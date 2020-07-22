Во вторник, 21 июля, глава партии «Слуга народа» Александр Кориниенко заявил, что партия выдвинет кандидатов в мэры всех областных центров. Но во Львове она фактически поддержит Андрея Садового

На состоявшейся 21 июля в Киеве пресс-конференции «Первый год монобольшинства: итоги» формальный лидер партии «Слуга народа», депутат Верховной Рады (ВР) Александр Корниенко заявил, что эта политическая сила начнёт презентацию своих кандидатов на местных выборах уже на следующей неделе. «У нас будут кандидаты во всех 1460 общинах. Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах», — отметил Александр Корниенко.

Однако большинство опрошенных львовских аналитиков и журналистов уверены, что в партии «Слуга народа» (СН) уже давно определились со своим кандидатом на пост львовского городского головы, и это — действующий мэр Львова Андрей Садовый, занимающий главное кресло в ратуше с весны 2006 года. Именно этим обусловлено включение в состав Львова 18 пригородных населённых пунктов (сёл, посёлков и даже городов) по плану, подготовленному командой Садового. Кстати, в связи с тем, что выборы 25 октября во вновь созданной Львовской городской территориальной общине формально будут первыми, для их назначения необходимо отдельное решение Центральной избирательной комиссии Украины. Выборы ни при чем. Мэр Львова Садовый назвал свою единственную цель © Facebook/Андрій Садовий

То, что дискуссии о поддержке Садового идут внутри СН, ещё в конце июня подтвердил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Для меня это абсолютный парадокс и бессмыслица», — заявил депутат и отметил, что Андрей Садовый является не только мэром Львова, но и идейным лидером партии «Самопомощь», которая была «бенефициаром всего того, что происходило в стране в течение 2014-2019 годов, и против чего мы выступали, когда шли к своим избирателям и говорили о том, что мы другие».

«Мы сейчас фактически выдвигаем — пока это ещё не официальная информация, конечно, в мэры Львова человека, который исповедовал ту идеологию, которую мы пытались побороть и победили с помощью наших избирателей. Тогда не за горами выдвижение Кличко от партии «Слуга народа», также Порошенко можем куда-нибудь отправить тоже от партии «Слуга народа»… Выдвижение этих людей означает, что таким образом мы будем легализовать все их действия за последние 5 лет, а мы с совсем другими лозунгами шли на выборы в 2019 году. Ответственность за то, что они сделали, должна лежать на них. Я бы не хотел с ними смешиваться», — добавил Александр Дубинский.

С поддержкой Кличко со стороны СН Дубинский фактически угадал — именно так большинство комментаторов оценили выдвижение кандидатом в мэры Киева от «президентской партии» бывшего мэра города Рава-Русская Львовской области, депутата ВР Ирины Верещук. Причём этим выдвижением СН, что называется, убила двух зайцев: значительная часть сторонников этой партии во Львове рассматривала Верещук в качестве кандидата на пост Львовского городского головы. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения «Электоральные настроения во Львове накануне местных выборов», проведённого в июле 2020 года львовской компанией «Социоинформ». «Львов мы потеряли, во всем виноваты Россия и Садовый». Фарион назвала истинную столицу Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Последние несколько недель во Львове ходили упорные слухи, что формальным кандидатом на пост мэра Львова от «Слуги народа» будет глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий — ведь именно он возглавляет областную организацию этой партии. Однако 21 июля на пресс-конференции во Львове Козицкий подобную информацию опроверг, хотя и не очень категорически. «У меня нет амбиций участвовать в выборах на должность мэра Львова. Я считаю, что я нужен здесь, в должности главы Львовской областной государственной администрации», — сказал губернатор, но эти слова можно трактовать по-разному. К примеру, решит неожиданно президент, что Козицкий больше не нужен на посту главы ОГА (как это случилось с его предшественником Маркияном Мальским) — и можно участвовать в выборах мэра Львова, даже не имея для этого необходимых амбиций…

Причины, по которым Офис президента решил поддержать Андрея Садового в его четвёртом походе за «булавой» мэра Львова, лежат на поверхности: нынешний городской голова — самый рейтинговый кандидат, и на данный момент нет ни одного политика, который может составить ему реальную конкуренцию на выборах. Конечно, можно скептически относиться к обнародованному 7 июля опросу «карманной» социологической компании Садового «Фама», где прямой рейтинг действующего мэра Львова — 35,1%, тогда как у ближайших конкурентов ощутимо меньше. Так, за Руслана Кошулинского («Свобода») готовы проголосовать 15,7% опрошенных, за Олега Синютку («Европейская солидарнось») — 12,2%, за Игоря Зинкевича (местная «новая сила» — партия «Варта») — 7,1%, а за Ярослава Рущишина («Голос») — 3,5%. Однако опрос киевской компании «Социс», результаты которого были опубликованы неделей раньше, даёт Садовому ещё больший результат — 35,7% голосов. У Синютки по этому опросу рейтинг составляет 14,4%, у Кошулинского — 14,1%, у Зинкевича — 8,0%, а у Рущишина — 5,3%. Ни одного кандидата, который ассоциировался бы со «Слугой народа» или самим Владимиром Зеленским, в опросах нет.

Ключевая разница между этими двумя исследованиями общественного мнения заключается в том, кто выходит во второй тур выборов мэра Львова — Руслан Кошулинский или Олег Синютка. Хотя опрос «Фамы» по поводу второго тура прогнозирует Садовому 40,2% голосов в противостоянии с Синюткой (28,3%), и 39,5% — с Кошулинским (29,6%), однако эти результаты большинство львовских комментаторов считает, мягко говоря, натянутыми. Сравнить их не с чем («Социс» своих респондентов о втором туре выборов мэра Львова не спрашивал), однако потенциальный электорат у экс-губернатора Львовщины и бывшего заместителя Садового, Олега Синютки, куда шире, чем у чистого политика, пусть и радикально националистического — Руслана Кошулинского.

Таким образом, исход выборов мэра Львова в значительной мере зависит от того, кто станет соперником Андрея Садового во втором туре. Действующего городского голову больше устраивает «свободовец» — в паре с ним Садовый выигрывает гарантированно, и многие во Львове воспринимают Кошулинского как своеобразного «технического кандидата». При этом у нынешнего мэра есть и настоящий технический кандидат — Ярослав Рущишин. Его партия «Голос» на прошлогодних парламентских выборах получила от Андрея Садового мощную поддержку, и по её списку в ВР попало несколько людей, связанных с мэром Львова. Поэтому никто не сомневается, что Рущишин, прошедший в парламент по одному из мажоритарных округов Львова, во втором туре поддержит Садового. Мэр Львова Садовый стал обладателем «золотого душа»

В свою очередь, Олег Синютка может рассчитывать на фактическую поддержку со стороны Игоря Зинкевича, кандидата от партии «Варта». Эта структура работает в информационной рамке «Долой всех!» и чем-то похожа на канувшую в лету «Пору». Кстати, один из основных спонсоров у «Варты» тот же, что у «Поры» — львовский бизнесмен Григорий Козловский, у которого давний бизнес-конфликт с Андреем Садовым. Сам же Козловский ныне входит во фракцию «Европейская солидарность» (ЕС) Львовского горсовета, и публично будет поддерживать Синютку. Кроме того, в связи с тем, что в состав Львовской городской территориальной общины включены пригородные сёла, посёлки и города, власти и жители которых выступали против присоединения ко Львову, более 60 тысяч избирателей там также настроены в основном за Синютку.

Медиасоставляющей кампании кандидата от ЕС займётся депутат ВР, известный медиаменеджер Николай Княжицкий (ему, в частности, принадлежит телеканал «Эсперессо»). Но самое главное — бывшего губернатора явно приедет поддержать и его партийный шеф, Пётр Порошенко, который ныне является самым популярным украинским политиком во Львове. По данным упомянутого опроса компании «Социс», ныне к экс-президенту положительно относятся 47,2% львовян (негативно — 25,2%), а на президентских выборах за Петра Порошенко готовы проголосовать 45,1% жителей Львова.

У партии экс-президента также самый высокий актуальный рейтинг на выборах Львовского городского совета: «Фама» прогнозирует «Европейской солидарности» 36,8% голосов львовян, «Социс» — 29,1. На втором месте в обоих опросах — «Самопомощь» Андрея Садового, соответственно, 15,7% и 16,2%. Далее следуют «Голос» — от 13,3% («Фама») до 11,1% («Социс»), «Свобода» — 6,7-6,9%, «Украинская галицкая партия» (УГП, ещё один проект Садового) — 4,9-6,4%, «Варта» — 4,1-4,5%, «Батькивщина» — 3,8-4%. Президентской партии «Слуга народа» опрос «Социс» прогнозирует на выборах Львовского горсовета 5,6% голосов, а опрос компании «Фама» — и вовсе 3,8%.

Таким образом, вырисовывается главный предмет договорённостей между Андреем Садовым и президентской партией: «Слуга народа» помогает (или скорее не мешает) действующему мэру опять победить, а тот гарантирует прохождение партийного списка СН во Львовский городской совет. В таком случае, опираясь на депутатов от «Самопомощи», «Голоса», УГП и СН Андрей Садовый сможет обеспечить себе необходимое большинство в горсовете, а президентская партия не допустит позорного поражения, да ещё и сможет претендовать на посты заместителей городского головы Львова. Однако не исключён и вариант, когда в городском совете Львова будет сформировано оппозиционное к Садовому большинство на основе «Европейской солидарности», даже если кандидат от этой партии не станет мэром Львова. Садовый предложил обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУшников © iskra-kungur.ru

Шансы Андрея Садового остаться городским головой Львова увеличивают ещё два фактора. Во-первых, выросло целое поколение львовян, которые просто не представляют другого мэра. А во-вторых — Садовый ныне является единственным «олигархом» львовского масштаба. Ведь во Львове нет привычного большого бизнеса, все построенные во времена СССР промышленные предприятия типа Львовского автобусного завода целенаправленно уничтожены. На этом фоне подконтрольные мэру Львова предприятия за 14 лет его власти стали весьма «жирными». Кроме того, не следует забывать о привычной для Украины «дани» со стороны всего бизнеса города, и «доли» от реализуемых во Львове общенациональных проектов. Конечно, ныне не времена Януковича, и новых стадионов с аэропортами Львов от Киева не дождётся, но и на ремонте дорог можно неплохо заработать.

Подчеркну: во Львове не осталось бизнесменов, которые могли бы сравниться по финансовому или медийному влиянию (не говоря уже о политическом) с Андреем Садовым. Последним из таких был Пётр Дыминский, но тот в 2017-м покинул Украину — после того, как за рулём своего "мерседеса" совершил ДТП под Львовом, вследствие которого погибла местная жительница. В 2019-м Дыминский продал свой телеканал ZIK львовскому бизнесмену и политику Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука. Принадлежащий Дыминскому легендарный клуб «Карпаты» (Львов) влез в долги и снят с соревнований Украинской профессиональной лиги, а в сезоне 2020-2021 годов может не попасть даже в первую лигу. Кстати, Садовый одно время пытался пиариться как «спаситель команды», надеясь получить за бесценок часть её активов, но ныне мэр Львова к «Карпатам» охладел.

Григорий Козловский до уровня Дыминского пока не дотягивает. Ещё один львовский бизнесмен, Игорь Кривецкий (больше известный как «Пупс») ныне пытается разложить яйца в разные корзины, поддерживая не только «Свободу», членом которой является и от которой был депутатом Верховной Рады, но также «Европейскую солидарность». Так, на политическом ток-шоу «Большой Львов» на канале НТА, который якобы финансирует Кривецкий на паях с Козловским, регулярными гостями являются политики из «Европейской солидарности», в том числе Олег Синютка. А недавний визит Юлии Тимошенко в отель «Эдем Резорт», принадлежащий Кривецкому, породил подозрения о сотрудничестве этих двух политиков на местных выборах.

Упомянутый Тарас Козак и экс-глава Львовской ОГА времён Януковича Василий Горбаль лишены стимулов инвестировать в местную политику, поскольку «Оппозиционная платформа — За жизнь» не имеет во Львове никаких шансов пройти в городской совет. Нефтегазовый бизнесмен Зиновий Козицкий, сын которого ныне возглавляет Львовскую ОГА, напрямую в политику не ввязывается. Его фирмы занимаются благотворительностью (к примеру, поставляли средства индивидуальной защиты в больницы во время пика эпидемии коронавируса), но без какой-либо партийной «вывески». Да и в целом за год с лишним президентства Зеленского Офис президента или «Слуга народа» даже не попытались создать во Львове пул бизнесменов, ориентированных на поддержку этой партии.

А использовать в качестве «ледокола» рейтинг президента, что было возможно ещё в прошлом году, ныне не удастся. Напомню, в апреле 2019-го Владимир Зеленский набрал во Львове более четверти голосов, а на парламентских выборах в июле прошлого года за «Слугу народа» проголосовали, в зависимости от округа, от 15,39% до 17,65% жителей Львова. Однако ныне, согласно опросу компании «Социс», за Владимира Зеленского готовы проголосовать всего 11,1% жителей Львова. Поэтому участие СН в избирательной кампании во Львове будет пассивным и будет определяться позицией её «старшего партнёра» в этом городе — Андрея Садового, который имеет большие шансы в четвёртый раз стать мэром этого города.