Террорист, друг мужа министра: Марко Супрун и «правая улица» с бомбами

Помимо музыкантов, пропагандирующих идеи Третьего рейха, у Марко Супруна (а тем самым у проекта StopFake) есть друзья из праворадикальной среды с куда более серьезным бэкграундом, связанным с уличным насилием и даже терроризмом

«Утром шел Киевом… встретил своего давнего и хорошего друга — Марка из Канады… И из новостной ленты случайно узнал, что его жена сегодня назначен министром здравоохранения», — написал 27 июля 2016 года в Facebook Дмитрий Савченко. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

«Накануне публикации Савченко подтвердил эту информацию «Забороне»: "Да, я дружу, точнее, товариществую с Марко [Супруном]"», — упомянуто в статье, опубликованной 9 июля 2020 года украинским интернет-изданием «Заборона». Стоит отметить, что Марко Супрун вообще отказался отвечать на любые вопросы этого издания на тему его контактов с неонацистами.

Между тем, Дмитрий Савченко — куда больше, чем просто активист «Правого сектора»* и глава издательства «Железный батя» (укр. «Zалізний Тато»), позиционирующего себя как «лаборатория экстремальной литературы» или «литературы прямого действия» (тут игра слов «для своих», потому что на сленге праворадикалов «акция прямого действия» это физическое нападение), среди которой — как опусы Дмитрия Корчинского, так и книги, посвященные Бенито Муссолини или, например, Джохару Дудаеву и Аслану Масхадову.

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20 августа 2004 года в 17:59 на рынке «Троещина» в одноименном спальном районе Киева прогремел взрыв. Через несколько минут — еще один. Как оказалось, бомбы, нашпигованные поражающими элементами из металлических стержней, были заложены в мусорные урны рядом с торговыми рядами, где торговали выходцы из Азии, и подорваны с помощью звонка с мобильных телефонов.

При взрыве была тяжело ранена и 24 августа скончалась уборщица Татьяна Лавриненко, глубокие ранения в живот получил уборщик Иван Куделя. Пострадали и семь торговцев, из которых большинство, кстати говоря, также оказались гражданами Украины, а лишь трое — соответственно, гражданами Вьетнама, Пакистана и Бангладеш.

Уже 26 августа полиция задержала четырех террористов (непосредственно закладывавших бомбы Александра Пастуха, 1981 года рождения, и Тараса Швыденко, 1986 года рождения, а также участвовавших в подготовке теракта Дмитрия Савченко, 1982 года рождения, и Сергея Значко, 1982 года рождения) и сожительницу Тараса Швыденко, пошедшую потом по делу свидетелем — Наталию Ковальчук, работавшую в секретариате умеренно-консервативной Украинской народной партии (УНП), а именно в отделе, занимавшемся документацией и в том числе оформлением удостоверений.

В связи с этим неудивительно, что удостоверения членов УНП были изъяты у Савченко и Пастуха. Как утверждали потом в УНП, удостоверения были сфабрикованы, потому что, например, удостоверение Пастуха имело номер 581, тогда как в Бобровицкой районной ячейке УНП Черниговской области, к которой он был приписан, было всего 38 членов. Но, когда у тебя под рукой есть готовые бланки и печати, сделать «корочку» — не проблема. StopFake, Facebook и украинские неонацисты. Как крупнейшая международная соцсеть оказалась связана с нацистами Украины © Twitter,

Впрочем, с партийной принадлежностью задержанных оказалось все очень сложно (как, кстати, часто бывает у уличных праворадикалов, тактически сотрудничающих с разными политическими силами правого спектра, порой даже с несколькими одновременно).

Поскольку УНП тогда входила в блок «Наша Украина» Виктора Ющенко, а в стране шла подготовка к президентским выборам, глава штаба «оранжевого» кандидата Роман Бессмертный поспешил вместе с главой УПН Юрием Костенко дать 28 августа (о задержании «троещинских террористов» силовики сообщили утром 27-го) брифинг для журналистов и заявили на нем, что к УНП задержанные отношения не имеют.

По данным Бессмертного, Швыденко до 2003 года состоял в «Тризубе имени Степана Бандеры»*, а Савченко ранее работал охранником Дмитрия Корчинского (еще когда тот был лидером УНА-УНСО*), а затем перешел в одну из образовавшихся в 2002 году при расколе УНА-УНСО организаций — Украинскую национальную ассамблею (УНА) Эдуарда Коваленко, позже названную Социал-патриотической ассамблеей славян (СПАС).

Коваленко летом 2004-го как раз занимался провокационными массовыми акциями, демонстрируя публике, что «фашисты поддерживают Ющенко». Поэтому многие заподозрили в террористах с «корочками» блока Ющенко провокацию.

Пресс-служба «Братства», которое тогда возглавлял Корчинский, на следующей день заявила "Интерфакс-Украина": «Дмитрий Савченко никогда не имел никакого отношения ни к «Братству», ни лично к лидеру «Братства» Дмитрию Корчинскому… Савченко ранее входил в группировку «Русская дружина», которая так же не имеет к «Братству» никакого отношения».

В то, что Савченко не имел тогда никакого отношения к Корчинскому, верится крайне слабо. Судя по фотографиям в аккаунте Савченко в Facebook, последние годы он постоянно и явно дружески общается с лидером «Братства». В статье в издании «Версия» за май 2006 года, посвященной «троещинским террористам», упоминалось, что при подготовке теракта они обсуждали заявления Корчинского о нашествии на Украину мигрантов из Азии.

С другой стороны, вряд ли Савченко 1982 года рождения мог работать охранником Корчинского в УНА-УНСО, где тот состоял до конца 1997 года… В «Братстве» — еще мог. Ведь ему было на тот момент всего 15 лет.

Что касается упомянутой «Русской дружины», то ясность вносит публикация, вышедшая в сентябре 2004 года в интернет-издании «Украина криминальная», где при описании скинхед-движения в Киеве упоминаются «лидеры группировки «Славянская дружина» (весной переименованная в «Дозор-88») Д. Савченко и А. Пастух». Далее сказано, что «группировка «Дозор-88» изготавливает и распространяет печатное издание газету «Блок-пост», в которой на доступном уровне освещаются идеологические основы деятельности как отечественных, так и заграничных течений движения, методы борьбы за национальную идею и «чистую расу», инструкции по изготовлению в кустарных условиях средств борьбы и их применение». Британская пресса увидела в Украине ультраправый беспредел. Муж Ульяны Супрун – связующее звено между StopFake и неонацистами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Немаловажно, что процитированная статья, во-первых, была подготовлена еще в июне 2004-го (то есть до теракта на Троещине), во-вторых, очень богата деталями, которые говорят о хорошей осведомленности авторов о действиях и тенденциях в правой среде, в-третьих, не концентрировала свое внимание именно на «Дозоре-88».

Как стало позже известно из публикации «Версий», у Швыденко «имелся… опыт изготовления боевых (самодельных. — Авт.) взрывных устройств, одно из них для пробы он взорвал в лесу под Киевом». Кстати, он же и собрал бомбы для взрыва на рынке.

В ходе следствия выяснилось, что никакого политического следа в теракте не было, а мотивом, по словам задержанных, было желание выразить протест «против засилья на Украине лиц других рас». 16 августа 2005 года Апелляционный суд Киева утвердил приговор. Все четверо подсудимых получили по 14 лет по части 3 статьи 258-3 ("Террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий… повлекшие гибель человека") и части 1 статьи 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

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Далее правыми радикалами была развернута целая кампания в их поддержку.

«Они — настоящие патриоты и элита украинского Белого Движения в Украине. 14 долгих лет своей молодой жизни они положили на алтарь нашей Священной Войны!» — говорилось в декабре 2009 года о «троещинских террористах» на странице Украинского национального объединения (УНО) «Воля» в «ВКонтакте».

На одном из праворадикальных интернет-ресурсов о заключенных сообщалось следующее: «Швыденко Тарас Валентинович, Кривонос — ветеран «правого сопротивления», дуэлянт, публицист… Отвечал за техническое и материальное обеспечение правых подпольных изданий «Радикальный элемент», «Блок-Пост»… Специалист в вопросах групповых конфликтов и межэтнических противостояний… Пастух Александр Анатольевич — литератор, дуэлянт-бретер, стратег уличной войны идеологий… Специалист в сфере экстремальной политологии и конфликтов на этнической почве… Главный редактор и идейный вдохновитель правого самиздата (журналы «Радикальный элемент» и «Блок-Пост»). Перевел на украинский язык знаменитый роман Уильяма Пирса «Дневники Тернера»… Савченко Дмитрий Петрович, Олимпий — поэт, дуэлянт… Специалист в сфере этноконфликтологии… Участник долгосрочной политической акции «Украина без Кучмы» (УБК). До 2004 года активно работал над правым самиздатом… Значко Сергей Петрович, Znachok — известный киевский траблмейкер, дуэлянт, эстет, организатор резонансных политических акций… Основатель актуальных электронных изданий националистической направленности. До 2004 года — вдохновитель организованного уличного сопротивления правой молодежи».

Если перевести с этого птичьего языка на нормальный, то получим следующее (цитата из «Версий» за май 2006 года): «Тарас Швиденко побывал в рядах футбольных хулиганов, а 3—4 года назад стал активным участником движения скинхедов. Ему очень понравилась их идеология доминирования белой расы и стремление изгнать иностранцев из Украины. О характере убеждений Сергея Значко лучше всего свидетельствует его тело. Оно сплошь покрыто татуировками в виде свастик и прочей фашистской символики. При обыске дома у обоих найдено большое количество пропагандистской литературы, типа сборников «Эсэсовец и вопрос крови», «Белые и черные: 100 факторов и одна ложь», листовок с названием «Украина для украинцев», «Чужинці, геть з України! Україна для українців! Україна для білих людей!» и тому подобного». Дмитрий Савченко был активным членом УНА-УНСО, в его квартире также была обнаружена масса агитационных материалов нацистского содержания. Александр Пастух также увлекался нацистскими идеями… увлекался литературой о подготовке террористических актов».

Про татуировки, кстати, не преувеличение. В марте 2013 года на праворадикальных сайтах публиковались призывы отправлять письма Значко в Холодногорскую исправительную колонию, сопровождавшиеся фотографией этого «узника совести» (к сожалению, маленькой, но других просто нет). Тем не менее, на левой стороне груди Значко хорошо видны крупно набитые рядом руны SS.

У Савченко, судя по свежим фотографиям в Facebook, татуировок нет. Однако именно он был лидером группы террористов и именно его выделяли при поддержке «с воли», прежде всего осуществлявшейся со стороны «Сокиры Перуна». Почему? Черный рок и белая раса для «сына генерала». Кто и как вскармливал харьковских нацистов © pn14.info

В статье «Перуновы правосеки», опубликованной в декабре 2015 года на сайте газеты «Завтра», я обратил внимание на такой момент: «Что ещё немаловажно — группировка («секция»), к которой они принадлежали, в СМИ была названа «Дозор-88», на ультраправых источниках она уточнена как «Дозор (28)». Можно понять это как указание на её принадлежность к Blood and Honour, которая сокращённо именуется 28».

Так вот, на странице «Поддержи политузника Дмитрия Савченко!» в «ВКонтакте», ее модератор праворадикал Юрий Павленко (более известный как Юрий Хорт), в апреле 2013 года опубликовал фотографию «правого узника», одетого в футболку Blood and Honour. Стоит отметить, что Павленко лично поддерживал контакт с Савченко и даже посещал его в то время в местах отбывания наказания (Исправительная колония №114, село Воеводчинцы Винницкой области), так что это прямой источник. Интересно, что на фотографиях встречи Павленко с Савченко последний носит ту же бейсболку, что и на фотографии в футболке Blood and Honour. Вероятнее всего, они сделаны примерно в одно время.

Футболку же Blood and Honour не купишь и не наденешь просто так, она — только для членов этой организации, представляющей собой элиту неонацистов во всем мире.

Поскольку «Сокира Перуна» как раз представляла в нулевые отделение Blood and Honour Ukraine в Киеве (позже, правда, от этого статуса она отказалась в пользу более легитимного украинского отделения организации, действовавшего во Львове), неудивительно, что особое внимание в ходе кампании в поддержку «политузников» уделялось именно Савченко.

Кампания в поддержку «правых политузников» достигла апогея летом 2013 года (к этому времени и список их значительно вырос). По регионам проводились концерты в их поддержку. «Сокира Перуна» выпустила отдельный альбом «Братство совести» (укр. «Братство Сумління») и текстовый сборник исполняемых песен, часть из которых была написана Савченко и Значко, а одна — еще одной «узницей совести», сидевшей за убийство выходца из Нигерии и позже написавшей сборник стихов «Голос крови» — Даной Камлюк (по паспорту — Дианой Виноградовой).

После победы Евромайдана «троещинские террористы», как и васильковские, были оправданы и вышли на свободу — хотя и не все сразу, например, Значко был освобожден только в апреле 2015 года. «Спустя время оба (Пастух и Значко. — Авт.) всплыли в так называемой «Метеослужбе» — полулегальной структуре, заведовавшей внутри «Азова» внутренней безопасностью, — писал в июне 2017 года на сайте «Ракурс» украинский журналист Артем Фурманюк. — Сегодня она естественным образом превратилась в службу безопасности партии Билецкого «Национальный корпус». Значок сейчас там главный «дознаватель» и правая рука руководителя».

Подтвердить эти данные по публикациям полка или электронным декларациям, которые его военнослужащие обязаны подавать с 2016 года, не представляется возможным. Действительно, есть ежегодная декларация за 2016 год, поданная в апреле 2017 года Александром Пастухом, где указано следующее место работы: «Киев, в/ч 3057. Старший офицер (командир) группы разведки СП». Воинская часть №3057 — это и есть полк «Азов». Однако «троещинский террорист» Пастух по отчеству — Анатольевич, командир разведки «Азова» — Владимирович.

В любом случае, здесь было чего испугаться журналистам «Забороны». Савченко — фигура весьма авторитетная среди недавних адептов организованного уличного насилия, и в том числе среди любителей мастерить самодельные бомбы. Имея такого друга, Марко Супрун мог навести страху на кого угодно…

* Деятельность организаций запрещена в РФ