавирус. Хотя вице-мэр Львова Сергей Бабак пытался убеждать СМИ, что мусор не только львовский и виноваты во всём не власти города, а перевозчики, однако мусор из Демидовцев вывезли за счёт бюджета Львова, оттуда же селу заплатят и компенсацию за рекультивацию земли.

Вице-губернатор Ровенской области Сергей Подолин предположил, что вывоз львовского мусора в Ровенскую область не обошёлся без участия представителей местных жилищно-коммунальных предприятий, и обратился к полиции с просьбой о помощи в отслеживании транспорта, проезжающего область, поскольку случаи выбрасывания львовского мусора на Ровенщине бывали и в прошлом году.

И во Львовской, и в Ровенской областях карантин продлён как минимум до 19 июня. В этих областях зафиксировано соответственно 2526 и 2231 случая заболевания коронавирусом – это вторая и третья позиции на Западной Украине. «Надеемся, что к следующему заседанию показатель инцидентности упадет, или же будут внесены изменения в постановление Кабмина, которые позволят местами ослабить карантин, а местами оставить», – заявил после заседания профильной областной комиссии замглавы Львовской ОГА Тарас Грень.

В тот же день замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин сообщил, что уровень заболеваемости в области за неделю уменьшился с 20 до 18 случаев на 100 тысяч населения, но пока ещё далёк от установленной Кабмином нормы в 12 случаев. Новое районное деление области (на Ровенщине будет четыре района) вице-губернатор не комментировал. Собственно, конфликтов вокруг проекта административно-территориального деления области не было, при этом стоит отметить, что Ровно будет центром очередного мегарайона – 635 тысяч жителей.

Ровенская область, которая является частью исторической Волыни, на уходящей неделе восстановила автомобильное сообщение с Волынской областью. Согласно распоряжению Кабмина, в автобусах и маршрутках должны оставаться свободными половина мест. А вот поезд сообщением «Ковель – Киев», курсирующий через Ровенскую и Волынскую области, с 16 июня временно будет отменён. 9 июня комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Волынской области приняла решение отменить ряд карантинных послаблений, в частности, приостановить железнодорожное сообщение. Как сообщил начальник станции «Ковель» Руслан Александрук, в порядке исключения, до 16 июня, еще будет разрешено движение поезда Ковель-Киев. «Поэтому 13 и 15 июня этот поезд еще будет в движении. Но 16 июня он в последний раз вернется в Ковель, пока будем ожидать дальнейших решений», – сказал Александрук.

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Волынской области остается неустойчивой, и тенденций к снижению заболеваемости не наблюдается. Об этом во время брифинга 12 июня заявила главный государственный санитарный врач области Наталия Янко. «Продолжают возникать новые вспышки на предприятиях, в лечебных учреждениях, коллективах. Волынь сейчас находится на 4-м месте по заболеваемости на Украине после Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областей. На утро 12 июня в области зарегистрировано 1313 случаев COVID-19. К сожалению, 47 случаев завершились летальным исходом, из них два – за последние сутки», – отметила Наталия Янко.

С пятницы, 12 июня, вокруг Владимира-Волынского в направлении Луцка, Нововолынска и Ковеля установят контрольно-пропускные пункты. Такое решение приняла Волынская областная комиссия ТЭБ и ЧС. Это решение связано со множественными новыми случаями коронавируса в городе и районе, их обнаружено уже 140. Власти не исключают, что подобный контроль может появиться и на въезде-выезде из Ковеля.

В Хмельницкой области ситуация спокойная – как в отношении нового районного деления, так и с эпидемией коронавируса. Область раскроили на пять районов, причём обращает на себя внимание не только огромный Хмельницкий район (470 тысяч жителей), но и крохотный Дунаевецкий (147,5 тысячи), что явно стало следствием договорённостей местных «феодалов». Инфицированных коронавирусом на Хмельнитчине по-прежнему меньше, чем в других областях Западной Украины, – всего 529 человек (28 новых случаев за минувшую неделю), и карантин здесь ослаблен до того минимума, который требует Киев.

Однако именно эта область остаётся на слуху в СМИ по теме эпидемии, поскольку 11 июня стало известно, что на следующей неделе состоится суд по административному нарушению карантинных ограничений, которыми пренебрег во время визита в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией чиновников, когда выпил кофе в местной кофейне. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф», – сказал он в эфире радио НВ. По его словам, «там никто сознательно ничего не нарушал, как сейчас говорят».

«Я уже говорил, что как раз на следующий день было очередное смягчение карантина, у нас открывались заведения общественного питания на вход вовнутрь. И мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это всё», – сказал главный санитарный врач Украины.

Не исключено, что, как и в случае штрафа за показанный СМИ избирательный бюллетень в 2019-м, история в Хмельницком является очередной «фишечкой» штаба Владимира Зеленского, призванной продемонстрировать «близость президента к народу». Ведь согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, рейтинг президента на Западной Украине ныне упал до 31,2% (по сравнению с общенациональным 37,6%), а его партии «Слуга народа» – до 24,2% (в целом по Украине – 28%).